Acasă » Exclusiv » Andrei Aradits a spus fără rețineri care e dorința lui ascunsă! Actorul de la Antena 1 știe exact ce vrea și nu se încurcă în detalii

Andrei Aradits a spus fără rețineri care e dorința lui ascunsă! Actorul de la Antena 1 știe exact ce vrea și nu se încurcă în detalii

De: Loriana Dasoveanu 06/05/2026 | 06:50

Andrei Aradits a trecut prin numeroase schimbări în ultimii ani. După o perioadă marcată de destrămarea unei căsnicii care a durat 17 ani, actorul și-a găsit, într-un final, echilibrul între viața personală și cea profesională. Are o relație stabilă de ceva vreme, dar nu se mai gândește la căsătorie, așa cum a mai spus. În plus, și în relația cu fiul lui lucrurile sunt extrem de sudate, mai ales în urma dramei prin care au trecut, dar și prin prisma faptului că sunt foarte asemănători. Eric îi urmează atât talentul, cât și pasiunea pentru teatru și film tatălui său, iar asta se observă din prima. În plus, nu doar la capitolul teatru, cei doi sunt pe aceeași lungime de undă, ci și în prisma evenimentelor pe care preferă să le evite, așa cum actorul ne-a mărturisit în interviul exclusiv pe care l-a oferit pentru CANCAN.RO. Andrei Aradits chiar se descrie ca fiind „sociopat”, astfel că sindrofiile nu sunt pe placul lui, chiar dacă este conștient că uneori trebuie să le onoreze. 

La Gala Premiilor Gopo, Andrei Aradits a fost nominalizat pentru premiul „Cel mai bun actor în rol principal” pentru rolul său din filmul „Comatogen”. Actorul a recunoscut că a votat pe altcineva pentru premiu, considerând că oamenii nu sunt, în general, capabili să se autoevalueze corect. Discuția a atins și alte puncte, personale, și a dezvăluit o altă latură a sa mult mai relaxată și necosmetizată. Andrei a vorbit despre lucrurile simple care îl echilibrează, precum petrecerea timpului alături de partenera sa, dar și de pisicile lor, dar și despre pasiunea lui pentru gătit care este la nivel de „plăcere și relaxare”, nu de performanță.

Dorința ascunsă a lui Andrei Aradits: „Să știu să fac foarte mulți bani într-un mod nemeritat

CANCAN.RO: Andrei, o bucurie când mă întâlnesc cu tine. Iată la gala premiilor Gopo 2026, unde ești și nominalizat pentru premiu. Spune-mi ce emoții te încearcă în aceste momente? 

Andrei Aradits:  Sunt nominalizat, într-adevăr. Nu am emoții, sunt relaxat. Eu am votat pe altcineva, l-am votat pe băiatul care a jucat în Cravata Galbenă. Chiar a făcut un rol ok și mi se pare penibil să mă votez pe mine. Dacă ai vreo valoare, ea trebuie confirmată cumva de alți oameni. Dacă tu însuți ești cel care trebuie să ți-o etalezi, atunci ar putea să fie o problemă de caracter. 

CANCAN.RO: Să înțeleg că nu ești de acord cu treaba asta care se promovează, în mod special în ultimii ani, să ne centrăm mai mult pe noi. 

Andrei Aradits: Nu. Eu nu am deloc încredere în părerea despre sine a unui individ. Nu cred că suntem capabili să ne autoevaluăm corect, în general. Așa că mai bine nu îți pui problema și las asta la latitudinea altora și cu asta basta. Este o profesie subiectivă. Orice fel de apreciare artistică este subiectivă.

CANCAN.RO: Păi și colegul Toma, cum este? 
Andrei Aradits: E foarte mișto. Poți să-ți dai cu părerea despre ceilalți dacă ai o competență în domeniu. Dacă ești doar un bou și îți dai cu părerea, atunci, da, e o părere la care ai libertate, dar nu înseamnă că părerea ta trebuie luată în seamă.
CANCAN.RO: Că tot vorbeam despre colegul Toma Cuzin. E ceva ce știe să facă în domeniul artistic mai bine decât tine? 
Andrei Aradits: Cu siguranță sunt o grămadă de oameni care știu să facă tot felul de lucruri pe care eu nu știu să le fac, lucruri pentru care îi admir, îi respect sau îi detest. 
CANCAN.RO: Ce ți-ar plăcea să știi să faci și nu reușești? 
Andrei Aradits: Mi-ar plăcea să știu să fac foarte mulți bani într-un mod nemeritat, mi-ar plăcea chiar să câștig la loto.
CANCAN.RO: Păi ai jucat sau joci la loto?

Andrei Aradits: Nu prea, dar mi-ar plăcea să-i câștig, chiar să nu joc, ce n-ar fi tare asta?! 

CANCAN.RO: Zi-mi, cum a decurs anul tău până acum?

Andrei Aradits: Ok. Sunt foarte bine profesional, personal, funcționez, nu mă doare nimic.

Fiul lui, Eric, nu l-a însoțit, deși îi urmează pasiunea pentru actorie: „Sunt sociopat! Nu vreau să-l condamn și pe el la chestii din astea”

CANCAN.RO: Ce te împlinește pe plan personal?

Andrei Aradits: Să stau liniștit cu gândurile mele, cu pisoi în brațe și să-mi fie bine și să știu că fiul meu este ok și că partenera mea este ok. 

CANCAN.RO: Ce face (n.r. partenera lui)?

Andrei Aradits: Bine. E bine și Eric, nu a venit aici că i-a fost lene. L-am întrebat dacă vine cu mine, mi-a zis că da, apoi mi-a spus că are altceva de făcut. Eu sunt sociopat, nu prea mă descurc la sindrofiile astea, trebuie să sug burta, sunt un sălbatic. Prefer la mine acasă să stau, așa că l-am înțeles, nu aș fi vrut să-l condamn la chestii din astea.
Eric îi calcă pe urme tatălui său celebru
Eric îi calcă pe urme tatălui său celebru
CANCAN.RO: Îți seamănă? Mie mi s-a părut că Eric este un băiat foarte deschis.
Andrei Aradits: Păi și eu nu par deschis?! Asta nu înseamnă că sunt neapărat bucuros.
CANCAN.RO: Există ceva pentru care ești mândru?
Andrei Aradits: Fac un tort de bezea foarte bun, o ciocolată de casa extraordinară. 
CANCAN.RO: Și nu participi la emsiuni de specialitate?
Andrei Aradits: Nu, asta este o chestie pe care o fac și sunt eu mândru de mine, dar în rest, sunt doar amator. 

CITEȘTE ȘI: Andrei Aradits iubește din nou, dar nu ar mai accepta asta niciodată: „Așa face un bărbat”

ACCESEAZĂ ȘI: La un an distanță, fiul lui Andrei Aradits de la ”Te cunosc de undeva” vorbește despre divorțul părinților săi: ”Nu m-a omorât, încă sunt aici!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fizz a trecut de la bijuteriile pe 4 roți la trotinetă! Nimeni nu se aștepta să-l vadă așa pe “șeful aroganțelor”
Exclusiv
Fizz a trecut de la bijuteriile pe 4 roți la trotinetă! Nimeni nu se aștepta să-l vadă așa…
Prezentatorul de la Românii au talent, despre ce nu se vede în spatele camerelor. Pavel Bartoș: „Am fost dezamăgit”
Exclusiv
Prezentatorul de la Românii au talent, despre ce nu se vede în spatele camerelor. Pavel Bartoș: „Am fost…
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu armata
Mediafax
Iran înăsprește controlul în Strâmtoarea Ormuz. Navele comerciale, obligate să se coordoneze cu...
Cine este Pișa, bărbatul devenit viral după ce a recunoscut că a executat 12 oameni pentru Cosa Nostra. Ce au descoperit anchetatorii români
Gandul.ro
Cine este Pișa, bărbatul devenit viral după ce a recunoscut că a executat...
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum...
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, scos în cătușe din birou
Adevarul
Fostul șef al Gărzii Forestiere București, scos în cătușe din birou
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau alte măsuri
Mediafax
Criza combustibilului. Lista celor 15 mari companii aeriene care anulează zboruri sau iau...
Parteneri
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul încă de la prima apariție pe scenă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O recunoști? Este cea mai iubită cântăreață din Epoca de Aur și a fascinat publicul...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Click.ro
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los Angelesului îi ura pe bogați
Digi 24
„Să eliminăm miliardarii”. Suspectul acuzat de pornirea incendiului mortal dintr-un cartier de lux al Los...
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de...
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova...
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
go4it.ro
Artemis II: Astronauții descriu o întâmplare „înspăimântătore”
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Cine este Pișa, bărbatul devenit viral după ce a recunoscut că a executat 12 oameni pentru Cosa Nostra. Ce au descoperit anchetatorii români
Gandul.ro
Cine este Pișa, bărbatul devenit viral după ce a recunoscut că a executat 12 oameni...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Motivul real pentru care Delia a fost descalificată de la Desafio. Filmările s-au oprit chiar în timpul ...
Motivul real pentru care Delia a fost descalificată de la Desafio. Filmările s-au oprit chiar în timpul duelului de eliminare
Doliu în politică! A murit Iosif Boda, fostul consilier al lui Ion Iliescu
Doliu în politică! A murit Iosif Boda, fostul consilier al lui Ion Iliescu
Ce afacere modestă are tatăl lui Federico Dimarco, vedeta lui Cristi Chivu la Inter. „Este o tradiție ...
Ce afacere modestă are tatăl lui Federico Dimarco, vedeta lui Cristi Chivu la Inter. „Este o tradiție la care ținem foarte mult”
Secretul căsniciei de 38 de ani dintre Rita Wilson și Tom Hanks. Detaliul neașteptat care le ține ...
Secretul căsniciei de 38 de ani dintre Rita Wilson și Tom Hanks. Detaliul neașteptat care le ține relația puternică
Câți bani a primit descalificata Delia Salchievici, din partea Pro TV, pentru cele 18 săptămâni ...
Câți bani a primit descalificata Delia Salchievici, din partea Pro TV, pentru cele 18 săptămâni de Desafio: Aventura
TEST IQ | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică! Geniile reușesc în maximum 5 secunde
TEST IQ | Identificați litera ascunsă în această iluzie optică! Geniile reușesc în maximum 5 secunde
Vezi toate știrile