Prințul William lansează un proiect inedit pentru oamenii fără adăpost. Ce prevede acesta

De: Daniel Matei 24/05/2026 | 22:50
Sursa foto: Profimedia
O inițiativă caritabilă susținută de Prințul William aduce o soluție inedită pentru combaterea recidivei în lipsa de adăpost: electrocasnice noi, dar nevândute, sunt recuperate și donate pentru a echipa locuințele persoanelor care au trecut prin perioade de stradă.

Proiectul este derulat prin organizația Homewards, parte a Fundației Regale, și vizează reducerea riscului ca oamenii să revină în situații de vulnerabilitate socială. potrivit BBC.

Prințul William urmează să viziteze zona Nansledan din Cornwall, unde sunt construite 24 de locuințe destinate exclusiv persoanelor care au experimentat lipsa de adăpost. Proiectul este dezvoltat de Duchy of Cornwall și reprezintă una dintre cele mai recente încercări de a aborda problema lipsei de adăpost printr-un model integrat de locuire și sprijin social.

Locuințele fac parte dintr-un program mai amplu care nu oferă doar spațiu de locuit, ci și servicii de sprijin, inclusiv consiliere pentru bunăstare și integrare socială. Implementarea este realizată în colaborare cu organizația caritabilă locală St Petrocs, care lucrează de ani buni cu persoane fără adăpost în Cornwall. Primele locuințe urmează să fie ocupate în această vară.

Ce mai prevede proiectul susținut de Prințul William

Elementul central al proiectului este reutilizarea electrocasnicelor noi, dar nevândute sau returnate din motive minore, cum ar fi ambalaje deteriorate. Compania Bosch a devenit unul dintre principalii parteneri ai inițiativei, donând frigidere, cuptoare, mașini de spălat, dar și aparate mici precum fierbătoare sau aspiratoare.

Reprezentanții companiei explică faptul că multe dintre aceste produse sunt complet funcționale, însă nu mai pot fi vândute ca noi din cauza unor defecte superficiale. În loc să fie irosite, ele sunt redirecționate către proiecte sociale.

„Este un proiect incredibil în modul în care folosește produse care altfel ar fi fost aruncate”, a declarat Nigel Beccles, responsabil de sustenabilitate la Bosch. El a subliniat că echiparea completă a unei locuințe are un impact major asupra șanselor de reintegrare socială.

Studiile citate de organizatori arată că persoanele care se mută în locuințe complet echipate au șanse mai mari să își mențină stabilitatea și să nu revină în situații de stradă. Costurile inițiale ale mobilierului și electrocasnicelor pot duce, în lipsa sprijinului, la datorii care reaprind ciclul vulnerabilității.

Max Hedges, o persoană care a trecut prin experiența lipsei de adăpost și este sprijinit de St Petrocs, a explicat că lucruri aparent banale, precum un frigider sau o mașină de spălat, pot face diferența între instabilitate și o viață normală. „Acestea sunt elementele esențiale pentru a construi un cămin sigur”, a spus el.

