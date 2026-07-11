BRomania a venit să se distreze la Beach, Please!, dar a făcut dezvăluiri neașteptate. De ce se teme celebrul actor: „Le am pe toate la pachet!”

BRomania este nelipsit de la festivalul Beach, Please 2026, acolo unde ne-a mărturisit că așteaptă să se distreze, însă, pe lângă atomsfera festivă, Matei ne-a făcut și o serie de confesiuni neașteptate. Creatorul de conținut a vorbit despre fricile care îl urmăresc și care, de multe ori, îl împiedică să facă anumite activități, dar și despre „remediul” împotriva uneia dintre ele. Totuși festivalul i-a deschis apetitul pentru lucruri noi, dar l-a determinat și să comenteze valul de reacții apărut în urma ploii din urmă cu o zi. Într-un interviu exclusiv CANCAN.RO, BRomania a vorbit despre toate aceste lucruri și ne-a dezvăluit și planurile sale pentru vara aceasta. Muncește de zor la un proiect pe care publicul va avea ocazia să-l vadă în toamnă.

Viața lui BRomania se concentrează foarte mult pe zona profesională, lucru care se vede în toate proiectele sale de succes. Creatorul de conținut îmbină utilul cu plăcutul în cadrul festivalului Beach, Please 2026 și se pregătește pentru un nou proiect: Filmul Team-building 2 a cărui premieră este posibil să aibă loc chiar în Nibiru.

A venit la Beach, Please să se distreze, dar BRomania are numeroase frici: „Le am pe toate la pachet!”

CANCAN.RO: Ce faci anul acesta la Beach, Please? Te recreezi?

BRomania: E mai greu să te recreezi când sunt atâtea ocazii să te distrezi real. Recreațiile sunt pentru stat la plajă, plimbări. Aici se întâmplă atât de multe lucruri că e păcat să nu te bucuri de ele.

CANCAN.RO: Ce ai încercat de aici? Ai încercat ceva?

BRomania: Am băgat niște cartofi prăjiți, n-o să vă mint, dar sincer de abia am ajuns, sunt foarte curios de main stage, să văd cine cântă în seara asta, este prima oară când dau o tură pe aici. Sunt suprastimulat și foarte curios să văd ce au făcut băieții aceștia aici. Mi se pare extraordinar.

CANCAN.RO: Ai vreun artist internațional pe care ai vrea să îl auzi?

BRomania: Da, pe Future și, bineînțeles, împăcarea lui Ian cu Azteca trebuie să o vedem.

CANCAN.RO: Încă mai analizezi, vizionezi și observi ce îți face cu ochiul. Poate te dai și în vreun roller-coster ceva?

BRomania: Nu, am frică de înălțimi, de viteză, spații închise, lapte, lactoză, claustrofobie, pe toate le am la pachet.

CANCAN.RO: Mergi cu avionul?

BRomania: Da, merg. Beau un shot de vodcă înainte și merg.

Ce spune producătorul după ce Playboi Carti a amânat cu o zi venirea: „12 ore mai târziu, totul e perfect”

CANCAN.RO: Ce face BRo vara asta?

BRomania: Editez Team-building 2, îl lansăm în octombrie, e continuarea la cel mai mare film pe care l-am făcut noi și e presiunea mare să ne iasă cât mai bine. De aia toată vara suntem în editare și în toamnă, în octombrie va fi lansarea.

CANCAN.RO: Nu pleci nicăieri?

BRomania: O să vin foarte mult la Nibiru, mi se pare foarte tare ce s-a făcut aici. În rest, poate merg în Grecia, oricum undeva aproape, plajă frumoasă, pește iepure, știi cum e.

CANCAN.RO: Încerci și un padel, e aici, vad?

BRomania: Da, aș putea, dacă găsesc pe cineva pe măsura, da, dar slab până acum.

CANCAN.RO: Te așteptai să iasă așa?

BRomania: De abia am ajuns, dar am fost în fiecare an și în fiecare an am fost impresionat. Se cheamă experiență, oamenii au fost de la an la an mai buni, totul a fost îmbunătățit. Bineînțeles că dacă depinzi de niște evenimente cum ar fi o furtună să poți să gestionezi perfect situația. Oamenii, am văzut că mulți au fost înțelegători, cârcotași sunt dintotdeauna. E normal, fiecare are dreptul la părere, dar mie mi se pare extraordinar că nici 12 ore mai târziu, totul e perfect, a venit și Playboi Carti. Stai să văd dacă mi-a mai scris.

CANCAN:RO: Ce ți-a mai zis?

BRomania: Mi- zis: “BRo, mă chinui, mă chinui! Spor cu filmul în octombrie!”

CANCAN.RO: Sunteți prieteni buni?

BRomania: Nu, el vrea, dar nu am timp!

CANCAN.RO: O să vină la premiera filmului tău?

BRomania: Nu că plouă și arătam în aer liber filmul. S-ar putea să-l arătăm aici. Încă tăiem la el, a ieșit la 2 ore si 10 minute și vrem să-l aducem la o oră 40 minute.

CANCAN.RO: E greu să tai din el?

BRomania: Nu, trebuie să fii foarte obiectiv când te uiți la el și să îți dai seama ce nu a mers, unde nu a ieșit gluma. Mai taie din ele, dă-le… știi tu!

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