Britney Spears a făcut scandal într-un restaurant din Los Angeles! Ce i-a făcut unui client, după ce a „lătrat” la ospătari

Britney Spears ar fi provocat un nou moment tensionat, de data aceasta într-un restaurant din Los Angeles, la scurt timp după ce a ieșit dintr-un centru de recuperare.

Surse citate de TMZ au declarat că artista pop „ridica tonul, țipa și chiar imita lătratul unui câine” în timpul incidentului petrecut la Blue Dog Tavern din Sherman Oaks, scenă descrisă de martori drept „haotică” și „destul de tristă”.

Britney Spears a făcut scandal într-un restaurant

Un client al restaurantului a susținut că Spears, în vârstă de 44 de ani, a trecut pe lângă masa sa ținând un cuțit în mână, lucru care a stârnit temeri că ar putea răni accidental pe cineva.

Cântăreața, care se afla în compania unui bărbat și a unei femei, ar fi aprins o țigară lângă intrarea în restaurant, iar angajații localului i-au cerut prietenului ei să o convingă să o stingă.

În timp ce se afla la masă, Spears i-ar fi oferit mâncare bărbatului care o însoțea și i-ar fi spus: „Te iubesc”. Publicația notează că nu este clar dacă artista vorbea serios sau doar glumea. Potrivit TMZ, Britney Spears a fost dusă acasă de echipa sa de securitate după incident.

Un martor a declarat pentru publicație că masa la care stătea Spears arăta „de parcă ar fi trecut pe acolo un copil mic”.

Britney Spears a ieșit dintr-un centru de reabilitare

Incidentul vine la doar câteva săptămâni după ce artista a ieșit dintr-un centru de recuperare în care s-a internat voluntar, după arestarea sa pentru conducere sub influența alcoolului, în luna martie. Recent, Britney a descris această perioadă drept „o călătorie spirituală” și „o binecuvântare deghizată”.

În ultimele luni, Britney Spears a continuat să atragă atenția prin comportamentul său imprevizibil și prin postările controversate de pe rețelele sociale. Artista a stârnit îngrijorare în rândul fanilor după mai multe apariții publice tensionate și mesaje publicate online, în care vorbea despre presiunea celebrității și despre dificultățile cu care se confruntă după încheierea tutelei legale sub care s-a aflat timp de aproape 14 ani.

De asemenea, presa americană a relatat recent că vedeta ar fi apelat la ajutor specializat pentru a-și gestiona problemele personale și stresul acumulat în ultimii ani.

