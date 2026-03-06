Acasă » Știri » Știri externe » Sarah Ferguson nu mai are unde să locuiască la New York după scandalul Epstein. Cum se descurcă acum fosta cumnată a Regelui Charles

De: Daniel Matei 06/03/2026 | 06:10
Sarah Ferguson nu mai are unde să locuiască la New York după scandalul Epstein. Cum se descurcă acum fosta cumnată a Regelui Charles
Se pare că Sarah Ferguson este practic fără adăpost și locuiește temporar cu prietenii săi după ce fostul ei soț, Prințul Andrew, a fost implicat în dosarele Epstein.

De când ea și soțul ei și-au pierdut statutul din interiorul Casei Regale Britanice, se pare că „Fergie” are tot mai puține opțiuni și s-ar chinui acum să își găsească unde să stea. Unele surse spun că, de la izbucnirea scandalului, Sarah Ferguson a fost nevoită să stea la prieteni, printre ei numărându-se și Priscilla Presley, scrie Page Six.

Fergie era cândva o vizitatoare obișnuită a New York-ului și stătea adesea la casele prietenilor săi, scrie sursa citată. Dar foștii ei amici o consideră acum prea periculoasă, după ultimele dezvăluiri despre Epstein.

„Toată lumea îi spune că acum nu este un moment bun. Mulți oameni chiar o plac, dar o relație cu cineva asociat cu Epstein pur și simplu nu este înțelept în acest moment”, spune o sursă.

„Acum că Andrew și-a pierdut titlul regal, fetele (Eugenie și sora sa mai mare, Beatrice, n. red.) sunt singuriele care sunt cu adevărat membre ale familiei regale. Este mai important ca niciodată ca ele să fie ținute cât mai departe de scandal”, mai spune sursa.

Sarah Ferguson, implicată în scandalul Epstein

Apar noi dezvăluiri din dosarele referitoare la Jeffrey Epstein, iar Casa Regală din Marea Britanie este din nou în centrul atenției.

Potrivit noilor informații, Sarah Ferguson, fosta soție a lui Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscută și drept Fergie, l-a rugat pe Jeffrey Epstein să cheltuiască bani pe zboruri la clasa întâi pentru ea. Mai mult, ea și-ar fi dus fiicele la Epstein la doar câteva zile după ce acesta a ieșit din închisoare, dezvăluie noile email-uri.

Disperată, fostă ducesă de York, care se afla în pragul falimentului la acea vreme, i-a cerut miliardarului american să finanțeze o călătorie de lux în SUA la câteva ore după eliberarea sa din arest pentru infracțiuni sexuale asupra minorilor, scrie sursa citată.

Mesaje recent descoperite, publicate de Departamentul de Justiție al SUA în așa-numitele Dosare Epstein, arată că Fergie, în vârstă de 64 de ani, a insistat ca biletul ei la clasa business să fie la clasa I. De asemenea, în e-mailuri este dezvăluit că aceasta le-a cerut fiicelor sale, prințesele Beatrice și Eugenie, să călătorească și ele la o clasă superioară în avion.

