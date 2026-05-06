Cum arată vila cu 2 etaje a lui Melek. Văduva lui Dani Vicol a renovat-o după bunul său plac

Melek este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din mediul online. Văduva lui Dani Vicol a reușit să treacă peste tragedia din viața ei și a pus pe picioare o afacere care a făcut-o cunoscut. Platourile generoase pe care le servește i-au adus câștiguri frumoase, iar Melek se poate lăuda și cu o locuință spectaculoasă. Aceasta trăiește într-o vilă impresionantă, cu două etaje. Cum arată casa lui Melek?

Au trecut șase ani de când Mario Iorgulescu a provocat un teribil accident rutier, în care Dani Vicol și-a pierdut viața. În urma lui au rămas soția și cei doi copii ai săi. Acum, văduva acestuia a devenit celebră, are numeroși urmăritori pe TikTok și o duce bine. A pus pe picioare o afacere profitabilă și are și o casă cu care se poate mândri, pe care a amenajat-o după bunul plac.

Cum arată vila cu 2 etaje a lui Melek

Casa în care locuiește Melek atrage imediat atenția prin dimensiuni, fiind vorba despre o vilă cu două etaje, dar și prin felul în care a fost amenajată. Influencerița a amenajat-o după bunul plac, punându-și amprenta în fiecare încăpere.

În zona de parter a vilei se află bucătăria, care este una spațioasă, amenajată simplu, cu mobilier modern. Tot la parter se află și livingul uriaș. Mobilierul de aici combină elemente moderne cu detalii vintage. Canapelele mari și decorurile atent alese creează un spațiu confortabil și relaxant.

La primul etaj se află dormitoarele, trei la număr, fiecare amenajat diferit, dar păstrând aceeași notă opulentă. Casa are mai multe camere spațioase, inclusiv un dormitor matrimonial foarte mare, situat la etajul al doilea.

Vila lui Melek este una impresionantă, amenajată într-un stil modern, unde detaliile fac diferența. Mobilierul este unul de lux, iar totul este completat și de o curte generoasă.

Melek, zi de naștere spectaculoasă

Recent, Melek și-a sărbătorit ziua de naștere. La finalul lunii aprilie, aceasta a împlinit 28 de ani, iar cu această ocazie a organizat o petrecere pe cinste, la care au participat o mulțime de invitați. Atmosfera a fost întreținută de Tzancă Uraganu, dar și de Narcisa. Însă, deși a petrecut ca la carte, Melek nu a uitat de tragedia care i-a marcat viața.

„Fac 28 de ani. Vreau să mulțumesc mamei și tatălui meu pentru educația pe care mi-au dat-o. Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a făcut un om atât de puternic și m-a ajutat să realizez atât de multe lucruri până la vârsta asta încât nici mie nu îmi vine să cred. (…) Însă, există o durere în suflet care nu trece cu toți banii din lume. Nu va trece niciodată”, a spus Melek

CITEȘTE ȘI:

Melek, văduvă lui Dani Vicol, a spus adevărul despre viitorul soț. Își mai dorește sau nu să se mărite

Cum a reușit Melek, văduva lui Dani Vicol, să slăbească 26 de kilograme: ”Mâncam mai mult decât un bărbat”

Foto: TikTok, Instagram