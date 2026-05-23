Doliu în Ro-Mania! Fostul membru Bogdan Ghiță a murit

Lumea artistică trece prin momente grele după ce Ionuț Voicu și colegii săi au anunțat dispariția lui Bogdan Ghiță, care s-a stins din viață pe 18 mai. Vestea a provocat un val de reacții în rândul celor care l-au cunoscut sau i-au apreciat activitatea din muzică.

Trupa Ion din România, cunoscută anterior sub numele Ro-Mania, a transmis că Bogdan, cunoscut publicului drept DJ Bob Fontana, a murit recent, lăsând în urmă durere și numeroase amintiri pentru cei apropiați.

Doliu în Ro-Mania!

Formația Ro-Mania a avut un impact puternic în industria muzicală încă din 1996, perioadă în care componența s-a schimbat de mai multe ori, incluzându-i pe Marius Coman, Andrei Sosoiu, Sorin Mitrea, Mihai Biță și Cătălin Voicu.

Ionuț Voicu și Marius Coman au publicat pe rețelele sociale o fotografie alături de prietenul lor, însoțită de un mesaj emoționant:

„Cu profundă tristețe ne luăm rămas-bun de la Bogdan, un om pentru care muzica nu a fost doar pasiune, ci limbajul sufletului său. Un DJ excepțional, care știa să transforme sunetele în emoții și nopțile în amintiri. A trăit pentru ritm, pentru vibrația oamenilor, pentru magia momentelor create în spatele pupitrului. Fiecare set al lui spunea o poveste, fiecare mix purta o parte din inima lui. A lăsat în urmă nu doar muzică, ci stări, zâmbete, prietenii și clipe pe care mulți nu le vor uita niciodată. Pentru cei care l-au cunoscut, va rămâne mereu prezent în acordurile care ne ridică sufletul și în liniștea dintre două melodii. Drum lin printre stele și beat-uri eterne. Muzica ta nu se va opri niciodată.”

Fostul membru Bogdan Ghiță a murit

Mesajul a fost urmat de reacții numeroase din partea fanilor și cunoscuților, care au transmis gânduri de susținere:

„Condoleanțe, frate… va fi un mare gol fără el în jurul nostru. A fost un spirit total aparte”. „Da, așa este. Nu cred că l-am văzut vreodată trist. Avea o bucurie molipsitoare. A plecat devreme, prea devreme.”

În prezent, nu există informații oficiale privind cauza morții lui Bogdan Ghiță. Ultima sa activitate pe rețelele sociale datează din 28 aprilie.

