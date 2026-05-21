De: Daniel Matei 21/05/2026 | 14:41
Sursa foto: Shutterstock
Un anunț fals despre moartea Regelui Charles a fost difuzat din greșeală de un post de radio din Marea Britanie, după ce un sistem automat a declanșat un protocol destinat anunțării decesului unui monarh.

Incidentul a creat confuzie în rândul ascultătorilor, înainte ca stația să revină cu scuze oficiale și să confirme că a fost vorba despre o eroare tehnică.

Un post de radio a anunțat moartea Regelui Charles

Potrivit Page Six, postul Radio Caroline a întrerupt brusc programul obișnuit și a transmis un mesaj solemn în care se anunța că Regele Charles al III-lea a murit. Ulterior, difuzarea a inclus și imnul național „God Save the King”, după care emisia a fost oprită pentru aproximativ 15 minute.

Reprezentanții stației au explicat ulterior că totul a fost cauzat de o defecțiune a sistemului informatic, care a activat din greșeală așa-numitul „protocol pentru moartea unui monarh”, o procedură standard pregătită în cazul unor astfel de evenimente oficiale.

„Din cauza unei erori de calculator la studioul nostru principal, procedura a fost activată accidental”, a transmis conducerea postului, precizând că mesajul a fost emis fără intenție și că au fost nevoiți să oprească temporar transmisia pentru a corecta situația.

Radio Caroline a prezentat scuze oficial

După reluarea programului, postul de radio a emis scuze publice atât către public, cât și către Casa Regală britanică, subliniind că nu a existat nicio informație reală care să confirme o astfel de veste. În același timp, ascultătorii au relatat pe rețelele sociale că momentul a fost „șocant” și „confuz”, mulți crezând inițial că este vorba despre o știre oficială.

Palatul Buckingham nu a emis nicio reacție oficială legată de incident, însă surse citate de presa britanică au subliniat că Regele Charles se află în viață și își continuă activitățile oficiale. În ziua incidentului, acesta ar fi participat la evenimente publice în Irlanda de Nord, alături de Regina Camilla.

Deși situația a fost rapid clarificată, momentul a devenit viral pe rețelele sociale, unde utilizatorii au comentat atât gravitatea erorii, cât și natura neobișnuită a protocolului declanșat automat.

