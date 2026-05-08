Elevă de 18 ani, ucisă la ferma la care făcea practică în Bihor. El este principalul suspect: cine îl vede, să sune imediat la 112!

De: David Ioan 08/05/2026 | 18:22
Foto: IPJ Bihor
O elevă de 18 ani din Bihor a fost găsită moartă pe un câmp din Parhida, comuna Tămășeu, la aproximativ 25 de kilometri de Oradea, în apropierea fermei unde își efectua stagiul de practică. Ancheta a fost declanșată imediat, iar polițiștii au mobilizat efective extinse pentru identificarea autorului crimei.

Victima era elevă în clasa a XI-a la un liceu agricol și participa constant la activitățile fermei unde și-a pierdut viața. În dimineața zilei de vineri, profesoara ei diriginte a contactat-o prin apel video pentru a verifica dacă ajunsese la practică, iar tânăra a confirmat prezența. Ulterior, aceasta nu a mai putut fi găsită telefonic, iar trupul ei a fost descoperit pe câmp, prezentând leziuni grave la nivelul gâtului, indicii ale unei agresiuni violente.

Crimă şocantă în Bihor

Principalul suspect este un îngrijitor al fermei, un bărbat de 39 de ani din Parhida, identificat de autorități ca Bóné Jozsef Zsolt. Acesta a dispărut imediat după comiterea faptei și este considerat extrem de periculos, având antecedente pentru omor și fiind eliberat după 14 ani de detenție. Poliția a făcut publică fotografia sa și a transmis că este căutat în legătură cu uciderea elevei.

„Compartimentul Relaţii Publice al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor a fost împuternicit de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor să facă publice următoarele informaţii: Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, desfăşoară activităţi pentru depistarea unui bărbat – Bone Jozsef-Zsolt, de 39 de ani, din localitatea Parhida, judeţul Bihor, bănuit de implicare într-o faptă de omor, comisă în cursul zilei de 8 mai a.c., în localitatea Pahida, judeţul Bihor.”

Principalul suspect, un recidivist, a dispărut după atac

În operațiunile de căutare sunt implicate echipe de polițiști și jandarmi, câini de urmă, drone și un elicopter, fiind instituite filtre rutiere și verificări în zonele considerate de interes. Suspectul a fost dat în consemn la frontieră.

„În cadrul activităţilor de căutare şi depistare, au fost mobilizate efective sporite de poliţişti şi jandarmi, fiind instituite filtre rutiere şi desfăşurate verificări în teren, cu sprijinul câinilor de urmă, al dronelor şi al unui elicopter, pentru extinderea activităţilor operative şi verificarea zonelor de interes. Totodată, persoana a fost dată în consemn la frontieră”, se arată în comunicatul IPJ Bihor.

Autoritățile solicită sprijinul populației. Cetățenii care pot oferi informații relevante sunt rugați să contacteze de urgență numărul 112 și să nu încerce în niciun caz să interacționeze cu suspectul.

