Un bărbat a plătit un bilet de autobuz cu o monedă. După 70 de ani s-a aflat ce comoară antică era, de fapt

Un bărbat a plătit un bilet de autobuz cu o monedă nemaivăzută, iar ce s-a descoperit după 70 de ani este de-a dreptul uluitor! După ce a fost păstrată într-un o cutie de lemn timp de șapte decenii, a venit momentul ca specialiștii să constate dacă este sau nu ceva important. Se pare că valoarea pe care bănuțul o poartă este una colosală, iar obiectul datează de mai bine de două milenii, de fapt.

În 1950, în orașul Leeds din nordul Angliei, din dorința de a călători cu autobuzul, un bărbat a plătit cu un obiect dubios. Nu a știut că în acel moment va dona șoferului o parte importantă din istorie. Ulterior, moneda a ajuns la cel care se ocupa de gestionarea banilor companiei de transport Leeds City Transport, James Edwards.

Ce semnifică, de fapt

Drept cadou, acesta i-a oferit obiectul nemaivăzut nepotului său, Peter Edwards, în vârstă de șapte ani. Copilul l-a depozitat într-o cutie de lemn. Obiceiul lui Edward poate fi considerat drept o moștenire păstrată în familie, pentru că acesta susține că și bunicul său făcea același lucru: păstra monedele care nu proveneau din Marea Britanie și le plasa într-un loc sigur. În acest moment, Edward James are 77 de ani și își aduce aminte momentul în care a primit piesa de colecție:

„Era imediat după război, așa că probabil soldații se întorceau cu monede din țările în care fuseseră trimiși. Niciunul dintre noi nu era colecționar, dar eram fascinați de imagini și de originea lor. Pentru mine erau niște comori, a declarat acesta.

Încercările de a afla care este simbolul bănuțului au fost în zadar, iar într-un sfârșit acesta a cerut ajutorul arheologilor de la Universitatea din Leeds. Rezultatele analizelor au fost absolut șocante: piesa a fost bătută în Cadiz, Spania, în secolul I î.Hr. și aparține poporului antic cartaginez, parte a culturii navigatorilor, a fenicienilor. Moștenirea lui Edward este, de fapt, o antichitate care era folosită în comerț, iar pe una dintre fețele bănuțului este gravată fața zeului Melqart.

Este incredibil să ne gândim cum această mică piesă de istorie, creată de o civilizație antică, a ajuns până la Leeds și acum face parte din colecția noastră, a spus Salma Arif, reprezentant al Conciliului Local Leeds,

Citește și:

Marele Zid Chinezesc și primul telefon din lume: două momente istorice separate de doar doi ani

Podul de Flori de peste Prut din 1991: ziua în care românii s-au îmbrățișat și au crezut în unire