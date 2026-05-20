Regele Charles, îndurerat după accidentul fatal de la Royal Windsor Horse Show. Ciara a murit în timpul spectacolului

Un soldat britanic de 24 de ani a murit după ce a căzut de pe cal la un eveniment regal la care participa și Regele Charles. Ciara Sullivan a suferit răni grave în timpul Royal Windsor Horse Show și a murit la fața locului.

Regele Charles s-a declarat profund îndurerat de tragedie și a transmis condoleanțe familiei tinerei militare.

Accident tragic la Royal Windsor Horse Show

Soldatul britanic Ciara Sullivan a murit după ce a căzut de pe cal în timpul Royal Windsor Horse Show din Anglia, desfășurat vineri, 15 mai. Regele Charles III a fost prezent la eveniment și a transmis condoleanțe familiei tinerei.

Sullivan făcea parte din Royal Horse Artillery a armatei britanice și a murit după ce a căzut de pe cal în jurul orei 19:00, ora locală, potrivit unui comunicat emis de Ministerul Apărării din Marea Britanie și poliția Thames Valley.

Incidentul s-a petrecut după ce femeia de 24 de ani a ieșit din arenă în urma demonstrației susținute în cadrul Royal Windsor Horse Show din Windsor, Anglia.

A primit îngrijiri medicale imediat după incident

Soldatul a primit imediat îngrijiri medicale, însă a murit la locul accidentului din cauza rănilor grave suferite, a anunțat poliția Thames Valley. Autoritățile tratează moartea acesteia drept „neexplicată”, însă au precizat că nu există suspiciuni privind circumstanțele incidentului. Familia tinerei a fost informată și beneficiază de sprijin.

Cunoscută de prieteni drept „Sully”, Ciara Sullivan s-a alăturat armatei britanice în noiembrie 2020, iar din iunie 2021 făcea parte din The King’s Troop Royal Horse Artillery. Ofițerul său comandant a descris-o drept „un soldat excepțional și un model pentru mulți dintre cei cu care a lucrat”. Acesta a mai adăugat:

„Era o călăreață curajoasă și talentată, practicând echitația încă din copilărie și participând la competiții de sărituri peste obstacole înainte de a intra în regiment. Curajul ei natural o făcea mereu prima care se oferea voluntar să călărească cei mai dificili cai.”

Pe lângă pasiunea pentru cai, Sullivan era și o „fotbalistă talentată”. Reprezentanții regimentului au mai transmis:

„The King’s Troop Royal Horse Artillery a pierdut nu doar un soldat și o călăreață desăvârșită, ci și un om care făcea regimentul și lumea un loc mai bun doar prin simpla sa prezență.”

Regele Charles, șocat de moartea tinerei

Spectacolul ecvestru a continuat conform programului în zilele de sâmbătă și duminică, însă demonstrația The King’s Troop Royal Horse Artillery a fost anulată.

Regele Charles, în vârstă de 77 de ani, participa la eveniment și se afla în arenă alături de alți membri ai familiei regale în momentul incidentului. Totuși, Palatul Buckingham a precizat că aceștia „nu au fost informați imediat despre gravitatea situației”.

Monarhul britanic a fost „profund șocat și îndurerat” de moartea Ciarei Sullivan și urmează să transmită personal condoleanțe familiei. În comunicatul oficial se mai arată:

„Gândurile și cele mai sincere simpatii ale întregii familii regale sunt alături de cei dragi victimei și de colegii săi militari în aceste momente de durere.”

A participat la funeraliile Reginei Elizabeth a II-a

Ministerul Apărării a precizat că Sullivan „iubea caii și avea o afinitate naturală pentru ei” și că participase la numeroase ceremonii oficiale, inclusiv salve regale de tun în Hyde Park și Green Park, dar și la funeraliile de stat ale Reginei Elizabeth II din 2022.

Poliția Thames Valley face apel la orice persoană care deține informații sau imagini relevante despre incident să contacteze autoritățile. Superintendentul Michael Loebenberg a declarat la rândul său:

„Gândurile noastre sunt alături de familia soldatului și de întreaga comunitate militară și de organizatorii Royal Windsor Horse Show în aceste momente extrem de dificile.”

El a adăugat că, până în acest moment, nu au fost descoperite „circumstanțe suspecte” și că ancheta continuă în colaborare cu Ministerul Apărării, Defence Accident Investigation Branch și organizatorii evenimentului.

CITEȘTE ȘI: Viitorul rege al Marii Britanii pregătește schimbări majore. Două prințese, excluse din monarhie

Regina Elisabeta nu a vizitat niciodată Grecia? Este țara în care Prințul Philip, soțul ei, s-a născut