Misterul elefanților „fantomă” din Africa! După decenii de legende, au fost în sfârșit găsiți

De: Diana Cernea 05/04/2026 | 08:50
Elefanții fantomă, sursa-captură social media Ghost Elephants-Last Episode

Timp de decenii au fost considerați doar o legendă, dar exploratorii au reușit în cele din urmă să confirme existența misterioșilor „elefanți fantomă” din Angola, unele dintre cele mai impresionante și greu de găsit animale de pe planetă.

Pentru comunitatea Nkangala din sud-estul Angolei, elefanții  sunt parte din identitatea lor. Potrivit tradiției, oamenii se consideră descendenți ai unui elefant și au devenit, de-a lungul timpului, protectorii acestor creaturi.

Cu toate acestea, timp de decenii, elefanții despre care vorbeau păreau să fie doar niște „fantome”. Războiul civil din Angola, început în 1975 și prelungit timp de 27 de ani, a făcut ca explorarea regiunilor izolate să fie aproape imposibilă.

Iar terenul nu iartă, fiind acoperit cu zone vaste de mlaștini, păduri și platouri greu accesibile, unde nici măcar elicopterele nu pot ateriza cu ușurință.

Obsesia unui explorator

Exploratorul sud-african Steve Boyes a fost fascinat ani la rând de această legendă. Timp de aproape un deceniu, a instalat sute de camere de monitorizare și senzori și a survolat zona în căutarea turmelor de elefanți.

Rezultatul? Zero. Elefanții păreau să dispară de fiecare dată, lăsând în urmă doar urme și mister. Boyes însuși a descris această căutare ca pe o obsesie, comparabilă cu vânătoarea balenei albe din „Moby Dick”.

Momentul descoperirii


După eforturi susținute timp de ani la rând, o cameră de supraveghere a surprins în cele din urmă imaginea unui elefant femelă. A fost prima dovadă concretă că aceste animale există cu adevărat.

Expediția din 2024, documentată de regizorul Werner Herzog în filmul „Ghost Elephants”, a dus cercetările și mai departe. Cu ajutorul unor trackeri experimentați din Namibia și Angola, echipa a reușit ceea ce tehnologia nu a putut: să găsească elefanții în mod direct.

După luni de căutări și momente în care exploratorii erau convinși că vor eșua, echipa a ajuns față în față cu un exemplar impresionant.

Cele mai mari animale de pe uscat?

Elefantul observat avea aproximativ 3,6 metri înălțime și ar putea fi, potrivit estimărilor, unul dintre cele mai mari animale terestre în viață. Avea trăsături diferite față de elefanții africani obișnuiți — picioare mai lungi și colți mai scurți — iar analizele ADN au arătat că această populație este unică și izolată de restul continentului.

Descoperirea a schimbat complet percepția asupra acestor animale și a deschis noi direcții de cercetare.

De la descoperire la protejare

După identificarea turmelor, misiunea lui Boyes s-a schimbat de la explorare la conservare. Echipa a colectat probe genetice și a descoperit inclusiv grupuri cu pui, un semn că populația de elefanți este activă și sănătoasă.

Regiunea în care trăiesc aceste animale a fost recent desemnată zonă protejată de importanță internațională, ceea ce ar putea asigura supraviețuirea lor pe termen lung. Totuși, locația exactă rămâne secretă, pentru a-i proteja de braconaj și de alte amenințări.

„Fantomele” au fost găsite. Dar nimeni nu știe ce alte mistere ascunde Angola în mlaștinile ei.

CITEȘTE ȘI:  Mii de papagali de mare morți ajung pe plajele Europei. De ce a fost această iarnă atât de periculoasă pentru păsările marine

Țestoasele gigant revin în Galapagos după mai bine de un secol. Un proiect de conservare readuce la viață un ecosistem pierdut

Iți recomandăm
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Știri
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Știri
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în...
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii...
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Adevarul
Ce spun astrele despre persoanele născute pe 5, 11, 16 și 24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest...
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Parteneri
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical...
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
Click.ro
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia...
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Digi 24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea...
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”
Digi24
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la...
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
go4it.ro
Misterul morții „liniștite” la bordul unui submarin, elucidat. Ce i-a ucis pe marinari?
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
Go4Games
PC-ul de care ai nevoie pentru Forza Horizon 6
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul și încearcă să îl explice și să ofere soluții
Gandul.ro
De ce ne trezim între 2 și 4 dimineața, fără niciun motiv. Specialiștii confirmă fenomenul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Aruncăm paracetamolul în toaletă și ajunge în apa pe care o bem. Cum poate fi eliminat
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Adevărata origine a peștelui de pe televizor: între Murano, fabrici comuniste și antichitate
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Horoscop 6 aprilie 2026. Zodia care trebuie să ia o decizie importantă
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: ...
Andreea Bănică a primit un cadou special înainte de Paște. Cântăreața s-a emoționat când a văzut: „Bine ai venit în familie”
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani ...
El este Laurențiu, pompierul care a murit carbonizat în propria locuință. Doi copii au rămas orfani de tată
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Răzvan Lucescu a ajuns în România: „Este o situțaie grea”
Vezi toate știrile