Kate Middleton a surprins pe toată lumea în Italia. Prințesa a ținut un triton în palmă și a cucerit copiii

Kate Middleton și-a început cea de-a doua zi a vizitei oficiale în Italia cu o apariție care i-a cucerit pe copii și profesori. Prințesa de Wales a vizitat o grădiniță din Reggio Emilia, unde s-a alăturat elevilor la activitățile desfășurate în aer liber și chiar a ținut în palmă un triton, spre uimirea unui băiețel.

Kate Middleton, vizită specială la o grădiniță din Reggio Emilia

Prințesa de Wales se află în Italia într-o vizită dedicată proiectelor sale privind educația timpurie. Kate a ajuns miercuri în Reggio Emilia pentru o misiune de documentare legată de dezvoltarea copiilor în primii ani de viață.

În cea de-a doua zi a vizitei sale, Kate a mers la grădinița Salvador Allende, unde a descoperit celebra metodă educațională „Reggio Emilia Approach”, care pune accent pe natură și creativitate în procesul de învățare.

Prințesa a participat la adunarea de dimineață a copiilor și s-a așezat pe iarbă alături de cei mici, desenând și discutând cu ei despre activitățile din grădină.

Prințesa Kate a ținut în mână un triton

Unul dintre cele mai comentate momente ale vizitei a fost cel în care Kate Middleton a ținut în palmă un mic triton și l-a arătat unui băiețel extrem de entuziasmat.

Prințesa a vorbit despre importanța naturii în viața copiilor și despre cât de important este ca aceștia să învețe să protejeze mediul încă de mici. Prințesa a declarat:

„Chiar și în centrul Londrei avem astfel de tritoni. Este extraordinar! Dacă petreci timp în natură, realizezi cât de aproape este de tine. David Attenborough spune că trebuie să experimentezi natura pentru a o putea proteja și este atât de adevărat.”

Pe parcursul vizitei, Kate Middleton s-a implicat în mai multe activități alături de copii. A pictat în grădină, a folosit o lupă pentru a observa plantele și chiar a modelat rădăcini de copaci din lut împreună cu elevii.

Un băiețel i-a spus că „rădăcini” se spune „radici” în italiană, iar prințesa a repetat cuvântul zâmbind:

„Am învățat un cuvânt nou, mulțumesc.”

Kate a explicat și cât de importantă este conexiunea cu natura într-o lume dominată de tehnologie. Prințesa de Wales a declarat:

„În era digitală în care trăim, este ușor să uităm că facem parte din natură și că este important să ne conectăm cu ea.”

Ținută italiană și o primire emoționantă

Pentru această vizită, Kate a ales să poarte creații ale unor branduri italiene, optând pentru un sacou bej elegant semnat Blaze Milano și bijuterii Atelier Molayem.

La finalul întâlnirii, copiii i-au oferit flori și au îmbrățișat-o pe prințesă, în timp ce profesorii și părinții au încercat să surprindă momentul în selfie-uri.

După vizita la grădiniță, Kate Middleton a mers la REMIDA, centrul creativ de reciclare din Reggio Emilia, unde sunt transformate materiale industriale în instrumente educaționale pentru copii.

