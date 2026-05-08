Andreea Popescu rupe tăcerea după declarațiile lui Rareș Cojoc despre divorț: ”Nu mi-a cerut sfatul”

Separarea dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc continuă să genereze interes, iar reacția influenceriței după declarațiile recente ale fostului soț oferă o nouă perspectivă asupra situației. Prima intervenție publică a Andreei vine după ce Rareș a discutat, în premieră, despre divorț și despre schimbările prin care trece în această perioadă.

Relația lor, care a durat 15 ani și din care au rezultat trei copii, a fost intens urmărită în spațiul public. Apariția lui Rareș Cojoc, în care acesta a vorbit atât despre carieră, cât și despre viața personală, a atras rapid atenția, mai ales datorită tonului rezervat pe care l-a păstrat atunci când a fost întrebat despre fosta parteneră.

Andreea Popescu rupe tăcerea după declarațiile lui Rareș Cojoc

În urma acestor declarații, Andreea Popescu a transmis prima ei reacție. Ea a comentat modul în care Rareș a ales să abordeze subiectele legate de divorț și a subliniat că apariția acestuia a fost o decizie personală, fără a o consulta în prealabil.

Andreea a precizat că a apreciat felul în care fostul soț s-a exprimat și a explicat că, deși intenția lui a fost să vorbească despre activitatea profesională, întrebările despre separare au fost firești, având în vedere interesul public.

„Nu mi-a cerut sfatul”

Totodată, influencerița a menționat că Rareș nu i-a cerut părerea înainte de a participa la emisiune.

„Este alegerea fiecăruia să apară unde dorește. A vorbit foarte frumos, nu am ce să îi reproșez. El a mers să vorbească despre parcursul său profesional, însă, inevitabil a fost întrebat și despre divorț, era normal, a fost un subiect mediatizat. Nu, nu mi-a cerut sfatul înainte de această apariție.”, a declarat Andreea Popescu.

Pentru moment, ambii par să mențină o relație civilizată și echilibrată, concentrată pe binele celor trei copii. Rămâne de văzut dacă vor mai exista și alte declarații publice despre separare sau dacă cei doi vor prefera să gestioneze discret această etapă.

