Mii de papagali de mare morți ajung pe plajele Europei. De ce a fost această iarnă atât de periculoasă pentru păsările marine

Mii de păsări marine moarte au fost descoperite în ultimele luni pe plajele din Marea Britanie, Franța, Spania și Portugalia. Specialiștii spun că valul de furtuni puternice din această iarnă, asociat cu schimbările climatice, a creat condiții extrem de dificile pentru păsările marine, multe dintre ele murind de foame sau epuizare în largul oceanului.

Conform The Conversation, în februarie 2026, mii de păsări marine moarte au fost aduse de valuri pe plajele din vestul Europei. Printre speciile afectate se numără papagalii de mare din Atlantic (puffins) și cormoranii europeni (European shags).

Mii de papagali de mare morți ajung pe plajele Europei

Aceste episoade, numite de cercetători „wreck events”, apar atunci când un număr foarte mare de păsări marine ajung moarte pe plaje într-un interval scurt de timp.

Datele arată că fenomenul devine tot mai frecvent, iar schimbările climatice ar putea fi una dintre cauzele principale. De fapt, păsările găsite pe țărm reprezintă doar o parte din tragedie – multe altele mor în largul oceanului și nu mai sunt niciodată recuperate.

Doar în Franța, peste 20.000 de păsări au fost găsite pe plaje începând cu mijlocul lunii ianuarie.

Furtunile puternice, un pericol mortal pentru păsările marine

Creșterea temperaturilor globale este cel mai cunoscut efect al schimbărilor climatice, însă cercetătorii avertizează că furtunile mai frecvente și mai intense sunt un alt semn important al acestei crize.

În primele luni ale anului 2026, mai multe furtuni puternice au lovit Europa. Furtuna Chandra a afectat Marea Britanie și alte regiuni europene la sfârșitul lunii ianuarie, iar în februarie încă șase furtuni majore au traversat Portugalia, Spania și Franța.

Acest lanț de furtuni a creat condiții extrem de dificile pentru păsările marine care iernează în Atlantic. Vânturile puternice, ploile torențiale și valurile mari au făcut aproape imposibilă găsirea hranei.

Păsările descoperite pe plaje erau extrem de slabe, iar analizele au arătat că mușchii lor conțineau niveluri ridicate de lactat – un semn clar de efort extrem și epuizare. Chiar dacă au înotat și au căutat hrană în ape agitate, multe nu au reușit să prindă suficient pește pentru a supraviețui.

Cum studiază cercetătorii supraviețuirea păsărilor marine

Unul dintre cele mai importante programe de monitorizare este Isle of May Long-Term Study, coordonat de UK Centre for Ecology and Hydrology. Studiul urmărește populațiile de păsări marine încă din 1973.

Cercetătorii montează inele metalice cu coduri unice pe picioarele păsărilor. Dacă o pasăre moare și este găsită pe o plajă, aceste inele permit identificarea coloniei din care provenea.

În februarie 2026, specialista în ecologia păsărilor Josie Hewitt a primit un număr neobișnuit de mare de raportări: 33 de cormorani și nouă papagali de mare proveniți din colonia de pe Isle of May au fost găsiți morți.

Printre aceste păsări se aflau indivizi care supraviețuiseră epidemiei de gripă aviară din 2022–2023 și furtunilor din iarna 2023–2024, ceea ce face pierderea lor cu atât mai tristă pentru cercetători.

De ce sunt păsările marine atât de vulnerabile iarna

Coloniile de păsări marine pot include mii de indivizi, iar doar o parte dintre ei sunt marcați cu inele. Prin urmare, numărul real al păsărilor moarte este probabil mult mai mare decât cel raportat.

În timpul iernii, păsările trebuie să găsească constant hrană pentru a rezista temperaturilor scăzute și pentru a-și construi rezerve de energie înaintea sezonului de reproducere.

Papagalii de mare se deplasează sub apă bătând din aripi pentru a urmări peștii, în timp ce cormoranii înoată folosindu-și picioarele puternice.

În condiții de furtună, însă, aceste strategii devin mult mai puțin eficiente. Apa agitată face dificilă capturarea prăzii, iar vânturile puternice cresc consumul de energie al păsărilor.

Populații de păsări marine în declin

Păsările marine trăiesc mult timp și se reproduc de obicei o singură dată pe an, ceea ce înseamnă că supraviețuirea adulților este esențială pentru menținerea populațiilor.

Decesele masive pot avea astfel efecte pe termen lung asupra populațiilor, mai ales dacă printre victime se numără păsări adulte. În plus, aceste evenimente apar din ce în ce mai des, ceea ce lasă tot mai puțin timp pentru recuperarea coloniilor.

În unele locuri, precum insula Isle of May, populațiile de cormorani au scăzut dramatic după furtunile din iarna 2023–2024, iar furtunile din acest an par să agraveze situația.

De ce cercetarea este esențială

Oamenii de știință avertizează că, într-un moment în care păsările marine se confruntă cu amenințări fără precedent, finanțarea cercetării devine tot mai limitată în multe țări.

Programele de monitorizare pe termen lung, precum studiul de pe Isle of May, sunt esențiale pentru a înțelege modul în care schimbările climatice afectează ecosistemele marine și pentru a găsi soluții de protejare a acestor specii.

