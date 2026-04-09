Melek, văduvă lui Dani Vicol, a spus adevărul despre viitorul soț. Își mai dorește sau nu să se mărite

Melek și fiul ei cel mare au acceptat provocarea detectorului de minciuni al lui Selly. După 7 ani de când a rămas văduvă, Patricia Mincă a vorbit despre viața ei personală. Are sau nu de gând să se mai căsătorească vreodată?

Melek, pe numele său real Patricia Mincă, a acceptat provocarea detectorului de minciuni al lui Selly. Testul sincerității a scos la iveală mai multe adevăruri inconfortabile. Una din întrebările fiului ei a fost dacă mai are de gând să se căsătorească sau să își formeze o familie cu un alt bărbat.

Ce spune Melek despre o viitoare căsnicie

În anul 2019, viața lui Melek s-a schimbat radical. Dani Vicol, soțul ei, a murit în accidentul rutier provocat de Mario Iorgulescu. A rămas singură cu doi copii și fără nicio perspectivă de viitor. Odată cu trecerea timpului, tânăra a reușit să își adune puterile și să meargă mai departe, dedicându-se în totalitate copiilor. În ciuda greutăților, cu multă ambiție și credință, Melek a reușit să își reclădească destinul, deschizând două restaurante în București.

Întrebată de fiul ei cel mare dacă mai are de gând să se căsătorească vreodată, Melek a mărturisit că, dacă s-ar întâmpla asta, cel mai probabil atât el, cât și cel mic ar putea să simtă că sunt abandonați sau înlocuiți de o nouă familie.

Fiul lui Melek: Vrei să te măriți? Melek: Ce întrebări sunt astea? Fiul lui Melek: Haide, spune! Melek: Aș vrea și nu prea aș vrea. Nu vreau din cauza voastră. Nu vreau să vă fac să suferiți. Nu vreau să vă simțiți dați la o parte sau să credeți că gata, îmi fac altă familie sau că mai fac alți copii. Detectorul de minciuni: E sinceră Melek: Vezi? Nu mint. Fiul lui Melek: Dacă te măriți, ne părăsești? Melek: Păi dacă eu am zis că nu mă mărit, clar nu, nici nu vă părăsesc. Și dacă m-aș mărita, voi sunteți pe primul loc și după restul. Înaintea voastră nu există nimeni.

Melek și fiul ei, împreună la „Dectectorul de minciuni" al lui Selly.

