Ce mesaje deocheate i-a trimis Mihai Trăistariu lui Ian! Trapperul a făcut totul public: „Să vedeți adevărata față a lui”

Un nou scandal se prefigurează în showbizul românesc, iar de această dată protagoniștii sunt complet neașteptați. Ei bine, este vorba despre Mihai Trăistariu și trapperul Ian. Cei doi par că au câteva lucruri de împărțit. Unele declarații controversate făcute de fostul participant la Eurovision l-au supărat pe Ian, care nu a ezitat și i-a dat replica lui Mihai Trăistariu.

Disputa dintre cei doi artiști a pornit de la declarațiile pe care Mihai Trăistariu le-a făcut în cadrul unui podcast. Mai exact, acesta a spus că după participarea la Eurovision succesul lui a explodat, iar mulți artiști din România îl căutau să facă piese cu el. Ei bine, Mihai Trăistariu a mai dezvăluit că și Ian s-a numărat printre cei care i-au scris.

„Eu după ce am fost cu Eurovisionul am primit piese la greu. Îmi trimit oamenii piese, zic: avem o piesă pentru tine, vrem doar să o cânți. Am primit până și de la Ian, trapperul, mi-a scris pe Instagram. Măi, nu îmi venea să cred că e el. Dar era cont verificat. Am dat click, m-am uitat. El nu are postări, atenție. Are două sau trei. Am crezut că e cont fake. Dar era vocea lui, că mi-a dat vocal: Mihai hai să facem o piesă”, a spus Mihai Trăistariu.

Ce mesaje deocheate i-a trimis Mihai Trăistariu lui Ian

Declarațiile făcute de Mihai Trăistariu au ajuns și la Ian, iar artistul nu a fost prea încântat de ce a auzit, așa că a reacționat imediat. Mai exact, trapperul a ținut să precizeze că realitatea este alta, iar Mihai Trăistariu este cel care l-a căutat pe el.

„Am văzut că recent domnul Trăistariu Mihai a spus într-un interviu că eu i-am scris. O să las în următorul story un screenshot ca să vedeți exact situația între mine și Mihai Trăistariu. Adevăratul Mihai Trăistariu și adevărata față a lui Mihai Trăistariu”, a reacționat Ian.

Mai mult, Ian a ținut să aducă și dovezi, așa că a postat în mediul online o captură din conversația cu Mihai Trăistariu. Ei bine, din imagini se observă că discuția este inițiată de fostul participant la Eurovision, care i-a trimis lui Ian o fotografie… din duș.

Trapperul a fost contrariat de fotografia primită, iar Mihai Trăistariu a dres-o repede, spunând că a trimis imaginea tuturor din lista lui de prieteni. Vezi mai jos conversația celor doi.

