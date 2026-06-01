Andreea Popescu a făcut primele declarații, după ce fostul soț s-a afișat cu noua cucerire: „Pe mine mă intersează relația dintre mine și Rareș. Atat”

După ce CANCAN.RO l-a surprins pe Rareș Cojoc la brațul Claudiei Dumitru, într-un local exclusivit din zona de Nord a Capitalei în care și-a aniversat ziua de naștere alături de familie și persoane apropriate din cercul său de prieteni, Andreea Popescu a oferit primele declarații!

Campionul la dans a deschis un nou capitol în viața sa sentimentală la doar câteva luni după divorțul de fosta dansatoare a Deliei. Rareș Cojoc și-a găsit din nou fericirea după separarea de Andreea Popescu, în brațele unui model cunoscut inclusiv peste hotare.

Relația dintre cei doi pare ca a avansat destul de rapid având în vedere că la ziua campionului mondial au fost prezenți si părinții lui. Iar Rareș a fost extrem de tandru cu Claudia, aproape întreaga seara s-au ținut în brațe, au dansat apropiați și au discutat doar ei știu ce. (VEZI AICI TOATE DETALIILE)

Cu ce se ocupă Claudia Dumitru

Noua cucerire a lui Rareș Cojoc este model roman, cu o carieră dezvoltată în industria internațională de fashion. Aceasta a lucrat cu agenții și proiecte importante din afara țării, reușind să își construiască un portofoliu solid în domeniu. Cu experiență atât pe podiumurile de modă, dar și la diverse evenimente, Claudia este deja obișnuită cu expunerea din lumea modellingului. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

Ce părere are Andreea Popescu despre noua relație a lui Rareș Cojoc

În tot acest timp, atenția publicului s-a mutat inevitabil și către Andreea Popescu. După publicarea imaginilor cu fostul soț alături de noua iubită, CANCAN.RO a contactat-o să afle cum privește vedeta noua relație a lui Rareș.

Andreea Popescu a oferit primele declarații lămurind modul în care vede relația dintre dansator și noua sa cucerire. Aceasta a avut o reacție matură și echilibrată, lăsând să se înțeleagă că viața personală a fostului soț nu mai este un subiect care o privește.

Pe mine mă intersează relația dintre mine și Rareș de părinți, atat. Nu mi-a zis nimic, nu trebuie să-mi dea raportul. Bănuiesc că știe ce are de făcut. Nu are ce explicații să-mi dea și nici eu lui, doar în ceea ce privește copii. Fiecare cu viața lui! , declarat Andreea Popescu.

Declarația acesteia arată că, în ciuda divorțului, cei doi au reușit să păstreze o relație de bună de comunicare atunci când vine vorba de creșterea copiilor. De altfel, Andreea a subliniat că singurul aspect care contează în prezent este să colaboreze eficient cu fostul partener pentru binele copiilor.

Rareș Cojoc și Andreea Popescu au fost căsătoriți timp de 10 ani și au împreună trei copii. Decizia de a divorța a fost luată de comun acord, a precizat vedeta chiar în momentul când a anunțat separarea, deși, la scurt timp, în spațiul public s-a zvonit că motivul pentru care mariajul ei s-ar fi încheiat ar fi fost foptul că fostul soț a înșelat-o.

