EXCLUSIV DINAMO, azi, de la 16:45. S-au certat Nicolescu și Kopic?! Dinamo face o greșeală URIAȘĂ

De: Redacția CANCAN 10/03/2026 | 12:35
“Exclusiv Dinamo” ediție nouă astăzi, de la 16:45. Alexandru Brădescu și Cătăin Mureșanu vin cu informații despre ce s-a întâmplat la Cluj, după partida pierdută cu CFR. Discutăm informația: s-au certat Kopic și Nicolescu?

Momentul neștiut de la stadion: ce nemulțumiri a avut președintele la adresa antrenorului.

Dăm calificativele pentru jucători și dezvăluim greșeala uriașă pe care o face Dinamo. Ce trage în jos echipa în lupta pentru titlu și cupele europene: avem dovada.

Discutăm și despre accidentări și despre transferuri!

Azi, luni, de la 16.45, o nouă ediție „Exclusiv Dinamo”, show-ul ProSport dedicat „câinilor roșii”, în direct pe canalul de YouTube ProSport și pe Facebook ProSport.

Pierdeți doar dacă nu vă uitați!

