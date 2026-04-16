Un robot umanoid a alergat porci mistreți într-o parcare din Polonia. Nu este un banc, ci un clip viral pe internet!

De: Paul Hangerli 16/04/2026 | 10:57
Dacă acum 15 ani mi-ai fi spus că în 2026 voi putea urmări roboți umanoizi care vor alerga porci mistreți pe stradă, aș fi spus că probabil este un scenariu de desen animat. Și totuși, să facem cunoștință cu robotul umanoid polonez Edward Warchocki, devenit viral în timp ce alerga porci mistreți în Varșovia.

Doi polonezi pasionați de criptomonede și tehnologie s-au apucat în 2025 să creeze un robot umanoid, după ce au urmat cursuri de robotică în China. Astfel a luat ”naștere” robotul umanoid Edward.

Edward Warchocki, un robot umanoid celebru

În timp, Edward a devenit o prezență obișnuită pe străzile din Varșovia. Acesta se plimbă liniștit pe străzi cu un ghiozdan în spate, dar și cu un Rolex cu diamante la mână. Ceasul i-a fost oferit în cadrul unei emisiuni televizate din Polonia. Să tot fii robot umanoid!

Pentru că și ghizodanul trebuie folosit cumva, un alt clip viral îl prezintă pe un vânzător care îi oferă robotului un parfum într-o pungă. Parfumul ajunge apoi în rucsacul din spatele robotului.

Interesant de știut este că robotul folosește tehnologie complexă de ultimă generație și poate acționa autonom sau sub control de la distanță. Totuși, pentru a nu exista evenimente nedorite, Edward este însoțit mereu de o echipă care îl controlează atunci când apare în public.

De ce alerga robotul porci mistreți?

Polonia se confruntă de ani buni cu problema porcilor mistreți, a căror populație a crescut dramatic în ultimii ani, aceștia invadând orașele mari precum Varșovia, Cracovia și Gdansk.

În timp, mistreții au devenit tot mai domesticiți, ajutați de coșurile de gunoi, dar și de hrănirea deliberată de către populație. De obicei sunt pașnici, dar scroafele cu purcei au reacționat agresiv în trecut, ducând la incidente cu oamenii. Pagubele provocate de porcii care scotocesc și sapă prin parcuri, prin cimitire sau la locurile de joacă pentru copii ating nivelul milioanelor de euro.

Astfel, echipa din spatele robotului Edward s-a gândit să îl utilizeze pe robot într-un scop practic, acesta alergând și speriind porcii mistreți ce căutau noaptea de mâncare prin Varșovia. Soluția nu poate fi viabilă pe termen lung dar, dacă ne gândim la popularitatea robotului, poate fi o metodă de conștientizare socială față de pericolul hrănirii deliberate a scurmătoarelor sălbatice. În orice caz, clipul cu robotul care aleargă și sperie mistreții a devenit viral, un mod potrivit pentru a sublinia și avansul tehnologic al Poloniei.

