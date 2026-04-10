Acasă » Știri » Țara UE în care angajatorul este obligat prin lege să ofere concediu medical pentru îngrijirea animalului de companie

Țara UE în care angajatorul este obligat prin lege să ofere concediu medical pentru îngrijirea animalului de companie

De: Paul Hangerli 10/04/2026 | 07:20
Țara UE în care angajatorul este obligat prin lege să ofere concediu medical pentru îngrijirea animalului de companie
Italia a devenit prima țară din lume care le oferă angajaților dreptul la concediu plătit pentru a avea grijă de animalele de companie bolnave, marcând o schimbare importantă în modul în care sunt privite relațiile dintre oameni și animale.

Potrivit noilor reguli, salariații pot beneficia de până la trei zile pe an de concediu de urgență, dacă prezintă un certificat de la veterinar care să confirme că animalul necesită îngrijire imediată. De asemenea, animalul trebuie să fie înregistrat și identificat prin microcip.

Concediu medical pentru îngrijirea animalului de companie

Această decizie nu a apărut peste noapte, ci a luat naștere în urma unui caz celebru din 2017, cunoscut drept „cazul Cucciola”.

O bibliotecară din Roma a cerut zile libere pentru a-și îngriji câinele bolnav și a câștigat în instanță dreptul de a fi plătită pentru acea perioadă. Argumentul decisiv a fost că, potrivit legislației italiene, abandonarea unui animal aflat în suferință gravă poate constitui infracțiune.

Astfel, îngrijirea unui animal bolnav nu mai este considerată doar o alegere personală, ci o responsabilitate legală.

Animalele, tot mai aproape de statutul de „membri ai familiei”

Noua măsură reflectă o schimbare culturală mai largă. Pentru tot mai multe persoane, animalele de companie nu mai sunt niște simple bunuri, ci au devenit parte din familie.

Italia este printre primele state care încearcă să alinieze legislația la această nouă realitate, recunoscând legătura emoțională puternică dintre oameni și animale.

În multe alte țări, inclusiv în Statele Unite, animalele sunt încă tratate ca proprietate din punct de vedere legal. Politica adoptată de Italia contestă această abordare, tratând îngrijirea unui animal bolnav ca pe o obligație serioasă, și nu ca pe un moft.

O măsură îndelung așteptată

Pentru cei care au trecut prin momente dificile alături de un animal bolnav, decizia poate părea firească. Vizitele la veterinar, tratamentele și îngrijirea constantă pot fi greu de gestionat în paralel cu programul de lucru.

Noua regulă oferă angajaților un răgaz necesar, fără presiunea de a-și neglija responsabilitățile profesionale sau pe cele față de animalul lor.

Potrivit Newsbreak.com, măsura este văzută de mulți ca un pas înainte în recunoașterea importanței bunăstării animalelor și a rolului lor în viața oamenilor, deschizând posibilitatea ca și alte țări să adopte inițiative similare.

