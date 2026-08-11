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Biblia vorbește despre extratereștri? Un expert dezvăluie „indiciile ascunse” din Scriptură și susține că Vaticanul ar ști aceste lucruri

De: Daniel Matei 12/08/2026 | 00:50
Biblia vorbește despre extratereștri? Un expert dezvăluie „indiciile ascunse” din Scriptură și susține că Vaticanul ar ști aceste lucruri
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Mauro Biglino, un fost traducător al Bibliei, susține că cercetările sale asupra textelor ebraice originale indică existența mai multor ființe supranaturale, nu a unui singur Dumnezeu, și sugerează că unele pasaje ar putea descrie chiar ființe extraterestre și tehnologii avansate.

El afirmă, de asemenea, că reprezentanți ai Vaticanului ar urmări îndeaproape teoriile sale, însă nu prezintă dovezi că instituția ar face acest lucru, potrivit MSN.

Biblia vorbește despre extratereștri?

Mauro Biglino este un cercetător italian care a tradus texte biblice pentru Edizioni San Paolo, o importantă editură catolică. În ultimii ani, acesta și-a concentrat cercetările asupra unor cuvinte ebraice despre care susține că ar indica existența mai multor ființe supranaturale și chiar a unor vehicule asemănătoare unor nave spațiale în textele biblice.

Biglino susține că surse pe care le consideră de încredere i-au transmis că anumite persoane din cadrul Vaticanului i-ar urmări activitatea și ar discuta implicațiile teoriilor sale în anumite cercuri teologice.

Cercetătorul nu a oferit însă dovezi că Vaticanul îl monitorizează sau că ar intenționa să ia măsuri împotriva sa.

„Având în vedere amploarea publicațiilor mele… cred că este foarte probabil ca, mai devreme sau mai târziu, (Vaticanul, n. red.)  să intervină într-un fel”, a afirmat Biglino.

Teoria potrivit căreia Biblia descrie extratereștri

Biglino este unul dintre susținătorii teoriei „extratereștrilor antici”, potrivit căreia ființe avansate din punct de vedere tehnologic ar fi vizitat Pământul în trecutul îndepărtat și ar fi fost considerate zei, îngeri sau demoni de către civilizațiile antice.

În centrul interpretării sale se află cuvântul ebraic „Elohim”. Biglino susține că termenul s-ar referi la mai multe ființe, nu la un singur Dumnezeu.

Cercetătorul indică și anumite pasaje din Cartea lui Ezechiel, pe care le interpretează drept descrieri ale unei tehnologii avansate, inclusiv ale unor vehicule zburătoare.

Biglino susține că anumite grupări din interiorul Vaticanului, inclusiv istorici, arheologi și oameni de știință, ar fi „pe deplin conștiente” că Biblia ar putea conține o poveste radical diferită de cea prezentată de liderii religioși.

„Mulți dintre ei sunt pe deplin conștienți că Biblia ebraică prezintă o imagine mult mai complexă decât versiunea simplificată oferită în general în cadrul învățăturilor religioase”, a spus acesta.

Ce spune teoria despre „Elohim”

Argumentația lui Biglino pornește de la forma plurală a termenului ebraic „Elohim” și de la pasaje biblice care descriu „adunări” sau „consilii” ale unor ființe divine.

El indică, de asemenea, personaje precum Yahweh, Elyon și Shaddai, nume sau titluri care, în tradiția religioasă, sunt înțelese drept referințe la același Dumnezeu. Biglino consideră că acestea ar putea reprezenta, în schimb, mai multe ființe puternice.

Mai mult, el susține că aceste ființe mănâncă, beau, se odihnesc și manifestă emoții precum furia, gelozia și frica. „Mai presus de toate, nu sunt descrise ca fiind nemuritoare”, a afirmat cercetătorul.

Ce spune Vaticanul despre viața extraterestră

Biglino consideră că teoria sa ar reprezenta o provocare mult mai mare pentru învățăturile Bisericii Catolice decât simpla posibilitate ca viața să existe și în alte zone ale Universului.

Vaticanul a discutat în mod public posibilitatea existenței vieții extraterestre, iar Observatorul Astronomic al Vaticanului a fost implicat de-a lungul timpului în dezbateri privind astrobiologia și posibilitatea existenței altor forme de viață în Univers.

Acest lucru nu înseamnă însă că Vaticanul susține teoria lui Biglino potrivit căreia Biblia ar descrie vizite extraterestre.

Cercetătorul consideră totuși că specialiștii Vaticanului trebuie să fi analizat posibilitatea ca textele biblice să păstreze relatări despre contactul cu forme de inteligență non-umană.

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