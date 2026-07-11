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Beach, Please! Festival, ziua 2: 134.000 de participanți, iar Playboi Carti oferă show-ul așteptat de o țară întreagă

De: Redacția CANCAN 11/07/2026 | 12:42
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24 de ore au despărțit unul dintre cele mai discutate momente ale acestei veri de unul dintre cele mai spectaculoase din istoria Beach, Please!. Cu 134.000 de participanți, ediția aniversară a atins un nou record și a livrat cea mai mare zi de până acum. După ce, cu o seară înainte, concertul lui Playboi Carti a fost reprogramat din cauza condițiilor meteo, artistul a decolat imediat după încheierea show-ului susținut în Franța, a aterizat în România și a urcat pe scena de la NIBIRU pentru concertul pe care o țară întreagă îl aștepta. Alături de spectacolul exploziv susținut de Yeat, ziua 3 a devenit cea mai mare și mai intensă zi de până acum a ediției aniversare Beach, Please!.

Cu o seară înainte, organizatorii au fost nevoiți să reprogrameze concertul lui Playboi Carti, după ce condițiile meteorologice au împiedicat deplasarea artistului din Paris către România. Decizia a devenit unul dintre cele mai discutate subiecte din spațiul public, iar interesul pentru evoluția situației a crescut de la o oră la alta.

Vineri, pe parcursul zilei, Beach, Please! a confirmat oficial că artistul va ajunge în România și va urca pe scenă în cea de-a treia seară a festivalului. Din acel moment, interesul public a depășit granițele festivalului. Aeronava care l-a transportat pe Playboi Carti de la Paris la Constanța a devenit, în timpul zborului, cel mai urmărit avion din lume pe FlightRadar24, ocupând poziția #1 Worldwide și fiind urmărită în timp real de zeci de mii de utilizatori din întreaga lume, într-un moment rar întâlnit pentru un zbor privat către un festival.

Ajuns la NIBIRU, Playboi Carti a oferit publicului concertul pe care îl aștepta, într-un spectacol construit la standardele marilor sale turnee internaționale. Show-ul a inclus dansatori, efecte speciale impresionante, flăcări, jocuri de lumini și o producție vizuală spectaculoasă, aducâd pe Main Stageunul dintre cele mai impresionante show-uri prezentate vreodată la Beach, Please!. La finalul concertului, artistul a coborât de pe scenă și a traversat mulțimea, mergând dintr-o laterală în cealaltă a scenei pentru a-și saluta fanii, într-un moment petrecut la răsărit și întâmpinat cu entuziasm de zecile de mii de participanți.

Un alt moment definitoriu al serii a fost revenirea lui Yeat, care a transformat Main Stage-ul într-un spectacol de energie continuă și a confirmat încă o dată statutul său de unul dintre cei mai apreciați artiști ai noii generații. Pe parcursul serii au mai urcat pe scena principală Rich Amiri, Ski Mask The Slump God, Jeleel, precum și IAN și Azteca, care au pregătit un moment special împreună pentru publicul Beach, Please!.

Pe tot parcursul zilei, cei 134.000 de participanți s-au bucurat de concerte, activări și experiențele din NIBIRU, într-o atmosferă susținută de vreme excelentă și de o producție la standarde internaționale. Ziua 2 a confirmat încă o dată amploarea ediției aniversare Beach, Please! și poziția festivalului printre cele mai importante evenimente de muzică urbană din lume.

Festivalul continuă sâmbătă cu un nou line-up de calibru internațional. Pe Main Stage vor urca, în premieră în România, Future, alături de Quavo, B.U.G. Mafia, INNA, Che, Nine Vicious, dar și Babasha și Amuly, într-o nouă seară care se anunță spectaculoasă

 

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