Țestoasele gigant revin în Galapagos după mai bine de un secol. Un proiect de conservare readuce la viață un ecosistem pierdut

După mai bine de 150 de ani de absență, țestoasele gigant se întorc pe insula Floreana din arhipelagul Galapagos, în Ecuador. Aproximativ 150 de exemplare tinere au fost eliberate în natură într-un proiect ambițios de restaurare a ecosistemului, coordonat de autoritățile de mediu și de Parcul Național Galapagos.

O specie dispărută de peste un secol

Insula Floreana a fost odinioară casa a aproximativ 20.000 de țestoase gigant. În secolul al XIX-lea însă, populația lor a fost distrusă aproape complet.

Vânătoarea intensă practicată de baleniere, un incendiu devastator și exploatarea excesivă a resurselor insulei au dus la dispariția totală a speciei de pe Floreana.

Astăzi, la aproape 150 de ani de la dispariție, autoritățile încearcă să readucă aceste animale emblematice în habitatul lor natural.

Primele 158 de țestoase au fost eliberate

Recent, 158 de țestoase gigant tinere, cu vârste între 8 și 13 ani, au fost eliberate pe insulă. Exemplarele au fost crescute în centre speciale ale Parcului Național Galapagos.

Momentul eliberării a fost ales cu grijă, odată cu începutul sezonului ploios, când condițiile sunt mai favorabile pentru adaptarea animalelor.

Potrivit specialiștilor, țestoasele sunt suficient de mari pentru a se putea apăra de prădători introduși pe insulă, precum șobolanii sau pisicile.

Un program genetic complex

Țestoasele eliberate nu sunt identice genetic cu specia originală dispărută. Ele sunt hibrizi care păstrează între 40% și 80% din ADN-ul speciei Chelonoidis niger, dispărută de pe Floreana.

Originea genetică a acestor exemplare a fost descoperită pe vulcanul Wolf de pe insula Isabela. Oamenii de știință au identificat acolo țestoase care păstrau gene ale populației originale din Floreana.

Prin selecția atentă a exemplarelor cu cea mai apropiată structură genetică, cercetătorii speră ca, în timp, să reconstruiască linia originală a țestoaselor dispărute.

În total, aproximativ 700 de exemplare vor fi introduse treptat pe insulă în următorii ani.

Un rol esențial pentru ecosistem

Țestoasele gigant nu sunt importante doar ca specie emblematică, ci și pentru rolul lor în ecosistem. Ele contribuie la răspândirea semințelor și la menținerea echilibrului vegetației.

Reintroducerea lor pe Floreana ar putea ajuta la refacerea ecosistemului insulei, afectat de dispariția acestora.

Biologii spun că acest proiect nu este doar despre creșterea numărului de animale, ci despre recuperarea unei părți importante din istoria naturală a insulei.

Insula Floreana, un laborator natural

Floreana este una dintre insulele importante ale arhipelagului Galapagos. Cu o suprafață de aproximativ 173 de kilometri pătrați, ea este situată la aproape 1.000 de kilometri de coasta continentală a Ecuadorului.

Insula găzduiește o biodiversitate impresionantă, inclusiv flamingo, iguane, pinguini și numeroase specii de păsări.

În același timp, ecosistemul este amenințat de specii introduse de oameni, precum guava, murul sălbatic, dar și animale precum șobolani, porci sau măgari.

Bucuria locuitorilor

Floreana are o populație mică, de aproximativ 200 de locuitori. Pentru comunitatea locală, revenirea țestoaselor gigant reprezintă un moment istoric.

Mulți dintre locuitori consideră proiectul un vis devenit realitate și privesc cu mândrie întoarcerea acestor animale simbolice.

Un patrimoniu natural unic

Arhipelagul Galapagos este unul dintre cele mai importante ecosisteme din lume. În 1978, Organizația Națiunilor Unite l-a inclus pe lista Patrimoniului Mondial Natural.

Insulele sunt renumite pentru speciile lor unice, multe dintre ele neexistând nicăieri altundeva pe planetă.

Reintroducerea țestoaselor gigant pe insula Floreana reprezintă încă un pas în protejarea acestui patrimoniu natural extraordinar.

