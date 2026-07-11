Cum era, de fapt, celebra plajă H2O înainte să ardă. Aici mi-am petrecut toată adolescența

Nu-mi vine să cred că Plaja H2O din Mamaia, locul unde mergeam încă de când eram doar o adolescentă de 15 ani și unde am lăsat o bucată uriașă din sufletul meu, a ars complet. N-a mai rămas aproape nimic din barul unde am făcut sute de fotografii și unde s-au strâns atâtea generații.

H2O nu a fost niciodată doar o simplă plajă cu șezlonguri, ci o experiență în sine, un refugiu curat unde te ascundeai de agitația obositoare din Mamaia, îți făceai prieteni pe viață și învățai cele mai palpitante sporturi nautice.

Îmi aduc aminte și acum prima dată când am ajuns acolo: mă uitam cu admirație la fetele și băieții care făceau surf și kiteboarding și la DJ-ii cool care puneau muzică pe plajă. H2O a fost încă de la început o plajă total atipică. Nu a semănat niciodată cu plajele rigide și de lux din zonă, ci a păstrat mereu un aer hippie, autentic și extrem de relaxat.

Experiența mea la plaja H2o

Stăteam până dimineața și nu mă plictiseam nicio secundă, pentru că acolo era singurul loc de pe litoral unde nu te judeca nimeni și toată lumea era conectată la același vibe de libertate.

În doar câteva ore, un incendiu violent a transformat în cenușă tot ce s-a clădit în ani de zile cu pasiune și muncă. Flăcările au mistuit complet și școala de kitesurf care funcționa în cadrul H2O. În interior se aflau echipamente sportive de top, zmee, plăci, aparatură de sonorizare profesională și marfă pregătită pentru sezon.

Gândiți-vă că la școala de kite de aici, tariful este de 50 € pe oră pentru lecții, iar un curs complet pentru începători (care durează de regulă 6-10 ore) înseamnă bugete serioase investite în echipamente incluse. Pagubele sunt uriașe, estimate la zeci de mii de euro.

H2O a fost prima plajă de pe litoralul românesc în care s-au organizat lecții de surf și kiteboarding, concursuri de volei și de SUP (stand up paddle), iar serile erau animate de concerte de calitate și de cei mai respectați DJ, printre care Sasha Gherghel și faimosul Pagal.

Nu aveai cum să nu te distrezi

În vara lui 2021, am stat acolo zi de zi și nu regret nicio secundă. Era o experiență absolut minunată, un stil de viață inspirat de plajele de surf din Hawaii:

De luni până vineri: Mă bronzam pe celebrele perne portocalii, care au fost foarte apreciate rețelele sociale, făceam cumpărături la magazinul lor de pe plajă (singurul care aducea haine de la cele mai mari branduri de surf din lume) și așteptam ca Alex, cu firma lui Două Noduri, să-mi facă brățări colorate.

În weekend: Beam cocktailuri excelente pregătite de barmani foarte buni și admiram spectacolul kiterilor de pe apă. Și prețurile erau decente pentru Mamaia: găseai sticle de vin și tărie la 150 de lei, nu la 600 de lei ca în alte părți. Să bei o bere la un preț corect, în hamac, ascultând muzică bună sau făcând un masaj direct pe plajă… ce puteai să-ți dorești mai mult?

În timp ce imaginile cu dezastrul au lăsat pe toată lumea cu un gust amar, rămâne o mare întrebare pe buzele tuturor: De la ce a pornit totul? A fost doar un accident nefericit, un scurtcircuit, sau cineva a vrut în mod intenționat să facă rău acestui loc atât de special? Ancheta urmează să stabilească adevărul din spatele acestei tragedii care a lăsat în urmă doar fiare contorsionate și scrum.

Cert este un singur lucru: spiritul acestui loc nu poate fi ars! Am aflat că evenimentele programate pentru acest weekend nu au fost anulate. Fanii și membrii acestei comunități vor continua să vină pe plajă, chiar și printre dărâmături, pentru că, până la urmă, omul sfințește locul.

VEZI ȘI: Topul celor mai frumoase plaje din Europa! O destinație mai puțin cunoscută ocupă prima poziție

Noapte de foc pe litoral! Două plaje din Mamaia au fost distruse complet de incendiu