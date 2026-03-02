Acasă » Știri » De ce se trezesc toate pisicile la ora 5 dimineața, de fapt. Ce cred ele că se întâmplă când răsare soarele

De ce se trezesc toate pisicile la ora 5 dimineața, de fapt. Ce cred ele că se întâmplă când răsare soarele

De: Denisa Crăciun 02/03/2026 | 16:35
De ce se trezesc toate pisicile la ora 5 dimineața, de fapt. Ce cred ele că se întâmplă când răsare soarele
Pisică

Fiecare deținător de pisici a fost trezit cel puțin o dată de animăluțul lor foarte devreme. Ele se trezesc la ora 5 dimineața pline de energie, iar motivele pentru care sunt active de la primele ore ale dimineții sunt cunoscute de puțini oameni.

Pisicile sunt cele mai potrivite animale de companie. Ele se pot întreține foarte ușor atât la apartament, cât și la casă. Acestea pot aduce bucurie în casa fiecărui om, mai ales că au numai beneficii la casa omului. Ele au nevoie de afecțiune pe tot timpul zilei, în special dimineața, atunci când se trezesc.

Persoanele care au drept animal de companie o pisică au experimentat măcar o dată trezirea foarte devreme de animăluț, în special cei care dorm cu ele în pat. Puțini știu, însă care sunt motivele pentru care pisicile te trezesc atât de devreme.

De ce te trezește pisica ta la 5 dimineața

Pisică
Pisică

Iubitorii de pisici au observat cu siguranță că animăluțul lor de companie este plin de energie la aceeași oră în fiecare zi. Cu toate acestea, nu toți știu de ce. Pisicile sunt cunoscute drept animale crepusculare. Asta înseamnă că este normal ca ele să fie mult mai active la răsărit, dar și la apus. Chiar dacă sunt în mod normal animale domestice, în sălbătăcie ele sunt obișnuite să vâneze. Acesta este instinctul lor de supraviețuire. În acest mod ele își caută prada și pentru a-și asigura hrana. În general ele vânează animale mai mici, precum păsări sau rozătoare. Pentru că acest mecanism este puternic înrădăcinat chiar și la pisicile care stau în casă, este un motiv clar pentru care se trezesc la 5 dimineața.

De ce pisica e plină de viață

Pe lângă reflexul de supraviețuire pe care îl au în mod natural există și alți factori care îți fac animalul de companie să te trezească și pe tine dimineața devreme. Cu toții știm că animalele în general simt nevoia de afecțiune. În cazul pisicilor, stăpânii trebuie să fie mult mai afectuoși. Pisicile simt nevoia de iubire și de joacă aproape în permanență, iar după câteva ore în care nu au primit afecțiune acestea îți dau un semnal. Un alt motiv pentru care pisica se poate trezi la 5 dimineața este că pur și simplu le este foame. Energia acumulată pe timpul nopții trebuie consumată, iar lumina de afară le dă de veste că este timpul pentru activitate.

VEZI ȘI: Pisica ciudată care „latră” ca un câine. Unde poate fi găsit neobișnuitul animal

Animalele de companie și sănătatea: Cum ar putea pisicile ajuta oamenii în lupta cu cancerul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Dumitru Dragomir
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Dumitru…
Doliu în lumea sportului! A murit Vasile Constantin, unul dintre cei mai apreciați antrenori de rugby
Știri
Doliu în lumea sportului! A murit Vasile Constantin, unul dintre cei mai apreciați antrenori de rugby
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic....
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP
Gandul.ro
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
Adevarul
Român blocat în Abu Dhabi: „Suntem pe cont propriu, indiferent ce s-ar spune”
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea bazelor sale pentru atacuri asupra Iranului
Digi24
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care...
Parteneri
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele mai recente imagini cu ea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nu mai e Cruduța! Cum arată acum bruneta după două nașteri. Fanii, șocați de cele...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Click.ro
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte dezamăgiţi de Keir”
Digi 24
Trump, un nou atac la adresa aliaților, în plină ofensivă împotriva Iranului. „Am fost foarte...
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat Statele Unite
Digi24
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat Statele...
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record....
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
Un nou iPhone accesibil, lansat de Apple. Caracteristicile și prețul iPhone 17e
go4it.ro
Un nou iPhone accesibil, lansat de Apple. Caracteristicile și prețul iPhone 17e
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone, Sebastian Vlădescu și alți deținuți VIP
Gandul.ro
Ce manevre s-au descoperit după un control neanunțat la pușcăria milionarilor. Cum erau favorizați Piedone,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 3 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Dumitru Dragomir
Test de logică | 3 dorințe? Nu, 3 diferențe – Găsește-le în maximum 45 de secunde!
Test de logică | 3 dorințe? Nu, 3 diferențe – Găsește-le în maximum 45 de secunde!
BANCUL ZILEI | Șeful spune un banc și toți râd, cu excepția unuia
BANCUL ZILEI | Șeful spune un banc și toți râd, cu excepția unuia
Doliu în lumea sportului! A murit Vasile Constantin, unul dintre cei mai apreciați antrenori de rugby
Doliu în lumea sportului! A murit Vasile Constantin, unul dintre cei mai apreciați antrenori de rugby
Doliu în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Doliu în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Cât costă să închiriezi un avion privat în Dubai, în mijlocul conflictului din Orientul Mijlociu. ...
Cât costă să închiriezi un avion privat în Dubai, în mijlocul conflictului din Orientul Mijlociu. Alex Bodi este uluit!
Vezi toate știrile
×