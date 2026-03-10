Detalii noi în cazul Epstein: o gardiancă l-a căutat pe Google cu câteva minute înainte de moartea sa. DOJ dezvăluie și existența unui depozit suspect de bani

Noi documente ale Departamentului de Justiție din SUA aduc la lumină detalii controversate despre moartea lui Jeffrey Epstein. Potrivit New York Post, unul dintre gardienii închisorii unde era deținut miliardarul l-ar fi căutat pe Google cu doar câteva minute înainte ca acesta să fie găsit mort în celulă. În plus, același gardian ar fi făcut un depozit misterios de 5.000 de dolari cu zece zile înainte de sinuciderea lui Epstein.

Tova Noel, unul dintre gardienii care lucrau la Metropolitan Correctional Center din New York, este acuzată că a falsificat rapoarte în care susținea că l-a verificat pe Epstein pe parcursul nopții dinaintea morții sale, pe 10 august 2019.

O gardiancă l-a căutat pe Epstein pe Google

Documentele FBI arată că Noel a căutat pe internet expresia „latest on Epstein in jail” (n.r. ultimele informații despre Epstein la închisoare) la 5:42 dimineața și, din nou, la 5:52 dimineața, cu mai puțin de 40 de minute înainte ca un coleg de serviciu să îl găsească pe Epstein spânzurat în celulă, la ora 6:30.

Căutarea a fost evidențiată de FBI într-un raport criminalistic de 66 de pagini privind computerele utilizate de gardienii închisorii.

În aceeași tură, procurorii susțin că Noel ar fi făcut cumpărături online pentru mobilă și chiar ar fi adormit în timpul serviciului, în loc să efectueze verificările obligatorii la fiecare 30 de minute asupra deținuților. Colegul ei de tură, Michael Thomas, ar fi petrecut o parte din timp navigând pe site-uri cu motociclete.

Tova Noel neagă acuzațiile

În timpul unei declarații oficiale date Departamentului de Justiție, în 2021, Tova Noel a spus că nu își amintește să fi făcut acele căutări pe internet.

„Nu îmi amintesc să fi făcut asta”, a declarat ea, potrivit stenogramei audierii.

Noel a susținut că datele FBI nu ar fi corecte. De asemenea, ea a afirmat că, în acea închisoare, verificările de rutină erau adesea falsificate și că personalul nu efectua întotdeauna controalele programate.

În cele din urmă, Noel și colegul ei au fost concediați, iar acuzațiile penale împotriva lor au fost retrase în 2021.

Depozit suspect de bani

Un alt detaliu care ridică semne de întrebare este legat de activitatea financiară a Tovei Noel. Potrivit unui raport al băncii Chase transmis FBI, Noel ar fi făcut mai multe depozite de numerar în contul său, începând din 2018. Cel mai mare dintre acestea a fost de 5.000 de dolari, depus pe 30 iulie 2019, cu zece zile înainte de moartea lui Epstein.

În total, documentele arată șapte depozite în numerar care însumează aproximativ 11.880 de dolari. Noel lucra în unitatea specială a închisorii unde era deținut Epstein începând cu 7 iulie 2019, cu doar câteva săptămâni înainte de decesul acestuia.

Documentele FBI mai sugerează că Noel ar putea fi persoana surprinsă într-o filmare neclară de pe camerele de supraveghere din apropierea celulei lui Epstein, în seara dinaintea morții sale. În imagini apare o siluetă portocalie care se apropie de zona celulei în jurul orei 22:40. Anchetatorii cred că ar putea fi chiar Noel, care ar fi transportat lenjerie de pat sau haine pentru deținuți.

Aceasta a negat însă că ar fi dus astfel de obiecte în celule, spunând că distribuirea lenjeriei era responsabilitatea turei anterioare.

Un caz care continuă să ridice semne de întrebare

Jeffrey Epstein a fost arestat în iulie 2019 sub acuzații de trafic de minori și a fost găsit mort în celula sa o lună mai târziu. Autoritățile au concluzionat că a fost vorba de o sinucidere, însă circumstanțele morții sale au generat numeroase teorii și controverse.

Noile documente publicate de Departamentul de Justiție readuc în atenție o serie de întrebări despre modul în care a fost supravegheat Epstein în detenție și despre ce s-a întâmplat în orele dinaintea morții sale.

