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Playboi Carti, Ian și Azteca au ținut fanii în priză până-n zori. Momentele care au electrizat scena Beach, Please!

De: Andreea Stăncescu 11/07/2026 | 13:54
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Beach, Please! continuă să aducă pe scena din Costinești unele dintre cele mai mari nume ale muzicii internaționale, iar mii de fani au venit pentru a-i vedea live pe artiștii preferați. Unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului a fost concertul lui Playboi Carti, care a avut loc cu o zi întârziere, după ce show-ul programat pentru joi noapte a fost amânat. Pe lângă recitalul rapperului american, publicul a avut parte și de alte momente spectaculoase. Yeat a impresionat cu un show spectaculos, iar Ian și Azteca au urcat din nou împreună pe scenă, după o perioadă îndelungată în care relația lor a fost marcată de neînțelegeri.

Momentul lui Playboi Carti a fost amânat din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile ce i-au afectat deplasarea spre România. În această perioadă, Playboi Carti susține mai multe concerte la Paris, iar zborul său către Constanța a fost reprogramat pentru vineri seara.

„Din cauza condițiilor meteo care au afectat deplasarea artistului, concertul lui Playboi Carti nu a mai putut avea loc conform programului inițial și va fi reprogramat. Organizatorii lucrează împreună cu echipa artistului pentru stabilirea unei noi date”, a fost mesajul ce anunța amânarea concertului.

Surprize mari la festivalul Beach, Please!

Vineri noapte, artistul a reușit să ajungă la Beach, Please!, unde a urcat pe scena principală în jurul orei 4:00, fiind întâmpinat de mii de fani care au rămas să îl aștepte până în zori. Momentul său a fost unul dintre cele mai așteptate din cadrul festivalului, iar publicul a fost entuziasmat.

În orele dinaintea sosirii sale, numeroși admiratori au urmărit în timp real traseul avionului pe platforma Flightradar24, pentru a se convinge că artistul este în drum spre România.

Aeronava operată de Amelia Executive a decolat de pe aeroportul Charles de Gaulle din Paris cu întârziere, la ora locală 23:49, deși plecarea era programată pentru 23:00. Destinația a fost Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu din Constanța, unde aterizarea era estimată în jurul orei 03:10.

Sursa foto: Flightradar24

Pe lângă momentul mult așteptat al lui Playboi Carti, care a urcat pe scenă după ce spectacolul său a fost amânat cu o zi, festivalul Beach, Please! a oferit și alte surprize care au ridicat publicul în picioare.

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost reuniunea dintre Ian și Azteca. Cei doi artiști, care în trecut au colaborat, s-au despărțit după mai multe neînțelegeri legate de proiectele comune. Conflictul lor a devenit cunoscut în spațiul public, iar fanii nu mai sperau să îi vadă din nou împreună. Totuși, pe scena Beach, Please!, Ian și Azteca au lăsat deoparte diferențele și au cântat împreună, moment care a fost primit cu entuziasm de miile de spectatori.

Un alt show memorabil i-a aparținut lui Yeat, unul dintre capetele de afiș ale festivalului. Artistul american, care are origini românești din partea mamei, a impresionat atât prin energie, cât și prin efectele spectaculoase de scenă. La un moment dat, acesta a urcat pe o platformă specială care s-a ridicat deasupra scenei, oferindu-le fanilor o imagine spectaculoasă.

Suspendat la înălțime, Yeat și-a continuat momentul, în timp ce publicul l-a urmărit și a cântat alături de el, transformând momentul într-unul dintre cele mai apreciate ale serii.

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