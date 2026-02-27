Iubește din nou, la 64 de ani! Marele actor și-a confirmat relația cu iubita mai tânără, după 4 ani de întâlniri în secret

Actorul Jim Carrey a confirmat oficial că se află într-o relație de mai mult timp cu iubita sa, Minzi. El a recunoscut acest lucru la Premiile Cesar 2026.

Carrey și Minzi au avut o apariție strălucitoare la evenimentul desfășurat joi la Paris, iar în timpul discursului, rostit în întregime în franceză, actorul le-a mulțumit celor dragi, numindu-o pe Minzi drept „compania mea sublimă”, scrie Times of India.

Carrey și Minzi au făcut o apariție strălucitoare la César Awards 2026, eveniment desfășurat joi, 26 februarie, la sala L’Olympia din Paris. Când actorul a urcat pe scenă pentru a primi premiul, a fost susținut de fiica sa Jane și de nepotul său Jackson.

În timpul discursului său, actorul le-a mulțumit celor dragi, inclusiv iubitei Minzi.

„Mulțumesc familiei mele minunate, fiicei mele Jane și nepotului meu Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Mulțumesc companiei mele sublime, Mina. Te iubesc, Mina. Și, în final, mulțumesc celui mai amuzant om pe care l-am cunoscut vreodată: tatăl meu, Percy Joseph Carrey, care m-a învățat valoarea iubirii, generozității și a râsului”, a spus Carrey în discursul de acceptare a premiului onorific.

Cine este Minzi, iubita lui Jim Carrey

Minzi este o actriță și artistă stabilită în Los Angeles, cu diverse proiecte creative în industria divertismentului. Ea a avut de-a lungul timpului mult mai puțină expunere decât Jim Carrey și a fost văzută prima dată în public alături de el încă din februarie 2022, când au fost surprinși împreună la o ieșire în Los Angeles.

Carrey a primit acest premiu onorific la cea de-a 51-a ediție a Premiilor César, urmând la acest prestigios titlu după vedete precum Julia Roberts. Premiul onorific este tradițional acordat de Academia Franceză de Film unui artist internațional pentru contribuția sa semnificativă la cinematografie.

CITEȘTE ȘI:

Selena Gomez, mesaj pentru soțul ei după ce acesta a apărut cu tălpile murdare la primul lui podcast. Ce i-a transmis cântăreața

Stephen Hawking, fotografiat alături de două femei îmbrăcate sumar, pe insula lui Epstein. Cum explică familia imaginile

Una dintre cele mai vizitate destinații din Europa dublează taxa pentru turiști. Vacanțele se vor scumpi considerabil