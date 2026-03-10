Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Detalii noi în cazul Epstein: o gardiancă l-a căutat pe Google cu câteva minute înainte de moartea sa. DOJ dezvăluie și existența unui depozit suspect de bani

Detalii noi în cazul Epstein: o gardiancă l-a căutat pe Google cu câteva minute înainte de moartea sa. DOJ dezvăluie și existența unui depozit suspect de bani

De: Diana Cernea 10/03/2026 | 10:57
Detalii noi în cazul Epstein: o gardiancă l-a căutat pe Google cu câteva minute înainte de moartea sa. DOJ dezvăluie și existența unui depozit suspect de bani
Sursa foto: Profimedia

Noi documente ale Departamentului de Justiție din SUA aduc la lumină detalii controversate despre moartea lui Jeffrey Epstein. Potrivit New York Post, unul dintre gardienii închisorii unde era deținut miliardarul l-ar fi căutat pe Google cu doar câteva minute înainte ca acesta să fie găsit mort în celulă. În plus, același gardian ar fi făcut un depozit misterios de 5.000 de dolari cu zece zile înainte de sinuciderea lui Epstein.

Tova Noel, unul dintre gardienii care lucrau la Metropolitan Correctional Center din New York, este acuzată că a falsificat rapoarte în care susținea că l-a verificat pe Epstein pe parcursul nopții dinaintea morții sale, pe 10 august 2019.

O gardiancă l-a căutat pe Epstein pe Google

Documentele FBI arată că Noel a căutat pe internet expresia „latest on Epstein in jail” (n.r. ultimele informații despre Epstein la închisoare) la 5:42 dimineața și, din nou, la 5:52 dimineața, cu mai puțin de 40 de minute înainte ca un coleg de serviciu să îl găsească pe Epstein spânzurat în celulă, la ora 6:30.

Căutarea a fost evidențiată de FBI într-un raport criminalistic de 66 de pagini privind computerele utilizate de gardienii închisorii.

În aceeași tură, procurorii susțin că Noel ar fi făcut cumpărături online pentru mobilă și chiar ar fi adormit în timpul serviciului, în loc să efectueze verificările obligatorii la fiecare 30 de minute asupra deținuților. Colegul ei de tură, Michael Thomas, ar fi petrecut o parte din timp navigând pe site-uri cu motociclete.

Tova Noel neagă acuzațiile

În timpul unei declarații oficiale date Departamentului de Justiție, în 2021, Tova Noel a spus că nu își amintește să fi făcut acele căutări pe internet.

„Nu îmi amintesc să fi făcut asta”, a declarat ea, potrivit stenogramei audierii.

Noel a susținut că datele FBI nu ar fi corecte. De asemenea, ea a afirmat că, în acea închisoare, verificările de rutină erau adesea falsificate și că personalul nu efectua întotdeauna controalele programate.

În cele din urmă, Noel și colegul ei au fost concediați, iar acuzațiile penale împotriva lor au fost retrase în 2021.

Depozit suspect de bani

Un alt detaliu care ridică semne de întrebare este legat de activitatea financiară a Tovei Noel. Potrivit unui raport al băncii Chase transmis FBI, Noel ar fi făcut mai multe depozite de numerar în contul său, începând din 2018. Cel mai mare dintre acestea a fost de 5.000 de dolari, depus pe 30 iulie 2019, cu zece zile înainte de moartea lui Epstein.

În total, documentele arată șapte depozite în numerar care însumează aproximativ 11.880 de dolari. Noel lucra în unitatea specială a închisorii unde era deținut Epstein începând cu 7 iulie 2019, cu doar câteva săptămâni înainte de decesul acestuia.

Documentele FBI mai sugerează că Noel ar putea fi persoana surprinsă într-o filmare neclară de pe camerele de supraveghere din apropierea celulei lui Epstein, în seara dinaintea morții sale. În imagini apare o siluetă portocalie care se apropie de zona celulei în jurul orei 22:40. Anchetatorii cred că ar putea fi chiar Noel, care ar fi transportat lenjerie de pat sau haine pentru deținuți.

Aceasta a negat însă că ar fi dus astfel de obiecte în celule, spunând că distribuirea lenjeriei era responsabilitatea turei anterioare.

Un caz care continuă să ridice semne de întrebare

Jeffrey Epstein a fost arestat în iulie 2019 sub acuzații de trafic de minori și a fost găsit mort în celula sa o lună mai târziu. Autoritățile au concluzionat că a fost vorba de o sinucidere, însă circumstanțele morții sale au generat numeroase teorii și controverse.

Noile documente publicate de Departamentul de Justiție readuc în atenție o serie de întrebări despre modul în care a fost supravegheat Epstein în detenție și despre ce s-a întâmplat în orele dinaintea morții sale.

CITEȘTE ȘI:   Fiicele fostului prinț Andrew vor să își păstreze titlurile regale, chiar dacă tatăl lor are probleme cu legea

 Sarah Ferguson nu mai are unde să locuiască la New York după scandalul Epstein. Cum se descurcă acum fosta cumnată a Regelui Charles

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Selena Gomez a fost diagnosticată cu o tulburare psihică. Cum o ajută soțul ei, Benny Blanco, în momentele dificile?
Showbiz internațional
Selena Gomez a fost diagnosticată cu o tulburare psihică. Cum o ajută soțul ei, Benny Blanco, în momentele…
Kevin Federline, prima reacție după arestarea lui Britney Spears pentru conducere sub influență. Ce i-ar fi cauzat derapajul, de fapt
Showbiz internațional
Kevin Federline, prima reacție după arestarea lui Britney Spears pentru conducere sub influență. Ce i-ar fi cauzat derapajul,…
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani lichizi acasă
Mediafax
O țară din Europa se pregătește de criză: cetățenii, sfătuiți să păstreze bani...
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce acesta rămâne blocat acolo
Adevarul
De ce Orientul Mijlociu are atât de mult petrol – și de ce...
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte în luptă: „O bere, somn și înapoi la treabă”
Digi24
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând...
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Mediafax
Bărbați de vârstă mijlocie: Aceste două chimicale comune vă accelerează îmbătrânirea
Parteneri
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a recunoscut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce operații estetice are Mara Bănică? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. Nimeni nu a...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
Click.ro
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă:...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
Promotor.ro
Dacia Striker apare pentru prima dată în imagini oficiale
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
go4it.ro
Micul Mirage 2000 s-a făcut „mare” în Ucraina: Avionul care umilește Rusia
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic
Gandul.ro
Alimentul de post pe care femeile nu ar trebui să îl mai consume vreodată, potrivit...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală! Părinții fac acuzații grave: ”Copiii se tem ...
Ploșnițe într‐un liceu cunoscut din Capitală! Părinții fac acuzații grave: ”Copiii se tem să mai stea în bancă”
Un bărbat a plătit un bilet de autobuz cu o monedă. După 70 de ani s-a aflat ce comoară antică ...
Un bărbat a plătit un bilet de autobuz cu o monedă. După 70 de ani s-a aflat ce comoară antică era, de fapt
Despărțire neașteptată: sportivul și iubita lui și-au spus „adio” în mare secret. De vină ...
Despărțire neașteptată: sportivul și iubita lui și-au spus „adio” în mare secret. De vină ar fi o cântăreață celebră: „Am devenit țapul ispășitor”
Daciana Sârbu, noi dezvăluiri despre relația cu iubitul tinerel: ”Toată viața am fost judecată”
Daciana Sârbu, noi dezvăluiri despre relația cu iubitul tinerel: ”Toată viața am fost judecată”
Cum va fi vremea de Florii 2026. ANM anunță temperaturi neașteptate
Cum va fi vremea de Florii 2026. ANM anunță temperaturi neașteptate
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: ”Ne-am gândit și la nume”
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: ”Ne-am gândit și la nume”
Vezi toate știrile
×