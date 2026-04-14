Un lup evadat dintr-o grădină zoologică este fenomen național în Coreea de Sud, devenind și simbol de monedă crypto

Un lup care a scăpat dintr-o grădină zoologică din Coreea de Sud a reușit să captiveze atenția publicului, să inspire lansarea unei criptomonede de tip meme și chiar să atragă reacția președintelui țării, potrivit publicației NBC News.

Animalul, pe nume Neukgu, un mascul în vârstă de aproximativ doi ani, a evadat din complexul O-World din orașul Daejeon după ce a săpat pe sub gardul țarcului, au declarat reprezentanții grădinii zoologice.

Lupul, care cântărește în jur de 35 de kilograme, a rămas liber timp de mai multe zile, declanșând o amplă operațiune de căutare.

Mobilizare masivă a autorităților

Pentru a preveni eventualele incidente, autoritățile au închis o școală primară din apropiere și au mobilizat peste 100 de persoane, inclusiv pompieri, polițiști și militari.

În paralel, au fost utilizate drone dotate cu camere cu termoviziune pentru a localiza animalul, în timp ce echipele de intervenție au patrulat zona.

Reacția președintelui

Situația a devenit suficient de serioasă încât să atragă atenția liderului țării, Lee Jae Myung, care a transmis un mesaj public.

Acesta a cerut autorităților să gestioneze situația în siguranță și și-a exprimat speranța că nu vor exista victime, iar lupul va fi găsit nevătămat.

De la incident la fenomen online

În mod surprinzător, cazul a devenit rapid viral pe internet. Comunitățile online au început să urmărească evoluția situației, iar popularitatea lupului a dus chiar la apariția unei criptomonede meme numite „Neukgu”.

Aceasta a fost listată pe platforme descentralizate și a generat un volum de tranzacționare de aproximativ 140.000 de dolari în doar 24 de ore.

În același timp, au apărut și comunități dedicate pe rețelele sociale, unde utilizatorii urmăresc și comentează evoluția cazului.

Parte dintr-un program de conservare

Neukgu nu este un animal obișnuit. Fiind născut în 2024, el face parte dintr-un program de reintroducere a lupului coreean, o specie considerată dispărută în sălbăticie.

Incidentul ridică astfel și întrebări legate de gestionarea acestor programe de conservare și de siguranța animalelor.

Un caz care reflectă un fenomen mai larg

Coreea de Sud nu este la primul incident de acest tip. În 2023, o zebră evadată a fost surprinsă plimbându-se pe străzile din Seul timp de mai multe ore înainte de a fi capturată.

În fond, cazul lui Neukgu spune multe despre vremurile în care trăim. Un eveniment aparent banal, dintr-un colț oarecare al lumii, poate deveni peste noapte un subiect global, la pachet cu meme-uri, discuții aprinse și chiar o nouă criptomonedă.

CITEȘTE ȘI: Țara UE în care angajatorul este obligat prin lege să ofere concediu medical pentru îngrijirea animalului de companie

Tigrul nu are doar dungi, are o „amprentă”: secretul fascinant din spatele fiecărui exemplar