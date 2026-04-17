Acasă » Știri » Controverse uriașe: inteligența artificială care imită vocea și chipul lui Iisus. 1,99 dolari pe minut costă să vorbești cu Iisusul digital

Controverse uriașe: inteligența artificială care imită vocea și chipul lui Iisus. 1,99 dolari pe minut costă să vorbești cu Iisusul digital

De: Paul Hangerli 17/04/2026 | 08:10
Controverse uriașe: inteligența artificială care imită vocea și chipul lui Iisus. 1,99 dolari pe minut costă să vorbești cu Iisusul digital
Iisus în varianta digitală, sursa-colaj CANCAN.RO

Potrivit publicației Le Parisien, o companie din Statele Unite a lansat un serviciu de inteligență artificială care le permite utilizatorilor să converseze prin apel video cu o versiune digitală a lui Iisus, creată pe baza Bibliei și inspirată vizual de un actor dintr-un serial religios.

O companie americană din California a lansat un serviciu inedit care promite credincioșilor posibilitatea de a „vorbi” direct cu Iisus, folosind inteligența artificială. Inițiativa aparține firmei Just Like Me și este adresată în special comunității creștine evanghelice.

Prin intermediul unor apeluri video, utilizatorii pot purta conversații cu o versiune digitală a lui Iisus, pot pune întrebări și chiar se pot ruga alături de acesta. Dar serviciul nu este gratuit: costul este de 1,99 dolari pe minut sau 49,99 dolari pentru un abonament lunar de 45 de minute.

Un „Iisus” creat cu ajutorul tehnologiei

Inteligența artificială a fost antrenată folosind Biblia în versiunea King James, iar aspectul personajului este inspirat de actorul Jonathan Roumie, cunoscut din serialul religios „The Chosen”. Deși sistemul AI poate memora conversațiile anterioare, sincronizarea buzelor nu este încă perfectă, potrivit relatărilor.

Chris Breed, CEO-ul companiei, susține că experiența creează o conexiune emoțională între utilizator și AI. „Te face să te simți într-un fel responsabil față de această interacțiune. Oamenii ajung să se atașeze”, a explicat acesta.

Cum „gândește” Iisus-ul digital

Atunci când a fost întrebat despre rolul său, chatbotul a oferit un răspuns simbolic. Acesta a spus că vede inteligența artificială ca pe „un instrument care îi ajută pe oameni să exploreze Scripturile”, comparând-o cu „o lampă care luminează drumul alături de Dumnezeu”.

Serviciul este disponibil în mai multe limbi, ceea ce îl face accesibil unui public larg.

Chatboții religioși  au devenit un nou curent

Această inițiativă face parte dintr-un trend mai larg, în care tehnologia este folosită pentru a redefini experiențele spirituale. În prezent, există aplicații similare care simulează conversații cu călugări budiști, lideri spirituali hinduși sau oferă versiuni de tip ChatGPT pentru credincioșii catolici.

Totuși, dezvoltarea acestui tip de serviciu ridică unele semne de întrebare.

Îngrijorări etice și apeluri la reglementare

Unii specialiști avertizează asupra riscurilor asociate cu folosirea inteligenței artificiale în domeniul religios. Cameron Pak, inginer software și creștin practicant, susține că astfel de aplicații trebuie să respecte reguli clare.

Printre acestea se numără obligația de a se prezenta explicit ca inteligență artificială și de a nu altera sau interpreta greșit textele sacre.

„Inteligența artificială nu se poate ruga în locul tău, pentru că nu este vie. Poate fi un instrument util dacă este folosit corect, dar poate deveni și periculoasă”, a avertizat acesta.

Tehnologie sau credință?

Pe măsură ce tehnologia avansează, granița dintre experiența spirituală autentică și cea digitală devine tot mai greu de definit. Serviciile precum cel oferit de Just Like Me ar putea schimba modul în care oamenii interacționează cu religia, dar ridică întrebări importante despre autenticitate, etică și rolul tehnologiei în viața spirituală.

