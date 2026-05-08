Cum se menține Victor Pițurcă în formă, la 70 de ani. Ritualul pe care îl respectă cu sfințenie: “2-3 ore în fiecare zi!”

Victor Pițurcă împlinește astăzi 70 de ani, însă fostul selecționer al României continuă să impresioneze prin forma fizică impecabilă. Prezent în Ghencea, la evenimentul dedicat celebrării a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București, acesta a dezvăluit într-un interviu pentru ProSport care este secretul stilului său de viață și cum reușește să se mențină într-o condiție de invidiat chiar și la această vârstă. În plus, momentul în care i s-a alăturat nepotul lui, Noah, a făcut deliciul tuturor.

Fostul antrenor a dezvăluit care este secretul formei fizice excelente pe care o afișează la 70 de ani. Iar răspunsul a fost cât se poate de simplu: disciplină și sport. Întrebat dacă mai face „miile de abdomene” pentru care era celebru în perioada în care antrena, acesta a recunoscut că ritmul s-a mai schimbat, însă nu a renunțat deloc la mișcare. Adevărul este că la 70 de ani arată cu cel puțin două decenii mai tânăr, iar grija la alimentație și cele 2-3 ore de sport zilnice își spun din plin cuvântul.

Victor Pițurcă: „Fac 2-3 ore de sport pe zi”

Reporter: Care este secretul? Ce evitați? Nu mâncați zahăr sau pâine?

Victor Pițurcă: Nu fac nimic în afară de faptul că fac sport, mănânc echilibrat, nu le am cu băuturile alcoolice.

Reporter: Mai faceți mii de abdomene?

Victor Pițurcă: Făceam multe abdomene când eram cu echipa, acum nu mai fac atâtea abdomene, dar în general, fac 2-3 ore de sport pe zi.

Victor Pițurcă a vorbit și despre ziua sa de naștere și a dezvăluit că astăzi petrece în familie. Deși a bifat o bornă importantă a vieții și a împlinit 70 de ani, fostul selecționer al naționalei se menține foarte bine, ba chiar arată cu 20 de ani mai tânăr decât vârsta din buletin. Cât despre petrecere, nu organizează nimic fastuos, ci dorește să stea în sânul familiei, alături de cei dragi. Știm prea bine că are o dietă de la care nu se abate nici în ruptul capului, dar cu această ocazie, se va bucura de preparate ceva mai bogate din punct de vedere caloric.

Momentul savuros al zilei nu i-a aparținut însă lui Victor Pițurcă, ci nepotului său, fiul lui Alex Pițurcă, Noah. În timpul conferinței de presă, băiețelul a pus mâna pe microfonul jurnaliștilor și a furat imediat atenția tuturor.

„Tu vorbești acum? După aceea vorbesc eu?”, a întrebat copilul, provocând hohote de râs printre cei prezenți.

Victor Pițurcă a încercat să păstreze ordinea și i-a transmis calm să îi lase mai întâi pe jurnaliști să pună întrebările. Dar era deja prea târziu. Micul star în devenire câștigase deja inimile tuturor.

Victor Pițurcă a vorbit deschis și despre numirea lui Gică Hagi la echipa națională. Fostul selecționer este convins că venirea lui Gică Hagi pe banca României era o mutare care trebuia făcută cu mult timp în urmă.

Reporter: Despre numirea lui Gică Hagi la națională aș vrea să vă întreb, a venit natural această decizie, la momentul potrivit?

Victor Pițurcă: Cred că a venit natural, Gică Hagi trebuia să fie numit acum câțiva ani la Națională, a venit în momentul ăsta, un moment dificil, un moment greu. Are marele avantaj că este foarte respectat de jucători, că a lucrat cu mulți din acești jucători. Acum depinde numai și numai de el. Nu va fi simplu, nu va fi ușor, el știe foarte bine acest lucru. Urmează un program greu pentru echipa națională, iar Gică trebuie să câștige jocurile, altfel vor fi probleme.

