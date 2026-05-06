Acasă » Știri » Primele victime ale scumpirii kerosenului. O importantă companie aeriană anunță că anulează toate zborurile și își închide toate operațiunile

Primele victime ale scumpirii kerosenului. O importantă companie aeriană anunță că anulează toate zborurile și își închide toate operațiunile

De: Daniel Matei 06/05/2026 | 06:10
Primele victime ale scumpirii kerosenului. O importantă companie aeriană anunță că anulează toate zborurile și își închide toate operațiunile
Sursa foto: Shutterstock

Compania aeriană Spirit Airlines a decis anularea tuturor zborurilor și suspendarea completă a operațiunilor, într-o mișcare drastică provocată de creșterea accelerată a costurilor combustibilului de aviație.

Decizia a intrat în vigoare imediat, începând cu 2 mai 2026, potrivit unui comunicat oficial al companiei. Reprezentanții transportatorului au anunțat că au început „o reducere ordonată a operațiunilor”, ceea ce a dus la anularea tuturor curselor și la oprirea serviciilor pentru clienți, potrivit CNN.

Pasagerii care aveau zboruri programate au fost sfătuiți să nu se mai prezinte în aeroporturi, deoarece compania nu mai poate oferi niciun fel de servicii. În schimb, aceștia sunt îndemnați să își rezerve bilete la alte companii aeriene pentru a-și continua călătoriile.

Reprezentanții Spirit Airlines au transmis că decizia vine pe fondul dificultăților financiare majore și al presiunilor din industrie, accentuate de scumpirea kerosenului. În mesajul oficial, compania și-a exprimat regretul pentru situația creată și a subliniat impactul pe care modelul său low-cost l-a avut asupra industriei în ultimele decenii.

„Suntem mândri de impactul modelului nostru ultra-low-cost asupra industriei în ultimii 34 de ani și am sperat să ne putem servi pasagerii mulți ani de acum înainte”, au precizat reprezentanții companiei.

Criză în transportul aerian

Închiderea completă a operațiunilor vine într-un moment extrem de tensionat pentru industria aviatică globală. Creșterea abruptă a prețurilor combustibilului, pe fondul tensiunilor geopolitice și al problemelor din lanțurile de aprovizionare, pune o presiune uriașă pe companiile aeriene din întreaga lume.

Specialiștii avertizează că astfel de decizii ar putea deveni tot mai frecvente, în condițiile în care combustibilul reprezintă una dintre cele mai mari componente ale costurilor de operare în aviație.

În ultimele săptămâni, mai mulți operatori aerieni au fost nevoiți să reducă numărul de zboruri sau chiar să elimine rute întregi, în încercarea de a limita pierderile. În unele cazuri, companiile au preferat să anuleze cursele înainte de plecare pentru a evita costurile generate de avioane aproape goale.

CITEȘTE ȘI:

Criză majoră în Europa. Aeroporturile regionale, în pericol de închidere din cauza lipsei de combustibil

Războiul din Iran scumpește biletele de avion. Cât ar putea plăti fiecare pasager în plus

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată vila cu 2 etaje a lui Melek. Văduva lui Dani Vicol a renovat-o după bunul său plac
Știri
Cum arată vila cu 2 etaje a lui Melek. Văduva lui Dani Vicol a renovat-o după bunul său…
A plecat la petrecere și și-a uitat copilul de 3 ani în mașină. Ce s-a întâmplat cu micuțul după 12 ore
Știri
A plecat la petrecere și și-a uitat copilul de 3 ani în mașină. Ce s-a întâmplat cu micuțul…
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
Mediafax
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu...
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL! „Avem o mare problemă”
Gandul.ro
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL! „Avem o mare problemă”
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, scos în cătușe din birou
Adevarul
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, scos în cătușe din birou
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau alte măsuri
Mediafax
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau...
Parteneri
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de...
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova...
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
go4it.ro
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL! „Avem o mare problemă”
Gandul.ro
Alina Gorghiu, intervenție în timpul ședinței PNL! „Avem o mare problemă”
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată vila cu 2 etaje a lui Melek. Văduva lui Dani Vicol a renovat-o după bunul său plac
Cum arată vila cu 2 etaje a lui Melek. Văduva lui Dani Vicol a renovat-o după bunul său plac
A plecat la petrecere și și-a uitat copilul de 3 ani în mașină. Ce s-a întâmplat cu micuțul după ...
A plecat la petrecere și și-a uitat copilul de 3 ani în mașină. Ce s-a întâmplat cu micuțul după 12 ore
Ritualul Lidiei Fecioru ca să atragă banii în viața ei. Ce trebuie să ții în portofel
Ritualul Lidiei Fecioru ca să atragă banii în viața ei. Ce trebuie să ții în portofel
Horoscop chinezesc azi, 6 mai 2026. Nativii care au mână de aur la bursă, loto și orice investiție ...
Horoscop chinezesc azi, 6 mai 2026. Nativii care au mână de aur la bursă, loto și orice investiție aleg să facă
Fizz a trecut de la bijuteriile pe 4 roți la trotinetă! Nimeni nu se aștepta să-l vadă așa pe “șeful ...
Fizz a trecut de la bijuteriile pe 4 roți la trotinetă! Nimeni nu se aștepta să-l vadă așa pe “șeful aroganțelor”
De ce alegem fast-food-ul chiar dacă știm că ne face rău? Răspunsul Mihaelei Bilic
De ce alegem fast-food-ul chiar dacă știm că ne face rău? Răspunsul Mihaelei Bilic
Vezi toate știrile