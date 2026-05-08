Prețul biletelor de avion nu poate fi majorat după achiziționare. Anunțul făcut de Comisia Europeană, în contextul scumpirii kerosenului

Creșterea accelerată a prețului kerosenului, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, nu poate justifica modificarea ulterioară a tarifelor pentru biletele de avion deja cumpărate, a transmis Comisia Europeană. Instituția subliniază că operatorii aerieni nu au dreptul să adauge taxe suplimentare după finalizarea achiziției.

Executivul comunitar arată într-un document privind impactul crizei energetice asupra aviației că perceperea retroactivă a unor costuri suplimentare, precum suprataxele pentru combustibil, nu este permisă.

Bruxelles blochează suprataxele aplicate biletelor deja plătite

„Companiile aeriene nu pot introduce în condițiile generale clauze care să le permită majorarea prețului biletului peste cel anunțat la momentul cumpărării, pe motiv că prețul combustibilului s-a dovedit mai mare decât era prevăzut”, transmite Comisia Europeană.

Coform Mediafax, regulamentele europene obligă transportatorii să afișeze de la început prețul final, astfel încât pasagerii să nu fie puși în fața unor costuri neprevăzute.

Poziția Comisiei vine după ce operatorul low-cost Volotea a introdus un mecanism prin care putea ajusta prețul unui bilet deja achiziționat în funcție de evoluția costului combustibilului. Sistemul, lansat în martie sub numele „Fair Travel Promise”, permitea aplicarea unei taxe suplimentare de până la 14 euro per pasager și per segment, cu până la șapte zile înainte de zbor, dacă prețul kerosenului depășea anumite praguri. În situația inversă, compania promitea rambursări parțiale.

Regulile UE impun menținerea prețului final afișat

Directorul Volotea pentru Franța, Gilles Gosselin, a susținut că măsura este „transparentă”, „temporară” și funcționează „în ambele sensuri”, atât la creșterea, cât și la scăderea prețurilor. Între timp, legalitatea sistemului este analizată de autoritățile franceze și europene, în urma sesizărilor depuse de organizații pentru protecția consumatorilor.

Comisia Europeană precizează că există o excepție în cazul pachetelor turistice vândute prin agenții, unde contractele pot include clauze de ajustare a prețului în funcție de costul combustibilului. În aceste situații, majorările de până la 8% nu necesită acordul clientului, iar depășirea acestui prag permite renunțarea gratuită la contract.

