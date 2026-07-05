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Ce este „kuver”, taxa care apare pe bonurile din Grecia. Mulți turiști nu știu ce plătesc

De: David Ioan 05/07/2026 | 20:55
Ce este „kuver”, taxa care apare pe bonurile din Grecia. Mulți turiști nu știu ce plătesc
Ce este „kuver”, taxa care apare pe bonurile din Grecia. Mulți turiști nu știu ce plătesc
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Vacanțele în Grecia atrag an de an tot mai mulți români, însă nota de plată din restaurante poate ascunde costuri pe care turiștii nu le anticipează. Printre acestea se află „kuverul”, o taxă prezentă frecvent în tavernele din zonele turistice, care apare pe bon fără ca mulți clienți să știe exact ce reprezintă.

În mod obișnuit, „kuverul” acoperă produsele aduse automat la masă imediat după ce clienții se așază: pâine, apă îmbuteliată, ulei de măsline, măsline sau mici aperitive. Mulți turiști presupun că aceste gustări sunt oferite gratuit, însă la final descoperă că au fost trecute pe nota de plată, lucru semnalat și de publicațiile locale dedicate turismului.

Ce este „kuver”, taxa care apare pe bonurile din Grecia

În practica restaurantelor, taxa reflectă costul acestor produse sau servicii oferite înainte de preparatele comandate. Unele localuri o afișează ca sumă separată, altele trec fiecare produs individual, ceea ce îi face pe vizitatori să creadă că este o taxă obligatorie. Legislația elenă nu susține această interpretare.

Organizația greacă pentru protecția consumatorilor EKPIZO precizează că restaurantele nu ar trebui să taxeze automat pâinea, apa sau alte produse dacă acestea nu au fost cerute sau acceptate explicit de client. În caz contrar, localurile pot fi sancționate.

Pentru a evita costuri nedorite, turiștii sunt sfătuiți să fie atenți încă de la începutul mesei. Dacă ospătarul aduce produse fără a fi solicitate, clienții pot întreba dacă sunt gratuite sau dacă vor apărea pe bon. Dacă nu le doresc, le pot refuza politicos înainte de a le consuma. De asemenea, este utilă verificarea meniului, unde pot apărea mențiuni precum „kuver”, „cover”, „bread”, „service”, „psomi” sau „water”.

Mulți turiști nu știu ce plătesc

În situația în care pe bon apare o sumă neclară, clienții au dreptul să ceară explicații și să afle exact ce au plătit.

O confuzie des întâlnită este asocierea „kuverului” cu bacșișul. Cele două nu au legătură: taxa reprezintă un cost perceput de restaurant pentru produsele aduse la începutul mesei, în timp ce bacșișul rămâne opțional și depinde de aprecierea clientului.

Valoarea „kuverului” variază de obicei între 0,50 și 2 euro de persoană, însă în zonele foarte turistice poate ajunge la 3 euro. Pentru familii sau grupuri mari, suma finală poate deveni vizibilă.

Pentru a evita neplăcerile, turiștii sunt încurajați să verifice meniul, să întrebe despre produsele aduse automat și să analizeze nota de plată înainte de achitare. O simplă clarificare poate preveni surprizele și poate transforma masa într-o experiență relaxată.

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