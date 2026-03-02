De ce se trezesc toate pisicile la ora 5 dimineața, de fapt. Ce cred ele că se întâmplă când răsare soarele

Fiecare deținător de pisici a fost trezit cel puțin o dată de animăluțul lor foarte devreme. Ele se trezesc la ora 5 dimineața pline de energie, iar motivele pentru care sunt active de la primele ore ale dimineții sunt cunoscute de puțini oameni.

Pisicile sunt cele mai potrivite animale de companie. Ele se pot întreține foarte ușor atât la apartament, cât și la casă. Acestea pot aduce bucurie în casa fiecărui om, mai ales că au numai beneficii la casa omului. Ele au nevoie de afecțiune pe tot timpul zilei, în special dimineața, atunci când se trezesc.

Persoanele care au drept animal de companie o pisică au experimentat măcar o dată trezirea foarte devreme de animăluț, în special cei care dorm cu ele în pat. Puțini știu, însă care sunt motivele pentru care pisicile te trezesc atât de devreme.

De ce te trezește pisica ta la 5 dimineața

Iubitorii de pisici au observat cu siguranță că animăluțul lor de companie este plin de energie la aceeași oră în fiecare zi. Cu toate acestea, nu toți știu de ce. Pisicile sunt cunoscute drept animale crepusculare. Asta înseamnă că este normal ca ele să fie mult mai active la răsărit, dar și la apus. Chiar dacă sunt în mod normal animale domestice, în sălbătăcie ele sunt obișnuite să vâneze. Acesta este instinctul lor de supraviețuire. În acest mod ele își caută prada și pentru a-și asigura hrana. În general ele vânează animale mai mici, precum păsări sau rozătoare. Pentru că acest mecanism este puternic înrădăcinat chiar și la pisicile care stau în casă, este un motiv clar pentru care se trezesc la 5 dimineața.

De ce pisica e plină de viață

Pe lângă reflexul de supraviețuire pe care îl au în mod natural există și alți factori care îți fac animalul de companie să te trezească și pe tine dimineața devreme. Cu toții știm că animalele în general simt nevoia de afecțiune. În cazul pisicilor, stăpânii trebuie să fie mult mai afectuoși. Pisicile simt nevoia de iubire și de joacă aproape în permanență, iar după câteva ore în care nu au primit afecțiune acestea îți dau un semnal. Un alt motiv pentru care pisica se poate trezi la 5 dimineața este că pur și simplu le este foame. Energia acumulată pe timpul nopții trebuie consumată, iar lumina de afară le dă de veste că este timpul pentru activitate.

