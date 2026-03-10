Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Kevin Federline, prima reacție după arestarea lui Britney Spears pentru conducere sub influență. Ce i-ar fi cauzat derapajul, de fapt

10/03/2026
Kevin Federline, prima reacție după arestarea lui Britney Spears pentru conducere sub influență. Sursa foto: Profimedia

Arestarea lui Britney Spears pentru conducere sub influența alcoolului și a drogurilor a stârnit îngrijorare în rândul celor apropiați. Kevin Federline, fostul soț al artistei, a reacționat pentru prima dată public, spunând că speră ca situația să nu fie începutul unor probleme mai grave.

Kevin Federline și-a exprimat îngrijorarea față de situația fostei sale soții prin intermediul avocatului său, Mark Vincent Kaplan.

„Kevin spune că îi dorește tot binele lui Britney și speră ca, dacă va avea nevoie de ajutor, aceasta să nu îl refuze nici pe el, nici pe cei care încearcă să o sprijine”, se arată în declarația transmisă presei.

Totodată, Federline se întreabă dacă incidentul este unul izolat sau dacă ar putea face parte dintr-o serie de probleme mai mari.

„Întrebarea este dacă acesta este un eveniment singular sau doar un episod dintr-un șir de evenimente”, a transmis avocatul său.

Britney Spears, în vârstă de 44 de ani, a fost arestată după ce ar fi fost văzută conducând haotic prin trafic, la volanul BMW-ului său. Potrivit autorităților, artista ar fi consumat o combinație de alcool și substanțe interzise. Ea a fost supusă unor teste de alcoolemie la fața locului, iar ulterior a fost dusă la spital pentru a se stabili nivelul de alcool din sânge.

Substanță suspectă găsită în mașina lui Britney Spears

Cântăreața a fost reținută în jurul orei 3 dimineața și eliberată aproximativ trei ore mai târziu. Britney Spears urmează să se prezinte în fața instanței pe 4 mai.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, în mașina artistei ar fi fost descoperită o substanță necunoscută. Aceasta a fost trimisă la laborator pentru analize. Informația a alimentat și mai mult îngrijorările legate de starea artistei, mai ales că în ultimele luni comportamentul ei a devenit tot mai imprevizibil.

Cartea lui Federline, posibil factor declanșator

Kevin Federlein, sursa-captură social media Federlein4real

O sursă apropiată lui Britney Spears a declarat că problemele recente ar fi început după lansarea memoriilor lui Kevin Federline, publicate în octombrie 2025.

Cartea, intitulată „You Thought You Knew”, conține mai multe acuzații controversate la adresa cântăreței, inclusiv afirmații despre consum de droguri, infidelitate și comportament instabil. Potrivit sursei, publicarea volumului ar fi afectat-o profund pe artistă.

„Cartea lui Kevin a fost picătura care a umplut paharul. De atunci lucrurile au mers doar în jos. A avut un impact emoțional puternic asupra ei”, a spus aceasta.

În memoriile sale, Federline susține că Britney Spears ar fi avut episoade de comportament instabil și că, în trecut, ar fi consumat droguri chiar și în perioada în care își alăpta copiii. Cântăreața a negat toate aceste acuzații și l-a blamat pe fostul soț că încearcă să profite de pe urma suferinței ei.

Britney Spears prezintă semne de îngrijorare

În ultimele luni, mai multe episoade au atras atenția fanilor și apropiaților artistei.

La scurt timp după apariția cărții lui Federline, Britney Spears a fost văzută conducând haotic după o ieșire la restaurant. Cu altă ocazie, a fost surprinsă plecând dintr-un local cu un pahar de șampanie în mână, dar în acea seară nu s-a urcat la volan.

Cu câteva săptămâni înainte de arestare, artista a luat și o decizie care a ridicat semne de întrebare: și-a concediat consilierii care o ajutau să rămână abstinentă, precum și o parte din echipa de securitate. Acum, apropiații ei speră că situația se va calma și că artista va primi ajutorul de care ar putea avea nevoie.

