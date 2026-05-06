Andrei Aradits a spus fără rețineri care e dorința lui ascunsă! Actorul de la Antena 1 știe exact ce vrea și nu se încurcă în detalii

Andrei Aradits a trecut prin numeroase schimbări în ultimii ani. După o perioadă marcată de destrămarea unei căsnicii care a durat 17 ani, actorul și-a găsit, într-un final, echilibrul între viața personală și cea profesională. Are o relație stabilă de ceva vreme, dar nu se mai gândește la căsătorie, așa cum a mai spus. În plus, și în relația cu fiul lui lucrurile sunt extrem de sudate, mai ales în urma dramei prin care au trecut, dar și prin prisma faptului că sunt foarte asemănători. Eric îi urmează atât talentul, cât și pasiunea pentru teatru și film tatălui său, iar asta se observă din prima. În plus, nu doar la capitolul teatru, cei doi sunt pe aceeași lungime de undă, ci și în prisma evenimentelor pe care preferă să le evite, așa cum actorul ne-a mărturisit în interviul exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO. Andrei Aradits chiar se descrie ca fiind „sociopat”, astfel că sindrofiile nu sunt pe placul lui, chiar dacă este conștient că uneori trebuie să le onoreze.
La Gala Premiilor Gopo, Andrei Aradits a fost nominalizat pentru premiul „Cel mai bun actor în rol principal” pentru rolul său din filmul „Comatogen”. Actorul a recunoscut că a votat pe altcineva pentru premiu, considerând că oamenii nu sunt, în general, capabili să se autoevalueze corect. Discuția a atins și alte puncte, personale, și a dezvăluit o altă latură a sa mult mai relaxată și necosmetizată. Andrei a vorbit despre lucrurile simple care îl echilibrează, precum petrecerea timpului alături de partenera sa, dar și de pisicile lor, dar și despre pasiunea lui pentru gătit care este la nivel de „plăcere și relaxare”, nu de performanță.
CANCAN.RO: Andrei, o bucurie când mă întâlnesc cu tine. Iată la gala premiilor Gopo 2026, unde ești și nominalizat pentru premiu. Spune-mi ce emoții te încearcă în aceste momente?
Andrei Aradits: Sunt nominalizat, într-adevăr. Nu am emoții, sunt relaxat. Eu am votat pe altcineva, l-am votat pe băiatul care a jucat în Cravata Galbenă. Chiar a făcut un rol ok și mi se pare penibil să mă votez pe mine. Dacă ai vreo valoare, ea trebuie confirmată cumva de alți oameni. Dacă tu însuți ești cel care trebuie să ți-o etalezi, atunci ar putea să fie o problemă de caracter.
CANCAN.RO: Să înțeleg că nu ești de acord cu treaba asta care se promovează, în mod special în ultimii ani, să ne centrăm mai mult pe noi.
Andrei Aradits: Nu. Eu nu am deloc încredere în părerea despre sine a unui individ. Nu cred că suntem capabili să ne autoevaluăm corect, în general. Așa că mai bine nu îți pui problema și las asta la latitudinea altora și cu asta basta. Este o profesie subiectivă. Orice fel de apreciare artistică este subiectivă.
Andrei Aradits: Nu prea, dar mi-ar plăcea să-i câștig, chiar să nu joc, ce n-ar fi tare asta?!
CANCAN.RO: Zi-mi, cum a decurs anul tău până acum?
Andrei Aradits: Ok. Sunt foarte bine profesional, personal, funcționez, nu mă doare nimic.
CANCAN.RO: Ce te împlinește pe plan personal?
Andrei Aradits: Să stau liniștit cu gândurile mele, cu pisoi în brațe și să-mi fie bine și să știu că fiul meu este ok și că partenera mea este ok.
CANCAN.RO: Ce face (n.r. partenera lui)?
