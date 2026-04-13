Britney Spears, decizie importantă după ce a fost prinsă sub influența susbstanțelor interzise. Comportamentul cântăreței i-a îngrijorat pe mulți

Britney Spears a fost prinsă acum o lună în timp ce conducea sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. În urma incidentului, cântăreața a luat o decizie importantă. Reprezentantul ei a făcut public anunțul despre artistă.

Britney Spears este una dintre cele mai apreciate și iubite cântărețe din America. Ea este cunoscută publicului nu doar datorită pieselor de succes, dar și din cauza problemelor pe care le-a avut de-a lungul timpului cu legea. Anul 2026 a venit pentru ea cu incidente și asta pentru că acum o lună a fost prinsă la volan în timp ce se afla sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. După această faptă a luat o decizie semnificativă. Reprezentantul ei a transmis că Britney s-a internat voluntar la un centru de reabilitare.

Cântăreața a ajuns la reabilitare

Britney Spears are 44 de ani și are în spate o carieră muzicală impresionantă. Cu toate acestea, ea a avut adesea probleme cu legea, iar asta s-a întâmplat chiar de curând. În data de 4 martie, artista a fost trimisă în arest, după ce a fost reclamată la poliție pentru că conducea haotic și cu mare viteză pe autostradă. Cântăreața a fost supusă testelor de sobrietate și s-a constatat că se afla sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. Reprezentantul ei a spus atunci despre situație că este inacceptabilă. Ba mai mult, apropiații au vorbit și ei despre incident și au declarat că vor construi un plan pentru a-i asigura bunăstarea vedetei.

Un plan, necesar de mult timp, pentru a-i asigura bunăstarea și succesul, au spus apropiații lui Britney.

În urma incidentului blondina a luat o decizie crucială. Ea s-a internat voluntar la un centru de reabilitare pentru a primi tratament de specialitate. În plus, hotărârea a venit chiar cu trei săptămâni înainte de a se prezenta în fața instanței din California, pentru a răspunde acuzațiilor. De asemenea, reprezentantul a explicat că Britney va respecta legea și că face pașii pentru a-și schimba stilul de viață.

Britney va face pașii corecți și va respecta legea, iar acesta poate fi primul pas într-o schimbare necesară de mult timp în viața ei. Sperăm că va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie în această perioadă dificilă, a transmis el.

