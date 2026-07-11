Ce mesaj i-a transmis Ilie Năstase lui Brigitte, la 8 ani de la divorț. Fostul mare tenismen n-a ratat ocazia să-i spună prin intermediul actualului ei soț

Brigitte Pastramă trăiește una dintre cele mai dinamice perioade ale carierei sale, după ce s-a reinventat profesional în Dubai. Mutată în Emiratele Arabe Unite pentru a fi alături de fiica ei, Sara, vedeta a descoperit acolo o nouă direcție: designul vestimentar. Cariera sa e în ascensiune, fapt care l-a surprins plăcut până și pe fostul ei soț. Ilie Năstase a ținut să-i transmită un mesaj lui Brigitte Pastramă atunci când a aflat noua sa direcție profesională. Și nu a făcut-o oricum, ci prin intermediul actualului soț: Florin Pastramă. În plus, și nepotul marelui tenismen i-a fost alături vedetei, atunci când nimeni nu a ajutat-o. Într-un interviu savuros CANCAN.RO, bruneta ne dezvăluie ce apreciază cel mai mult la fostul ei soț, dar și în ce relații au rămas, în ciuda specualțiilor din presă.

Brigitte și Ilie Năstase au fost căsătoriți timp de cinci ani, iar mariajul lor a fost presărat cu numeroase despărțiri și împăcări, înainte de a pune punct definitiv relației. Cu toate că fiecare a luat-o pe un alt drum, bruneta fiind căsătorită cu Florin Pastramă, iar fostul mare tensimen și-a refăcut viața alături de Ioana Năstase, se pare că relația lor actuală este una mai mult decât civilizată. Spunem asta pentru că recent, Ilie Năstase a făcut un gest care a luat-o prin surprindere pe brunetă. Mai mult, și nepotul tenismenului s-a dovedit a fi de un real ajutor pentru ea, dar mai multe aflăm din interviul pe care Brigitte ni l-a oferit.

Ce i-a transmis Ilie Năstase lui Brigitte prin intermediul lui Florin Pastramă

CANCAN.RO: Brigitte, mă bucur că te întâlnesc la un eveniment despre modă. Îți place ceva aici?

Brigitte Pastramă: Prietenele mele sunt organizatoarele acestui eveniment și mă bucur că am venit pentru că pot să-mi procur haine de zi fără să trebuiască să mă agit să-mi comand pe net.

CANCAN.RO: Ce te inspiră atunci când creezi o ținută?

Brigitte Pastramă: Uite, spre exemplu pentru următoarea ținută toate materialele sunt unicate, sunt materiale 4D, am început colecția pe care o vom prezenta în 2027, va fi ceva ce le va fi pe plac tuturor românilor. Astăzi am lucrat la prima rochie din acea colecție. Acum ne chinuim să facem o rochie pe care să pot să o transport în valize. De obicei, când am mers cu rochia de final, cea mare, cu care am luat locul 1 și am apărut în Harper’s BAZAAR, a trebuit să o aduc cu o mașină specială. Acum încerc să fac una pe care să pot să o transport cu avionul. Am în Doha, la Quatar, avem în Dubai și apoi în Tokyo prezentare. M-am gândit să o fac în UAE, dar nu se pricepe persoana să o facă. Am pe cineva aici pe care m-am gândit să o aduc acolo, să lucreze o lună la ea, dar după nu știu ce fac cu rochia.

CANCAN.RO: Nu mai ai cum să o transporți înapoi, aici ar fi o problemă, nu?

Brigitte Pastramă: Da. Săptămâna viitoare deschidem încă un showroom și marea majoritate a rochiilor mari vor fi expuse acolo. Ideea este că eu nu am un showroom în Dubai și nu am mai continuat colaborarea cu magazinul acela și de asta trebuie să o car de acolo.

CANCAN.RO: Mă gândeam câtă muncă este în spatele unei astfel de creații, dar și școală. Tu ai făcut o școală care te-a ajutat în acest domeniu.

Brigitte Pastramă: Mi-a dat idei, dar dacă până la urmă ești înzestrat cu un har, poți să faci. Până la urmă talentul e în tine, dacă nu îl cultivi, îl ai de pomană. E ca și cu fostul meu soț, fostul meu soț a fost un geniu în tenis, dar a trebuit să-și cultive și talentul. Un talent necultivat, îl ai degeaba. Eu am lucrat ca designer de interior, fac de la 19 ani lucrul acesta, dar pentru a face fashion, îți trebuie mult mai mult.

CANCAN.RO: L-ai adus în discuție pe fostul tău soț. Te-a felicitat domnul Ilie Năstase pentru ceea ce faci? V-ați intersectat?

Brigitte Pastramă: Da, când am fost la Paris, am avut prezentare la Ritz, nepotul lui Ilie mi-a adus rochia din România la Paris. A fost prezent și în public în timpul prezentării nepotul lui. Eu și Ilie suntem într-o relație super ok. L-a felicitat și pe Florin și i-a transmis: „Spune-i lui Brigitte că e pe calea cea bună! Tot așa nebună e? Face lucruri faine”. Mi-a zis Florin.

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