Mesajul sfâșietor transmis de fiul lui Gabi Mureșan, după moartea fostului internațional. Ți se rupe sufletul!

Comunitatea sportivă din România este încă în stare de șoc după moartea fulgerătoare a lui Gabriel Mureșan, fostul fotbalist de la CFR Cluj. Durerea este cu atât mai profundă pentru apropiați, în special pentru soția și copiii lui. Raul, fiul său cel mare, a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

Familia, prietenii și comunitatea din comuna Apold, județul Mureș, se pregătesc să își ia adio de la Gabi Mureșan, fostul mijlocaș de la CFR Cluj. Bărbatul s-a stins din viață în noapte de miercuri spre joi (8-9 iulie), după ce s-a înecat într-un lac situat în apropiere de pensiunea sa, la 15 km de Sighișoara. După o sedință de saună, fostul fotbalist a mers să se răcorească în lac. Se pare că schimbările bruște de temperatură i-au fost fatale.

Fiul lui Gabi Mureșan, mesaj de adio pentru tatăl său

Gabi Mureșan era căsătorit de peste 20 de ani cu Daniela Mureșan și au împreună doi băieți. Într-un mesaj de adio pentru tatăl său, Raul, fiul cel mare al fostului sportiv, a publicat pe social media un mesaj înainte de înmormântarea tatălui său, pe care l-a descris ca fiind „campionul nostru pentru totdeauna”.

„Tatăl meu iubit! Ești și vei rămâne campionul nostru pentru totdeauna”, a fost mesajul transmis de Raul, fiul lui Mureșan.

Gabriel Mureșan urmează să fie condus acum pe ultimul drum, iar cei care își doresc să îi aducă un ultim omagiu sunt așteptați la biserica ortodoxă din Apold, localitatea unde Gabi Mureșan era la al doilea mandat de primar. Priveghiul are loc joi, 10 iulie, și vineri, 11 iulie, de la ora 19:00. Slujba de înmormântare va avea loc duminică, 12 iulie, de la ora 14:00.

Fost mijlocaș al CFR Cluj, Mureșan a câștigat de trei ori campionatul României, Cupa României și Supercupa, iar dupe retragerea din 2017 s-a întors în Apold, unde a devenit primar. Gabriel Mureșan a rămas în memoria suporterilor drept unul dintre cei mai combativi mijlocași ai generației sale. În tricoul formației CFR Cluj a cucerit trofee importante și a participat la numeroase meciuri memorabile atât în competițiile interne, cât și în cele europene.

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