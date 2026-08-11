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Actorul Jon Hamm va deveni tată pentru prima oară la 55 de ani! Soția lui, Anna Osceola, este însărcinată

De: Simona Vlad 12/08/2026 | 00:30
Actorul Jon Hamm va deveni tată pentru prima oară la 55 de ani! Soția lui, Anna Osceola, este însărcinată
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Jon Hamm și soția sa, Anna Osceola, se pregătesc să devină părinți pentru prima dată. Actorul în vârstă de 55 de ani și partenera lui, cu care s-a căsătorit în 2023, urmează să își mărească familia. Vestea că Jon Hamm va deveni tată pentru prima dată a fost confirmată pe 10 august de PEOPLE. Actorul și soția sa, Anna Osceola, așteaptă primul lor copil, la aproape trei ani de la nunta lor.

Informația a apărut inițial în presa britanică, după ce cei doi au fost fotografiați în timpul unei vacanțe în The Hamptons. Anna Osceola a fost surprinsă purtând un costum de baie și afișând o burtică de gravidă. Într-una dintre imagini, actrița se plimbă pe plajă alături de soțul ei, iar într-o altă fotografie se răcorește în ocean.

Actorul Jon Hamm va deveni tată

Povestea de dragoste dintre Jon Hamm și Anna Osceola a început în urmă cu mai mulți ani. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 2015, pe platourile serialului „Mad Men”, în care Hamm interpreta celebrul personaj Don Draper. Anna Osceola a avut un rol în episodul final al producției, unde a interpretat-o pe Clementine, o recepționeră.

Relația lor a devenit romantică abia în 2020, la cinci ani după prima întâlnire. În 2023, cei doi au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit.

Într-un interviu acordat în 2022, Jon Hamm vorbea despre relația cu Anna și recunoștea că se simțea mai liniștit și mai împlinit alături de ea. Actorul mărturisea atunci că relația îi schimbase perspectiva asupra unor lucruri importante din viață, printre care căsătoria și posibilitatea de a avea copii.

Jon Hamm nu se vedea căsătorit

Înainte de relația cu Anna Osceola, Jon Hamm a avut o relație de 18 ani cu actrița Jennifer Westfeldt, care s-a încheiat în 2015. Actorul a recunoscut ulterior că, înainte să o cunoască pe actuala sa soție, nu privea căsătoria ca pe un obiectiv al vieții. Într-un interviu din 2024, Hamm a povestit că cererea în căsătorie a fost un moment care l-a speriat, deși știa că își dorește să fie alături de Anna.

„Când am cerut-o în căsătorie, am fost îngrozit. M-am întrebat: «Ce fac?»”, a povestit actorul, explicând că tocmai intensitatea emoțiilor l-a făcut să își dea seama că pasul era unul important.

Actorul spunea mereu că își dorește copii

Jon Hamm nu a ascuns faptul că și-ar dori să devină tată. În 2022, când avea 53 de ani, actorul vorbea despre această posibilitate și recunoștea că vârsta sa îl făcea să privească lucrurile puțin diferit.

„Sper să se ajungă la copii. Nu-mi scapă faptul că am 53 de ani”, spunea Hamm la acea vreme, adăugând că va fi probabil „tatăl în vârstă”, dar că acest lucru nu îl speria.

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