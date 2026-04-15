Britney Spears nu e la prima luptă cu substanțele interzise! Ce derapaje periculoase a mai avut artista

Britney Spears a fost multă vreme în centrul atenției pentru motive nu tocmai fericite. De multe ori, artista a avut probleme cu legea și a avut o serie de derapaje care au readus-o pe prima pagină a publicațiilor de scandal.

În urmă cu aproximativ o lună, cântăreața a fost prinsă beată la volan, iar în mașina sa au fost la acea vreme și alte substanțe interzise. Dar, după cum am spus, artista nu a fost la prima abatere atunci, scrie TMZ.

Derapajele lui Britney Spears

Britney a fost supusă unei presiuni uriașe încă din adolescență, iar aceasta a atins un punct critic în 2007, un an considerat de mulți biografi și jurnaliști drept momentul de cotitură al vieții sale.

În acel interval, artista a fost implicată într-o serie de episoade publice care au atras atenția globală, inclusiv comportamente considerate instabile, interacțiuni tensionate cu paparazzi și apariții în care starea sa emoțională părea vizibil afectată. Momentul în care și-a ras părul în fața fotografilor a devenit una dintre cele mai difuzate imagini din acel deceniu.

Ce probleme a mai avut Britney Spears

Tot în această perioadă au apărut și primele consecințe legale importante, în contextul în care instanțele americane au analizat situația custodiei copiilor săi. Documentele din acea vreme au menționat preocupări legate de stabilitatea sa emoțională și de comportamentul în anumite situații publice.

Presa a relatat pe larg incidente rutiere și episoade în care artista a fost implicată în încălcări minore ale regulilor de circulație, inclusiv conducerea fără permis valid și incidente de tip lovire ușoară urmată de părăsirea locului faptei. Aceste evenimente au contribuit la consolidarea percepției publice că artista traversa o perioadă de criză profundă.

De-a lungul timpului au existat suspiciuni și relatări din presă, în special în perioadele de criză, însă detalii concrete, oficiale și complete despre tipurile de substanțe sau despre consumul sistematic nu au fost făcute publice în mod clar și unitar. În multe cazuri, documentele judiciare și relatările autorităților au folosit formulări generale precum suspiciuni de influență a alcoolului sau a unor substanțe, fără a detalia în mod explicit.

Acum, reprezentantul ei a transmis că Britney s-a internat voluntar la un centru de reabilitare.

