Acasă » Exclusiv » Ce mesaj i-a transmis Ilie Năstase lui Brigitte, la 8 ani de la divorț. Fostul mare tenismen n-a ratat ocazia să-i spună prin intermediul actualului ei soț

Ce mesaj i-a transmis Ilie Năstase lui Brigitte, la 8 ani de la divorț. Fostul mare tenismen n-a ratat ocazia să-i spună prin intermediul actualului ei soț

De: Loriana Dasoveanu 11/07/2026 | 12:33
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Brigitte Pastramă trăiește una dintre cele mai dinamice perioade ale carierei sale, după ce s-a reinventat profesional în Dubai. Mutată în Emiratele Arabe Unite pentru a fi alături de fiica ei, Sara, vedeta a descoperit acolo o nouă direcție: designul vestimentar. Cariera sa e în ascensiune, fapt care l-a surprins plăcut până și pe fostul ei soț. Ilie Năstase a ținut să-i transmită un mesaj lui Brigitte Pastramă atunci când a aflat noua sa direcție profesională. Și nu a făcut-o oricum, ci prin intermediul actualului soț: Florin Pastramă. În plus, și nepotul marelui tenismen i-a fost alături vedetei, atunci când nimeni nu a ajutat-o. Într-un interviu savuros CANCAN.RO, bruneta ne dezvăluie ce apreciază cel mai mult la fostul ei soț, dar și în ce relații au rămas, în ciuda specualțiilor din presă. 

Brigitte și Ilie Năstase au fost căsătoriți timp de cinci ani, iar mariajul lor a fost presărat cu numeroase despărțiri și împăcări, înainte de a pune punct definitiv relației. Cu toate că fiecare a luat-o pe un alt drum, bruneta fiind căsătorită cu Florin Pastramă, iar fostul mare tensimen și-a refăcut viața alături de Ioana Năstase, se pare că relația lor actuală este una mai mult decât civilizată. Spunem asta pentru că recent, Ilie Năstase a făcut un gest care a luat-o prin surprindere pe brunetă. Mai mult, și nepotul tenismenului s-a dovedit a fi de un real ajutor pentru ea, dar mai multe aflăm din interviul pe care Brigitte ni l-a oferit.

Ce i-a transmis Ilie Năstase lui Brigitte prin intermediul lui Florin Pastramă

CANCAN.RO: Brigitte, mă bucur că te întâlnesc la un eveniment despre modă. Îți place ceva aici?

Brigitte Pastramă: Prietenele mele sunt organizatoarele acestui eveniment și mă bucur că am venit pentru că pot să-mi procur haine de zi fără să trebuiască să mă agit să-mi comand pe net.

CANCAN.RO: Ce te inspiră atunci când creezi o ținută?

Brigitte Pastramă: Uite, spre exemplu pentru următoarea ținută toate materialele sunt unicate, sunt materiale 4D, am început colecția pe care o vom prezenta în 2027, va fi ceva ce le va fi pe plac tuturor românilor. Astăzi am lucrat la prima rochie din acea colecție. Acum ne chinuim să facem o rochie pe care să pot să o transport în valize. De obicei, când am mers cu rochia de final, cea mare, cu care am luat locul 1 și am apărut în Harper’s BAZAAR, a trebuit să o aduc cu o mașină specială. Acum încerc să fac una pe care să pot să o transport cu avionul. Am în Doha, la Quatar, avem în Dubai și apoi în Tokyo prezentare. M-am gândit să o fac în UAE, dar nu se pricepe persoana să o facă. Am pe cineva aici pe care m-am gândit să o aduc acolo, să lucreze o lună la ea, dar după nu știu ce fac cu rochia.

Ce mesaj i-a transmis Ilie Năstase lui Brigitte prin intermediul lui Florin Pastramă
Ce mesaj i-a transmis Ilie Năstase lui Brigitte prin intermediul lui Florin Pastramă

CANCAN.RO: Nu mai ai cum să o transporți înapoi, aici ar fi o problemă, nu?

Brigitte Pastramă: Da. Săptămâna viitoare deschidem încă un showroom și marea majoritate a rochiilor mari vor fi expuse acolo. Ideea este că eu nu am un showroom în Dubai și nu am mai continuat colaborarea cu magazinul acela și de asta trebuie să o car de acolo.

CANCAN.RO: Mă gândeam câtă muncă este în spatele unei astfel de creații, dar și școală. Tu ai făcut o școală care te-a ajutat în acest domeniu.

Brigitte Pastramă: Mi-a dat idei, dar dacă până la urmă ești înzestrat cu un har, poți să faci. Până la urmă talentul e în tine, dacă nu îl cultivi, îl ai de pomană. E ca și cu fostul meu soț, fostul meu soț a fost un geniu în tenis, dar a trebuit să-și cultive și talentul. Un talent necultivat, îl ai degeaba. Eu am lucrat ca designer de interior, fac de la 19 ani lucrul acesta, dar pentru a face fashion, îți trebuie mult mai mult.

CANCAN.RO: L-ai adus în discuție pe fostul tău soț. Te-a felicitat domnul Ilie Năstase pentru ceea ce faci? V-ați intersectat?

Brigitte Pastramă: Da, când am fost la Paris, am avut prezentare la Ritz, nepotul lui Ilie mi-a adus rochia din România la Paris. A fost prezent și în public în timpul prezentării nepotul lui. Eu și Ilie suntem într-o relație super ok. L-a felicitat și pe Florin și i-a transmis: „Spune-i lui Brigitte că e pe calea cea bună! Tot așa nebună e? Face lucruri faine”. Mi-a zis Florin.

CITEȘTE ȘI: Brigitte Pastramă, afectată de criza financiară! La ce a fost nevoită să renunțe vedeta

ACCESEAZĂ ȘI: Brigitte Pastramă povestește tot ce a trăit la festivalul de film de la Cannes. Ce nu au voie să facă invitații de pe covorul roșu + Vedeta de la Hollywood care a lăsat-o mască

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Marin a întors toate privirile după ce a ieșit mulată de la pilates. Orele la sală dau randament
Exclusiv
Andreea Marin a întors toate privirile după ce a ieșit mulată de la pilates. Orele la sală dau…
Veste tristă pentru fanele lui Andrei Bănuță. Artistul a făcut anunțul: „Există o EA”
Exclusiv
Veste tristă pentru fanele lui Andrei Bănuță. Artistul a făcut anunțul: „Există o EA”
GAZONUL de pe stadionul finalei Cupei Mondiale, scos la VÂNZARE de FIFA! Cât costă un petic
Mediafax
GAZONUL de pe stadionul finalei Cupei Mondiale, scos la VÂNZARE de FIFA! Cât...
Cât costă un bilet pentru finala Cupei Mondiale din 19 iulie. FIFA a făcut anunțul
Gandul.ro
Cât costă un bilet pentru finala Cupei Mondiale din 19 iulie. FIFA a...
Are mari probleme financiare și a dezvăluit „cea mai mare greșeală” a vieții: „L-am dat eu, ca prostul! Eram general!”
Prosport.ro
Are mari probleme financiare și a dezvăluit „cea mai mare greșeală” a vieții:...
De ce frige telefonul la încărcat. Cele mai frecvente motive și ce soluții avem la îndemână
Adevarul
De ce frige telefonul la încărcat. Cele mai frecvente motive și ce soluții...
Cine poate ieși mai devreme la pensie în România. Lista domeniilor în care se reduce vârsta standard și condițiile prevăzute de lege
Digi24
Cine poate ieși mai devreme la pensie în România. Lista domeniilor în care...
CRIZĂ la unul dintre cei mai mari producători auto din Europa! Se anunță REDUCERI semnificative privind producția
Mediafax
CRIZĂ la unul dintre cei mai mari producători auto din Europa! Se anunță...
Parteneri
Iulia Albu a apelat la operații estetice! E total schimbată acum: „Procedura a reprezentat primul pas, urmat de un protocol de recuperare, perfuzii și tratamente”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iulia Albu a apelat la operații estetice! E total schimbată acum: „Procedura a reprezentat primul...
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce se întâmplă cu băiatul lui Christian Sabbagh. Cum se simte micuțul Geo după autotransplantul cu celule stem
Click.ro
Ce se întâmplă cu băiatul lui Christian Sabbagh. Cum se simte micuțul Geo după autotransplantul...
CM 2026. „Decizii de arbitraj corupte”, „Argentina nu a câştigat”. Federaţia argentiniană, victimă a unui atac cibernetic
Digi 24
CM 2026. „Decizii de arbitraj corupte”, „Argentina nu a câştigat”. Federaţia argentiniană, victimă a unui...
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei de la înmormântarea tatălui său despre noua Republică Islamică
Digi24
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei de la înmormântarea tatălui său...
Schimbări MAJORE în grupul Volkswagen. Ce plănuiesc germanii?
Promotor.ro
Schimbări MAJORE în grupul Volkswagen. Ce plănuiesc germanii?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de 30!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Am 71 de ani și sunt căsătorit cu o femeie de...
Război deschis între Apple și creatorii ChatGPT
go4it.ro
Război deschis între Apple și creatorii ChatGPT
Nu timpul petrecut în jocuri video îi afectează pe tineri! Ce au descoperit acum oamenii de știință?
Descopera.ro
Nu timpul petrecut în jocuri video îi afectează pe tineri! Ce au descoperit acum oamenii...
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Go4Games
World of Tanks își unește forțele cu universul Far Cry
Cât costă un bilet pentru finala Cupei Mondiale din 19 iulie. FIFA a făcut anunțul
Gandul.ro
Cât costă un bilet pentru finala Cupei Mondiale din 19 iulie. FIFA a făcut anunțul
Tags:
ULTIMA ORĂ
Mesajul sfâșietor transmis de fiul lui Gabi Mureșan, după moartea fostului internațional. Ți se ...
Mesajul sfâșietor transmis de fiul lui Gabi Mureșan, după moartea fostului internațional. Ți se rupe sufletul!
Beach, Please! Festival, ziua 2: 134.000 de participanți, iar Playboi Carti oferă show-ul așteptat ...
Beach, Please! Festival, ziua 2: 134.000 de participanți, iar Playboi Carti oferă show-ul așteptat de o țară întreagă
Marcela Fota, dezvăluiri despre fostul iubit cu 22 de ani mai tânăr decât ea: ”Am luat-o ca pe ...
Marcela Fota, dezvăluiri despre fostul iubit cu 22 de ani mai tânăr decât ea: ”Am luat-o ca pe un lucru trecător”
Cum era, de fapt, celebra plajă H2O înainte să ardă. Aici mi-am petrecut toată adolescența
Cum era, de fapt, celebra plajă H2O înainte să ardă. Aici mi-am petrecut toată adolescența
Alertă la granița cu România! Sistemul radar al MApN a identificat mai multe ținte aeriene
Alertă la granița cu România! Sistemul radar al MApN a identificat mai multe ținte aeriene
Zodia care trece printr-o cumpănă la sfârșitul lunii iulie. Va fi una dintre cele mai grele încercări ...
Zodia care trece printr-o cumpănă la sfârșitul lunii iulie. Va fi una dintre cele mai grele încercări din 2026
Vezi toate știrile