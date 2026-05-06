Primele victime ale scumpirii kerosenului. O importantă companie aeriană anunță că anulează toate zborurile și își închide toate operațiunile

Compania aeriană Spirit Airlines a decis anularea tuturor zborurilor și suspendarea completă a operațiunilor, într-o mișcare drastică provocată de creșterea accelerată a costurilor combustibilului de aviație.

Decizia a intrat în vigoare imediat, începând cu 2 mai 2026, potrivit unui comunicat oficial al companiei. Reprezentanții transportatorului au anunțat că au început „o reducere ordonată a operațiunilor”, ceea ce a dus la anularea tuturor curselor și la oprirea serviciilor pentru clienți, potrivit CNN.

Pasagerii care aveau zboruri programate au fost sfătuiți să nu se mai prezinte în aeroporturi, deoarece compania nu mai poate oferi niciun fel de servicii. În schimb, aceștia sunt îndemnați să își rezerve bilete la alte companii aeriene pentru a-și continua călătoriile.

Reprezentanții Spirit Airlines au transmis că decizia vine pe fondul dificultăților financiare majore și al presiunilor din industrie, accentuate de scumpirea kerosenului. În mesajul oficial, compania și-a exprimat regretul pentru situația creată și a subliniat impactul pe care modelul său low-cost l-a avut asupra industriei în ultimele decenii.

„Suntem mândri de impactul modelului nostru ultra-low-cost asupra industriei în ultimii 34 de ani și am sperat să ne putem servi pasagerii mulți ani de acum înainte”, au precizat reprezentanții companiei.

Criză în transportul aerian

Închiderea completă a operațiunilor vine într-un moment extrem de tensionat pentru industria aviatică globală. Creșterea abruptă a prețurilor combustibilului, pe fondul tensiunilor geopolitice și al problemelor din lanțurile de aprovizionare, pune o presiune uriașă pe companiile aeriene din întreaga lume.

Specialiștii avertizează că astfel de decizii ar putea deveni tot mai frecvente, în condițiile în care combustibilul reprezintă una dintre cele mai mari componente ale costurilor de operare în aviație.

În ultimele săptămâni, mai mulți operatori aerieni au fost nevoiți să reducă numărul de zboruri sau chiar să elimine rute întregi, în încercarea de a limita pierderile. În unele cazuri, companiile au preferat să anuleze cursele înainte de plecare pentru a evita costurile generate de avioane aproape goale.

