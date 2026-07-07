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Check in | Am închiriat o mașină în Mykonos și nu mă așteptam la asta! Cât am plătit și cum sunt, de fapt, drumurile de pe insulă

De: Mara Dobre 07/07/2026 | 07:52
Check in | Am închiriat o mașină în Mykonos și nu mă așteptam la asta! Cât am plătit și cum sunt, de fapt, drumurile de pe insulă
Foto: Cancan
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Înainte să plec în Mykonos, toată lumea îmi spunea același lucru: „Ai nevoie de mașină!”. Recunosc, la început nu eram convinsă. Mă gândeam că insula nu este atât de mare și că probabil mă voi descurca și cu taxiuri sau alte variante de transport. 

Ceea ce nu știam eu este că oriunde ai merge pe insulă un Uber este în jur de 40-50 de euro chiar și pentru 5-10 minute de mers cu mașina. Deci… clar varianta mașină, scuter sau ATV este cea mai bună variantă!

După câteva zile petrecute acolo, pot spune fără nicio ezitare că închirierea unei mașini a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o. Dacă mă întreabă cineva acum dacă merită, răspunsul meu este un mare DA.

Cât am plătit pentru o mașină timp de trei zile

Noi am închiriat un Peugeot mic, fără pretenții, pentru că nici nu aveam nevoie de ceva spectaculos.
Prețul a fost de aproximativ 170 de euro pentru trei zile, iar pentru mine a fost mai mult decât suficient.
Nu am vrut o mașină mare sau una de lux, iar după ce am văzut drumurile din Mykonos mi-am dat seama că am făcut alegerea perfectă.

Mașina închiriată/foto: Cancan

Un SUV sau o mașină foarte lată chiar cred că ți-ar da emoții pe anumite porțiuni. Un alt lucru care mi-a plăcut este că am găsit o companie care nu ne-a cerut absolut nicio garanție. Am plătit doar suma pentru închiriere și atât. Fără blocarea unor sume pe card și fără alte surprize.

Drumurile sunt mult mai înguste decât îți imaginezi

Aici vine partea pe care trebuie să o știe orice turist. Drumurile din Mykonos nu sunt deloc ca cele cu care suntem obișnuiți în România. Sunt foarte multe curbe, foarte multe pante abrupte și, în multe locuri, șoselele sunt extrem de înguste. Chiar dacă teoretic sunt drumuri pe care circulă mașinile din ambele sensuri, sunt porțiuni în care ai impresia că nu aveți loc amândoi. De câteva ori chiar a trebuit să dăm cu spatele pentru a lăsa cealaltă mașină să treacă.

Nu este imposibil de condus, dar trebuie să ai puțină răbdare și să mergi atent. Noi am avut o mașină cu cutie manuală și, sincer, nu am avut probleme. După prima zi deja te obișnuiești cu stilul lor de drumuri.

Dumurile din Mykoos/foto: Cancan

Un alt lucru care m-a surprins plăcut a fost parcarea. Mă așteptam să fie un haos total, mai ales în apropierea centrului sau a zonelor foarte turistice. În realitate, am găsit destul de ușor locuri de parcare și, de cele mai multe ori, chiar gratuite. Inclusiv aproape de centrul orașului am găsit loc fără să plătim.

Singurele locuri unde situația se schimbă sunt restaurantele exclusiviste și beach cluburile celebre. Acolo, dacă vrei să parchezi chiar în parcarea lor, trebuie să scoți din buzunar aproximativ 20 de euro. Sincer? Eu nu văd rostul. Poți foarte bine să cauți o parcare gratuită la cinci-zece minute distanță și să mergi puțin pe jos. În vacanță chiar nu strică o plimbare.

În Mykonos ajungi foarte repede oriunde

Un lucru care mi-a plăcut foarte mult este că insula nu este atât de mare pe cât pare în poze. Indiferent unde am vrut să mergem, nu cred că am făcut vreodată mai mult de 20 de minute cu mașina.

În general, toate drumurile au durat între 10 și 15 minute. Așa că poți sta liniștit într-o zonă și să explorezi întreaga insulă fără să pierzi ore întregi pe drum. Din punctul acesta de vedere, mașina chiar îți oferă libertate totală.

Foarte mulți turiști aleg ATV-uri sau scutere. Și eu m-am gândit la varianta asta înainte să plec. După ce am ajuns în Mykonos, mi-am schimbat imediat părerea. Dacă ai fost vreodată pe insulă, știi deja despre ce vorbesc.
Vântul este incredibil de puternic.

Nu degeaba Mykonos este renumită pentru rafalele sale aproape permanente. Sincer, ca fată, nu m-aș fi simțit deloc confortabil să merg cu scuterul sau cu ATV-ul în bătaia acelui vânt, mai ales pe drumurile cu multe curbe și diferențe de nivel. În mașină am fost mult mai relaxată. Aveam aer condiționat, puteam să-mi las lucrurile în siguranță și nu trebuia să-mi fac griji că mă ia vântul la propriu.

De ce eu NU aș alege ATV-ul sau scuterul

Foarte mulți turiști aleg ATV-uri sau scutere. Și eu m-am gândit la varianta asta înainte să plec. După ce am ajuns în Mykonos, mi-am schimbat imediat părerea. Dacă ai fost vreodată pe insulă, știi deja despre ce vorbesc.

Vântul este incredibil de puternic. Nu degeaba Mykonos este renumită pentru rafalele sale aproape permanente. Sincer, ca fată, nu m-aș fi simțit deloc confortabil să merg cu scuterul sau cu ATV-ul în bătaia acelui vânt, mai ales pe drumurile cu multe curbe și diferențe de nivel. În mașină am fost mult mai relaxată.
Aveam aer condiționat, puteam să-mi las lucrurile în siguranță și nu trebuia să-mi fac griji că mă ia vântul la propriu.

După experiența pe care am avut-o, dacă ar fi să mă întorc mâine în Mykonos, aș închiria din nou mașină fără să stau pe gânduri. Pentru aproximativ 170 de euro am avut libertatea să merg unde am vrut, când am vrut, fără să depind de taxiuri sau de programul autobuzelor.

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