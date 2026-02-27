Noi dezvăluiri în cazul Epstein. Sarah Ferguson, soția fostului prinț Andrew, și-a obligat fiicele să îl viziteze pe miliardar

Apar noi dezvăluiri din dosarele referitoare la Jeffrey Epstein, iar Casa Regală din Marea Britanie este din nou în centrul atenției.

Potrivit noilor informații, Sarah Ferguson, fosta soție a lui Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscută și drept Fergie, l-a rugat pe Jeffrey Epstein să cheltuiască bani pe zboruri la clasa întâi pentru ea. Mai mult, ea și-ar fi dus fiicele la Epstein la doar câteva zile după ce acesta a ieșit din închisoare, dezvăluie noile email-uri, citate de The Sun.

Disperată, fostă ducesă de York, care se afla în pragul falimentului la acea vreme, i-a cerut miliardarului american să finanțeze o călătorie de lux în SUA la câteva ore după eliberarea sa din arest pentru infracțiuni sexuale asupra minorilor, scrie sursa citată.

Mesaje recent descoperite, publicate de Departamentul de Justiție al SUA în așa-numitele Dosare Epstein, arată că Fergie, în vârstă de 64 de ani, a insistat ca biletul ei la clasa business să fie la clasa I. De asemenea, în e-mailuri este dezvăluit că aceasta le-a cerut fiicelor sale, prințesele Beatrice și Eugenie, să călătorească și ele la o clasă superioară în avion.

În aceeași zi, se pare că personalul lui Fergie o sunase pe Lesley Groff, administratoarea casei lui Epstein, sugerându-i să-i plătească călătoria în Florida.

E-mailurile văzute de The Sun dezvăluie că asistenților lui Epstein li s-a spus să ignore apelurile și mesajele repetate de la biroul lui Fergie, care solicitau upgrade-urile biletelor de avion.

Sarah Ferguson nu e acuzată oficial

Fergie nu a fost niciodată acuzată de abateri în ceea ce privește relația sa cu Epstein, în ciuda noilor dezvăluiri. Corespondența prin e-mail a avut loc la doar câteva zile după ce Epstein a fost eliberat dintr-o închisoare din Florida pentru infracțiuni sexuale asupra copiilor, pe 22 iulie 2009.

Documentele mai sugerează că, în timpul acelei călătorii, Ferguson și fiicele sale l-au vizitat pe Epstein la reședința acestuia din Palm Beach, la scurt timp după eliberarea lui din închisoare, unde ispășise o pedeapsă pentru infracțiuni sexuale împotriva minorilor. Vizita a fost confirmată inclusiv într-un mesaj trimis de Epstein către Ghislaine Maxwell, fosta sa parteneră, condamnată ulterior pentru trafic sexual.

CITEȘTE ȘI:

Stephen Hawking, fotografiat alături de două femei îmbrăcate sumar, pe insula lui Epstein. Cum explică familia imaginile

Autorul unei cărți despre viața fostului prinț Andrew rupe tăcerea după arestarea fratelui Regelui Charles. „Au fost atâtea momente care ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă”