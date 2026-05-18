Regina Elisabeta nu a vizitat niciodată Grecia? Este țara în care Prințul Philip, soțul ei, s-a născut

De: Irina Maria Daniela 18/05/2026 | 07:20
Regretata Regina Elisabeta a II-a este cel mai plimbat monarh din toate timpurile. În anii domniei sale, a vizitat 116 țări, dar nu a fost niciodată în mod oficial în Grecia. Care este motivul pentru care nu a fost în țara în care soțul ei, Prințul Philip, s-a născut? Află mai multe detalii în rândurile următoare!

Printre țările pe care le-a vizitat în mod oficial se numără micuțul stat insular Tuvalu din Pacific, Rusia, China, Chile, Ghana sau Australia.

Regina Elisabeta nu a vizitat niciodată Grecia?

Potrivit istoricului regal Hugo Vickers, Prințul Philip este un „prinț grec”. Cu toate acestea, soția lui nu i-a vizitat niciodată țara natală în calitate de regină. Istoricul crede că motivul principal este reprezentat de istoria tensionată a monarhiei din Grecia, care a afectat familia apropiată a Prințului Philip.

„Prințul Philip nu iubește Grecia pentru că i-au judecat tatăl (Prințul Andrew) și acesta ar fi putut fi executat. În 1922, au fost nevoiți să fugă cu toții”, spune Vickers, citat de BBC.

La vremea respectivă, soțul Reginei Elisabeta era doar un bebeluș. S-a născut în 1921 pe Insula Corfu, într-o familie regală greacă și daneză.

Regele Paul a invitat-o pe regină în Grecia

Potrivit sursei citate, Regele Paul – vărul Prințului Philip – a invitat-o pe Elisabeta în Grecia în anul 1950, înainte ca aceasta să devină regină și să fie considerată o vizită oficială. 13 ani mai târziu, în 1963, Regele Paul a vizitat Marea Britanie. Momentul a fost unul controversat, deoarece Grecia avea atunci mai mulți deținuți politici.

La scurt timp de la vizită, Regele Paul a murit și a fost urmat la tron de Regele Constantin, vărul de gradul doi al lui Philip. Acesta a fost înlăturat de la putere în 1973, când monarhia a fost desființată. Apoi s-a mutat la Londra și a păstrat legătură cu Familia Regală Britanică până în 2023, când a murit.

Potrivit lui Constantin, niciun președinte al Greciei nu a invitat-o în mod oficial pe Regina Elisabeta a II-a în vizită. Prințul Philip a mers la Atena pentru a-și vedea mama înainte ca aceasta să se mute la Londra în anii ’60, dar călătorea singur, spune Vickers.

Ce țări nu a vizitat Regina Elisabeta

Printre țările pe care nu le-a vizitat se află și Israel sau Egipt. Unul dintre motive ar fi sensibilitatea diplomatică legată de Ierusalim. Israelul consideră Ierusalimul capitală, însă acest statut nu este recunoscut de multe state occidentale, motiv pentru care au ambasadele la Tel Aviv.

„Ar crea probleme enorme și greu de rezolvat, iar regina nu dorește să fie implicată în astfel de situații”, mai spune Vickers.

Potrivit istoricului, America Latină a fost un fel de „punct slab” pe harta vizitelor reginei. Ea a vizitat doar trei țări din regiune — Brazilia, Chile și Mexic. Argentina, în schimb, ar fi fost „exclusă”, din cauza tensiunilor generate de Războiul din Falklands, spune el.

Spre deosebire de Regina Elisabeta, Prințul Philip a vizitat Argentina în 1962. A mai mers fără aceasta în numeroase alte țări din lume, adesea în activitatea sa pentru organizația World Wide Fund for Nature (WWF).

De ce mergea Regina Elisabeta în vizite oficiale

Potrivit lui Hugo Vickers, vizitele de stat ale reginei au arătat starea relațiilor diplomatice ale Marii Britanii cu restul lumii. Ministerul de Externe are un comitet care aprobă toate vizitele de stat — Comitetul pentru Vizite Regale.

„Aceste vizite se fac întotdeauna la recomandarea guvernului. Există întotdeauna un motiv pentru ele și sunt mai multe solicitări decât pot fi onorate”, spune Hugo Vickers.

