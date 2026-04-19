Secretul lui Victor Pițurcă. Ce face pentru a se menține în formă la 70 de ani

Victor Pițurcă arată excepțional la cei 70 de ani ai săi. El este un exemplu pentru mulți tineri, iar recent a dezvăluit care este secretul pentru un corp sănătos și în formă.

Victor Pițurcă este unul dintre cei mai cunoscuți foști fotbaliști. El a fost mediatizat nu doar pentru cariera sa de succes, dar și pentru viața sa amoroasă. Totuși, la aproape 70 de ani, arată la fel de bine precum în tinerețe. Secretul său este un stil de viață cât mai echilibrat. Se antrenează în fiecare săptămână, iar alimentele pe care le consumă sunt alese cu strictețe.

Cum se menține în formă Victor Pițurcă

Fostul jucător de fotbal are un corp de invidiat. Acesta a făcut recent o declarație prin care explica care este secretul pentru un corp sănătos. El a mărturisit că nu face nimic special și că nu are un secret minute. Tot ce face el pentru a se menține în formă este să facă sport constant. A precizat că săptămânal își petrece în jur de 15 ore făcând exerciții fizice. În plus, a mai recunoscut că alimentația este un factor important. Din acest motiv, el alege să consume produse de la fermieri locali. Printre cele mai căutate de el sunt carne, lapte și ouă. De asemenea, nu mănâncă niciodată alimente procesate de la magazine.

Nicio minune, ce crezi că… În ceea ce privește oamenii, de cum arată în mare măsură depinde de ei. Adică nu am niște secrete așa neștiute… Fac sport, mănânc puțin și în rest nimic deosebit altceva. Cât sport fac în medie pe săptămână? Cred că vreo 14-15 ore de sport. Cam o oră și jumătate, două pe zi, da, a declarat Victor Pițurcă pentru CANCAN.RO

Ce spune Victor Pițurcă despre o posibilă colaborare cu echipa națională

Victor Pițurcă s-a ocupat în ultimii ani de antrenarea jucătorilor de fotbal. Din 2019 este liber de contract. Gică Hagi este noul selecționer al echipei naționale, iar fostul jucător a fost întrebat recent dacă ar fi interesat să colaboreze cu acesta. El a spus că se gândește la asta, dar uneori pare să fie doar un vis.

Greu, nu. Nu n-am gândit. Mint… Am perioade când se termină campionatele, când vezi bucuria celor care câştigă, tristeţea celor care pierd. Te mai gândeşti, dar doar vise, a spus el.

