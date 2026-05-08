Marioara Neacșu, din Topalu, a murit la aproape două luni de la incendiul în care fiica ei de 5 ani și-a pierdut viața

De: Irina Maria Daniela 08/05/2026 | 23:30
Tragediile se țin lanț de o familie din Topalu, care a fost victima unui incendiu de proporții la mijlocul lunii martie 2026. În timpul tragediei, fetița de 5 ani a familiei a murit, iar mama și fratele ei au fost grav răniți. Acum, familia a primit o nouă lovitură devastatoare.

Mămica fetiței de 5 ani, care a fost internată în spital cu răni grave în urma flăcărilor mistuitoare, a murit vineri.

Marioara Neacșu avea doar 26 de ani când un incendiu puternic a izbucnit pe 12 martie 2026. Aceasta a fost rănită grav de flăcări și a fost transportată de urgență la spital, pentru a i se salva viața. Alături de ea a fost dus la spital și fiul ei, în vârstă de doar 7 ani.

Timp de aproape două luni, femeia s-a luptat pentru viața ei pe patul de spital. Din păcate, toate eforturile medicilor au fost în zadar și mămica și-a dat ultima suflare pe 8 mai 2026, potrivit surselor medicale.

Marioara Neacșu era internată la ATI

Femeia a fost internată la Terapie Intensivă, la Spitalul Clinic de Urgență, Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București. Familia ei a făcut tot posibilul să o salveze, lansând apeluri pentru donarea de sânge.

„Sora mea (Neacșu Marioara) este în continuare în stare critică pe secția ATI a Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arsuri din București! Primește aproape zilnic transfuzii de sânge și avem MARE NEVOIE DE DONATORI! Vă rog, cei care aveți posibilitatea, să donați sânge pentru a-i oferi șansa să continue această luptă!”, este mesajul pe care sora ei l-a tot postat pe pagina de Facebook.

Cum a izbucnit incendiul

Tragedia a avut loc în noaptea de 12 martie, într-o locuință din localitate. Flăcările au cuprins rapid casa în care mama și cei doi copii ai ei locuiau. În urma incendiului, fetița de 5 ani a familiei a murit pe loc și decesul ei a fost constatat de echipajul SAJ. Fratele ei a suferit arsuri pe aproape 40% din suprafața corpului și a fost transportat de urgență la spital.

Mama a ajuns și ea în stare critică la ATI, cu arsuri extinse pe suprafața corpului. Polițiștii au deschis atunci un dosar penal pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă, ancheta vizând stabilirea exactă a cauzelor incendiului.

„La data de 12 martie 2026, în jurul orei 22.10, polițiști din cadrul Poliției orașului Hârșova au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o casă din localitatea Topalu, ar fi izbucnit un incendiu. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o locuință în care s-ar fi aflat, la momentul izbucnirii incendiului, o femeie și 2 minori.

Din nefericire, o fetiță, în vârstă de 5 ani, a fost declarată decedată de către echipajele medicale. Celalalt minor – un băiat, de 7 ani, și mama acestuia, de 26 de ani, au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă, cercetările fiind continuate de către polițiști pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis Inspectoratul de Poliție al Județului Constanța în martie 2026.

