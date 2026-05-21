Șofer român, sfârșit cumplit pe autostradă. TIR-ul său a fost implicat într-un accident grav în Germania

Un accident cumplit petrecut pe autostrada A6, în zona Ansbach din Bavaria, a curmat viața unui șofer român de camion în vârstă de 53 de ani.

Bărbatul a murit pe loc după ce vehiculul pe care îl conducea a lovit în plin un TIR oprit pe banda de urgență, impactul fiind atât de violent încât cabina camionului românesc a fost aproape complet distrusă.

Șofer român, sfârșit cumplit pe autostradă

Primele informații ale poliției germane arată că, din motive încă neclare, șoferul nu ar fi frânat înainte de coliziune. În urma loviturii, acesta a rămas prins între fiarele contorsionate, iar echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că rănile suferite au fost incompatibile cu viața.

Șoferul camionului staționat pe banda de urgență a fost rănit, însă se află în afara oricărui pericol. Anchetatorii încearcă acum să stabilească motivul opririi acestui vehicul și circumstanțele exacte în care TIR-ul românesc a intrat în el fără să reducă viteza. Un expert a fost desemnat să reconstituie dinamica accidentului.

TIR-ul său a fost implicat într-un accident grav în Germania

Autostrada A6 a fost închisă complet între ieșirile Lichtenau și Ansbach, pe ambele sensuri, ceea ce a generat coloane uriașe de mașini. Traficul a fost deviat pe rute alternative, iar autoritățile au recomandat șoferilor să evite zona până la finalizarea intervențiilor.

Tragedia vine la doar două luni după un alt accident similar, în Italia, unde un șofer român de TIR și-a pierdut viața după ce a intrat într-o autocisternă care încetinise din cauza traficului intens.

