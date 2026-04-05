Misterul elefanților „fantomă” din Africa! După decenii de legende, au fost în sfârșit găsiți

Timp de decenii au fost considerați doar o legendă, dar exploratorii au reușit în cele din urmă să confirme existența misterioșilor „elefanți fantomă” din Angola, unele dintre cele mai impresionante și greu de găsit animale de pe planetă.

Pentru comunitatea Nkangala din sud-estul Angolei, elefanții sunt parte din identitatea lor. Potrivit tradiției, oamenii se consideră descendenți ai unui elefant și au devenit, de-a lungul timpului, protectorii acestor creaturi.

Misterul elefanților „fantomă” din Africa

Cu toate acestea, timp de decenii, elefanții despre care vorbeau păreau să fie doar niște „fantome”. Războiul civil din Angola, început în 1975 și prelungit timp de 27 de ani, a făcut ca explorarea regiunilor izolate să fie aproape imposibilă.

Iar terenul nu iartă, fiind acoperit cu zone vaste de mlaștini, păduri și platouri greu accesibile, unde nici măcar elicopterele nu pot ateriza cu ușurință.

Obsesia unui explorator

Exploratorul sud-african Steve Boyes a fost fascinat ani la rând de această legendă. Timp de aproape un deceniu, a instalat sute de camere de monitorizare și senzori și a survolat zona în căutarea turmelor de elefanți.

Rezultatul? Zero. Elefanții păreau să dispară de fiecare dată, lăsând în urmă doar urme și mister. Boyes însuși a descris această căutare ca pe o obsesie, comparabilă cu vânătoarea balenei albe din „Moby Dick”.

Momentul descoperirii

După eforturi susținute timp de ani la rând, o cameră de supraveghere a surprins în cele din urmă imaginea unui elefant femelă. A fost prima dovadă concretă că aceste animale există cu adevărat.

Expediția din 2024, documentată de regizorul Werner Herzog în filmul „Ghost Elephants”, a dus cercetările și mai departe. Cu ajutorul unor trackeri experimentați din Namibia și Angola, echipa a reușit ceea ce tehnologia nu a putut: să găsească elefanții în mod direct.

După luni de căutări și momente în care exploratorii erau convinși că vor eșua, echipa a ajuns față în față cu un exemplar impresionant.

Cele mai mari animale de pe uscat?

Elefantul observat avea aproximativ 3,6 metri înălțime și ar putea fi, potrivit estimărilor, unul dintre cele mai mari animale terestre în viață. Avea trăsături diferite față de elefanții africani obișnuiți — picioare mai lungi și colți mai scurți — iar analizele ADN au arătat că această populație este unică și izolată de restul continentului.

Descoperirea a schimbat complet percepția asupra acestor animale și a deschis noi direcții de cercetare.

De la descoperire la protejare

După identificarea turmelor, misiunea lui Boyes s-a schimbat de la explorare la conservare. Echipa a colectat probe genetice și a descoperit inclusiv grupuri cu pui, un semn că populația de elefanți este activă și sănătoasă.

Regiunea în care trăiesc aceste animale a fost recent desemnată zonă protejată de importanță internațională, ceea ce ar putea asigura supraviețuirea lor pe termen lung. Totuși, locația exactă rămâne secretă, pentru a-i proteja de braconaj și de alte amenințări.

„Fantomele” au fost găsite. Dar nimeni nu știe ce alte mistere ascunde Angola în mlaștinile ei.

