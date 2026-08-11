Două drone tip Gerbera, distruse de Armata Română! Imagini video cu momentul detonării în zona Neptun Deep

Un nou incident cu drone pe teritoriul României! Două drone tip Gerbera au fost distruse de scafandrii Armatei Române. Conform informațiilor transmise de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, incidentul s-a petrecut în zona Neptun Deep.

Marți după-amiază, 11 august, un nou incident cu drone a avut loc. Armata Română a distrus două drone tip Gerbera, ce au ajuns în zona economică exclusivă Neptun Deep. Anunțul a fost făcut public de Radu Miruță.

Două drone tip Gerbera, distruse de Armata Română

Marți seara, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că două drone tip Gerbera au fost distruse de scafandrii Armatei Române în zona Neptun Deep. Dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei.

„Două drone UAV, tip Gerbera, au fost distruse în această după-amiază de scafandrii EOD ai Armatei Române, în zona economică exclusivă, la ~90NM distanţă travers de Constanţa, în zona Neptun Deep. Dronele au fost observate de una dintre navele care executau lucrări în zona platformei, iar o navă a Gărzii de Coastă, cu militari ai Armatei la bord, s-a deplasat în zonă”, a transmis Radu Miruţă, printr-o postare pe Facebook.

O navă a Gărzii de Coastă, la bordul căreia s-a aflat o echipă specializată în intervenții EOD din Forțele Navale, s-a deplasat în zona indicată. În cadrul misiunii au fost identificate două sisteme aeriene fără pilot (UAV), model GERBERA, posibil cu încărcătură explozivă, precum și o aripă provenită de la o dronă. Cele două UAV au fost neutralizate prin detonare controlată, iar fragmentul de dronă, care nu prezenta risc pirotehnic, a fost preluat la bord.

De asemenea, Radu Miruță a mai precizat că MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, care au confirmat că sistemele nu le aparțin.

„Au fost identificate două sisteme UAV în derivă (poza din cadrul video) și alte câteva resturi. MApN a luat legătura cu partenerii ucraineni, care au confirmat că sistemele nu le aparțin. Pentru siguranța căii navigabile și a lucrărilor desfășurate în jurul platformei, a fost luată decizia de distrugere controlată prin detonare”, a mai precizat Radu Miruţă.

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