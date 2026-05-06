Andrei Aradits a spus fără rețineri care e dorința lui ascunsă! Actorul de la Antena 1 știe exact ce vrea și nu se încurcă în detalii

Andrei Aradits a trecut prin numeroase schimbări în ultimii ani. După o perioadă marcată de destrămarea unei căsnicii care a durat 17 ani, actorul și-a găsit, într-un final, echilibrul între viața personală și cea profesională. Are o relație stabilă de ceva vreme, dar nu se mai gândește la căsătorie, așa cum a mai spus. În plus, și în relația cu fiul lui lucrurile sunt extrem de sudate, mai ales în urma dramei prin care au trecut, dar și prin prisma faptului că sunt foarte asemănători. Eric îi urmează atât talentul, cât și pasiunea pentru teatru și film tatălui său, iar asta se observă din prima. În plus, nu doar la capitolul teatru, cei doi sunt pe aceeași lungime de undă, ci și în prisma evenimentelor pe care preferă să le evite, așa cum actorul ne-a mărturisit în interviul exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO. Andrei Aradits chiar se descrie ca fiind „sociopat”, astfel că sindrofiile nu sunt pe placul lui, chiar dacă este conștient că uneori trebuie să le onoreze.

La Gala Premiilor Gopo, Andrei Aradits a fost nominalizat pentru premiul „Cel mai bun actor în rol principal” pentru rolul său din filmul „Comatogen”. Actorul a recunoscut că a votat pe altcineva pentru premiu, considerând că oamenii nu sunt, în general, capabili să se autoevalueze corect. Discuția a atins și alte puncte, personale, și a dezvăluit o altă latură a sa mult mai relaxată și necosmetizată. Andrei a vorbit despre lucrurile simple care îl echilibrează, precum petrecerea timpului alături de partenera sa, dar și de pisicile lor, dar și despre pasiunea lui pentru gătit care este la nivel de „plăcere și relaxare”, nu de performanță.

Dorința ascunsă a lui Andrei Aradits: „S ă știu să fac foarte mulți bani într-un mod nemeritat „

CANCAN.RO: Andrei, o bucurie când mă întâlnesc cu tine. Iată la gala premiilor Gopo 2026, unde ești și nominalizat pentru premiu. Spune-mi ce emoții te încearcă în aceste momente?

Andrei Aradits: Sunt nominalizat, într-adevăr. Nu am emoții, sunt relaxat. Eu am votat pe altcineva, l-am votat pe băiatul care a jucat în Cravata Galbenă. Chiar a făcut un rol ok și mi se pare penibil să mă votez pe mine. Dacă ai vreo valoare, ea trebuie confirmată cumva de alți oameni. Dacă tu însuți ești cel care trebuie să ți-o etalezi, atunci ar putea să fie o problemă de caracter.

CANCAN.RO: Să înțeleg că nu ești de acord cu treaba asta care se promovează, în mod special în ultimii ani, să ne centrăm mai mult pe noi.

Andrei Aradits: Nu. Eu nu am deloc încredere în părerea despre sine a unui individ. Nu cred că suntem capabili să ne autoevaluăm corect, în general. Așa că mai bine nu îți pui problema și las asta la latitudinea altora și cu asta basta. Este o profesie subiectivă. Orice fel de apreciare artistică este subiectivă.

CANCAN.RO : Păi și colegul Toma, cum este?

Andrei Aradits: E foarte mișto. Poți să-ți dai cu părerea despre ceilalți dacă ai o competență în domeniu. Dacă ești doar un bou și îți dai cu părerea, atunci, da, e o părere la care ai libertate, dar nu înseamnă că părerea ta trebuie luată în seamă.

CANCAN.RO : Că tot vorbeam despre colegul Toma Cuzin. E ceva ce știe să facă în domeniul artistic mai bine decât tine?

Andrei Aradits: Cu siguranță s unt o grămadă de oameni care știu să facă tot felul de lucruri pe care eu nu știu să le fac, lucruri pentru care î i admir, îi respect sau îi detest.

CANCAN.RO : Ce ți-ar plăcea să știi să faci și nu reușești?

Andrei Aradits: Mi-ar plăcea să știu să fac foarte mulți bani într-un mod nemeritat, mi-ar plăcea chiar să câștig la loto.

CANCAN.RO : Păi ai jucat sau joci la loto?

Andrei Aradits: Nu prea, dar mi-ar plăcea să-i câștig, chiar să nu joc, ce n-ar fi tare asta?!

CANCAN.RO: Zi-mi, cum a decurs anul tău până acum?

Andrei Aradits: Ok. Sunt foarte bine profesional, personal, funcționez, nu mă doare nimic.

Fiul lui, Eric, nu l-a însoțit, deși îi urmează pasiunea pentru actorie: „Sunt sociopat! Nu vreau să-l condamn și pe el la chestii din astea”

CANCAN.RO: Ce te împlinește pe plan personal?

Andrei Aradits: Să stau liniștit cu gândurile mele, cu pisoi în brațe și să-mi fie bine și să știu că fiul meu este ok și că partenera mea este ok.

CANCAN.RO: Ce face (n.r. partenera lui)?

Andrei Aradits: Bine. E bine și Eric, nu a venit aici că i-a fost lene. L-am întrebat dacă vine cu mine, mi-a zis că da, apoi mi-a spus că are altceva de făcut. Eu sunt sociopat, nu prea mă descurc la sindrofiile astea, trebuie să sug burta, sunt un sălbatic. Prefer la mine acasă să stau, așa că l-am înțeles, nu aș fi vrut să-l condamn la chestii din astea.

CANCAN.RO : Îți seamănă? Mie mi s-a părut că Eric este un băiat foarte deschis.

Andrei Aradits: Păi și eu nu par deschis?! Asta nu înseamnă că sunt neapărat bucuros.

CANCAN.RO : Există ceva pentru care ești mândru?

Andrei Aradits: Fac un tort de bezea foarte bun, o ciocolată de casa extraordinară.

CANCAN.RO : Și nu participi la emsiuni de specialitate?

Andrei Aradits: Nu, asta este o chestie pe care o fac și sunt eu mândru de mine, dar în rest, sunt doar amator.

