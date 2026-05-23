Ce declarație a făcut Andreea Popescu după ce Rareș Cojoc a vorbit despre divorț: „Nu am de ce să fiu dezamăgită”

După apariția recentă a lui Rareș Cojoc în podcastul realizat de Cătălin Măruță, discuțiile din spațiul public au fost relansate în jurul separării sale de Andreea Popescu. Episodul difuzat la începutul săptămânii a marcat prima ocazie în care sportivul a abordat în mod deschis subiectul divorțului, oferind o perspectivă asupra perioadei de după încheierea căsniciei și asupra modului în care a gestionat tranziția personală.

În cadrul intervenției sale din mediul online, Andreea Popescu a fost ulterior contactată de urmăritori, fiind întrebată dacă a fost deranjată sau dezamăgită de modul în care fostul său partener a ales să vorbească despre relația lor și despre despărțire. Răspunsurile ei au indicat mai degrabă o atitudine echilibrată și lipsită de tensiune, sugerând că nu există resentimente legate de declarațiile publice ale acestuia.

Ce declarație a făcut Andreea Popescu

Din perspectiva ei, modul în care Rareș Cojoc a abordat subiectul a fost unul respectuos și atent la detalii, fără a intra în zone sensibile sau a expune aspecte intime ale fostei relații într-un mod problematic. Ea a transmis ideea că îl cunoaște de foarte mulți ani și că îi este familiar stilul de comunicare, motiv pentru care nu a perceput interviul ca fiind unul care să genereze tensiuni sau nemulțumiri. Din contră, a apreciat că acesta a păstrat o linie de eleganță și a reușit să fie sincer fără a depăși limitele unui discurs public responsabil.

„La cum îl cunosc, că îl cunosc de 15 ani, știu ce poate și ce nu poate, cred că, adică știu că a fost sincer și a fost destul de vulnerabil, dar atât încât să rămână bărbat, adică de obicei femeile se duc și plâng, sunt mai vulnerabile, ceea ce este în firescul nostru, un bărbat este mai tare, mai puternic și nu am. De ce să fiu dezamăgită? A vorbit foarte frumos și mă bucur că a avut această șansă să ajungă la Măruță în podcast”, a declarat Andreea Popescu, pe Instagram.

În aceeași serie de interacțiuni cu publicul, Andreea Popescu a fost întrebată și dacă intenționează să participe la rândul ei la un podcast, posibil pentru a oferi propria versiune asupra perioadei de după separare. Răspunsul ei a indicat că nu consideră oportun, în acest moment, să intre într-un astfel de format, menționând că ar putea lua în calcul o apariție de acest tip doar într-un viitor mai îndepărtat. Totodată, a subliniat că nu își dorește ca discuțiile despre viața personală să devină un schimb continuu de replici publice între ea și fostul partener, evitând astfel transformarea subiectului într-o dezbatere mediatică permanentă.