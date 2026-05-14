Moment emoționant la Cannes. Vin Diesel a prezentat-o pe fiica lui Paul Walker la un eveniment special „Fast & Furious”

Vin Diesel a avut un moment emoționant la Festivalul de Film de la Cannes, unde i-a făcut o introducere specială lui Meadow Walker, fiica regretatului actor Paul Walker, în cadrul unei proiecții dedicate francizei „Fast & Furious”.

Evenimentul a avut loc în contextul celebrării a 25 de ani de la lansarea primului film din serie, „The Fast and the Furious”. Înaintea proiecției speciale, Vin Diesel a vorbit în fața publicului despre legătura profundă pe care a avut-o cu Paul Walker și despre importanța continuării moștenirii sale în franciză, potrivit PEOPLE.

Vin Diesel și fiica lui Paul Walker, împreună la Cannes

Pe scenă, actorul a evidențiat prezența lui Meadow Walker, care a fost primită cu aplauze de public. Momentul a fost unul încărcat emoțional, în condițiile în care Meadow reprezintă simbolic continuitatea familiei Walker în universul „Fast & Furious”.

În timpul evenimentului, Vin Diesel a devenit vizibil emoționat și a făcut referiri la prietenia sa cu Paul Walker, decedat în 2013, subliniind legătura „de familie” care a unit distribuția francizei de-a lungul anilor.

Meadow Walker a fost prezentă alături de restul echipei „Fast & Furious” la Cannes, participând la proiecția aniversară a filmului original din 2001 și la reuniunea distribuției.

Franciza „Fast & Furious”, la Cannes 2026



Evenimentul a fost primit cu aplauze îndelungate din partea publicului, iar atmosfera a fost descrisă de martori ca una extrem de emoționantă, marcând unul dintre cele mai sensibile momente ale ediției din acest an a festivalului.

Franciza „Fast & Furious” continuă să fie una dintre cele mai de succes serii de filme din lume, cu încasări globale de miliarde de dolari și noi proiecte aflate în dezvoltare.

Când a murit actorul Paul Walker

Paul Walker, actorul cunoscut în special pentru rolul lui Brian O’Conner din franciza „Fast & Furious”, a murit tragic pe 30 noiembrie 2013, la vârsta de 40 de ani. Actorul se afla în Santa Clarita, California, unde participa la un eveniment caritabil organizat de fundația sa, „Reach Out Worldwide”, destinată sprijinirii victimelor dezastrelor naturale.

După eveniment, Walker se afla pe scaunul pasagerului într-un Porsche Carrera GT condus de prietenul său, Roger Rodas. La un moment dat, mașina a pierdut controlul și s-a izbit de un stâlp și de un copac, după care a luat foc. Atât Paul Walker, cât și Roger Rodas au murit pe loc în urma impactului.

Moartea sa a șocat industria de la Hollywood și milioane de fani din întreaga lume. Filmările pentru „Fast & Furious 7” au fost suspendate temporar, iar producția a fost ulterior finalizată cu ajutorul fraților săi, Cody și Caleb Walker, și al efectelor vizuale. Filmul a fost dedicat memoriei lui Paul Walker, iar piesa „See You Again” a devenit un omagiu emoționant care a marcat profund publicul.

